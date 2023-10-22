Петросян заявила два четверных флипа, Горбачева – два четверных сальхова в произвольной программе на этапе Гран-при России

Аделия Петросян заявила два четверных флипа в произвольной программе.

Первый четверной она планирует исполнить в каскаде с двойным тулупом, второй – сольно.

В заявке – два четверных прыжка. Первой в ее программе идет секвенция четверной сальхов – двойной аксель, затем сольный четверной сальхов.

Также четверной сальхов заявила Мария Парамонова.

Женщины представят произвольные программы на этапе Гран-при России в Омске сегодня в 13.30 по московскому времени.

Судьи в фигурке чудят: Петросян и Кондратюк сорвали прыжки, но получили высокие баллы. Это как?!