Инна Гончаренко: «Горбачева не выдержала бремени лидерства после короткой программы. При чистом прокате она могла удержать первое место»
Инна Гончаренко высказалась о победе Аделии Петросян на Гран-при России в Омске.
Второе место заняла Алина Горбачева, третье – Мария Агаева.
«Мне показалось, что сегодня Аделия выдала самый яркий прокат своей программы в сезоне, видно, что она в нее вкатывается.
Что касается Алины, она не выдержала бремени лидерства после короткой программы, сорвала четверной сальхов, у нее вышла бабочка, и лидерство она свое проиграла. Учитывая падение Аделии, я думаю, что при чистом прокате Горбачева могла удержать первое место, однако у нее сорвался первый же элемент в программе, а от этого всегда портится настроение.
Агаева показала чистый прокат. Она еще юная спортсменка, и для нее призовое место на Гран-при – это очень хороший результат.
Мне также запомнился прокат Софии Захаровой, хоть ей и не удалось избежать ошибок, но она показала высокое качество прыжковых элементов и эмоциональное выступление», – сказала тренер.
Но не здесь