Петросян заявила два четверных флипа, Горбачева – два четверных сальхова в произвольной программе на этапе Гран-при России
Аделия Петросян заявила два четверных флипа в произвольной программе.
Первый четверной она планирует исполнить в каскаде с двойным тулупом, второй – сольно.
В заявке Алины Горбачевой – два четверных прыжка. Первой в ее программе идет секвенция четверной сальхов – двойной аксель, затем сольный четверной сальхов.
Также четверной сальхов заявила Мария Парамонова.
Женщины представят произвольные программы на этапе Гран-при России в Омске сегодня в 13.30 по московскому времени.
Судьи в фигурке чудят: Петросян и Кондратюк сорвали прыжки, но получили высокие баллы. Это как?!
Болею за госпожу интригу и чистые прокаты, всем удачи!
Обеим—сделать свой максимум и чтобы судьи были максимально точны.
Борьба за пьедестал предстоит серьёзная, и это замечательно!