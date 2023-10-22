Инна Гончаренко: «Горбачева не выдержала бремени лидерства после короткой программы. При чистом прокате она могла удержать первое место»

Теги сборная России женское катание Инна Гончаренко Алина Горбачева Аделия Петросян София Захарова Мария Агаева Серия Гран-при России Сердце Сибири Фигурное катание

Инна Гончаренко высказалась о победе Аделии Петросян на Гран-при России в Омске.

Второе место заняла Алина Горбачева, третье – Мария Агаева.

«Мне показалось, что сегодня Аделия выдала самый яркий прокат своей программы в сезоне, видно, что она в нее вкатывается.

Что касается Алины, она не выдержала бремени лидерства после короткой программы, сорвала четверной сальхов, у нее вышла бабочка, и лидерство она свое проиграла. Учитывая падение Аделии, я думаю, что при чистом прокате Горбачева могла удержать первое место, однако у нее сорвался первый же элемент в программе, а от этого всегда портится настроение.

Агаева показала чистый прокат. Она еще юная спортсменка, и для нее призовое место на Гран-при – это очень хороший результат.

Мне также запомнился прокат Софии Захаровой, хоть ей и не удалось избежать ошибок, но она показала высокое качество прыжковых элементов и эмоциональное выступление», – сказала тренер.

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
alexnew
Ответ Olga1212
Не могла, какое 1 место, они там все неадекваты
Могла, но вообще она закономерно вторая, так как объективно намного слабее Петросян. Петросян шла на риск в короткой. У нее единственной контент с 2 квадами в произвольной. Да, Горбачева могла технически ее обыграть, если бы откатала прокат жизни, но объективно она значительно слабее здесь и сейчас.
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ЛисаАлиса78
В параллельной вселенной? Да
Но не здесь
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Маргарита В Сафронова
Думаю, не могла бы. Аделия выигрывает характером, опытом. Она соревнуется с Ками, Соником и лучшей собой. С Алиной она пока не соревнуется.
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бу!
Да какое там лидерство? Если б Аделия не косякнула в КП, никакого лидерства бы не было. Как досталось чисто случайно, так и уплыло.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Olga1212
Не могла, какое 1 место, они там все неадекваты
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Елена Сергеева
Алине бы при двух четверных в жизни бы не поставили больше 164 баллов
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
cheffcheck
"при чистом прокате Горбачева могла удержать первое место" - Не могла!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MyCA
Ответ Елена Сергеева
Алине бы при двух четверных в жизни бы не поставили больше 164 баллов
И при 3х бы не поставили)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий