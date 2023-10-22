Инна Гончаренко: «Горбачева не выдержала бремени лидерства после короткой программы. При чистом прокате она могла удержать первое место»

Инна Гончаренко высказалась о победе Аделии Петросян на Гран-при России в Омске.

Второе место заняла , третье – Мария Агаева.

«Мне показалось, что сегодня Аделия выдала самый яркий прокат своей программы в сезоне, видно, что она в нее вкатывается.

Что касается Алины, она не выдержала бремени лидерства после короткой программы, сорвала четверной сальхов, у нее вышла бабочка, и лидерство она свое проиграла. Учитывая падение , я думаю, что при чистом прокате Горбачева могла удержать первое место, однако у нее сорвался первый же элемент в программе, а от этого всегда портится настроение.

Агаева показала чистый прокат. Она еще юная спортсменка, и для нее призовое место на – это очень хороший результат.

Мне также запомнился прокат , хоть ей и не удалось избежать ошибок, но она показала высокое качество прыжковых элементов и эмоциональное выступление», – сказала тренер.