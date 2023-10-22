Петросян заявила два четверных флипа, Горбачева – два четверных сальхова в произвольной программе на этапе Гран-при России

Теги сборная России женское катание Алина Горбачева Аделия Петросян Мария Парамонова Серия Гран-при России Фигурное катание

Аделия Петросян заявила два четверных флипа в произвольной программе.

Первый четверной она планирует исполнить в каскаде с двойным тулупом, второй – сольно. 

В заявке Алины Горбачевой – два четверных прыжка. Первой в ее программе идет секвенция четверной сальхов – двойной аксель, затем сольный четверной сальхов. 

Также четверной сальхов заявила Мария Парамонова.

Женщины представят произвольные программы на этапе Гран-при России в Омске сегодня в 13.30 по московскому времени.

Судьи в фигурке чудят: Петросян и Кондратюк сорвали прыжки, но получили высокие баллы. Это как?!

27 комментариев

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Сейлем Сэйберхеген
Ответ Зулфира Мухаметшина
Горбачева выше похвал,всех топов переплюнет,вообще удивлена ее способностям.Молодец.Далеко пойдет
Да Алина настоящий самородок! Но тут ещё конечно Федченко надо благодарить, что подарила нам такую звездочку.
+17
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Люба Люба
Ответ Зулфира Мухаметшина
Думаю Аделия 2 место сохранит.
Аделия будет бороться за первое место, а первым будет тот, кто чище откатает произволку.
+14
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Сейлем Сэйберхеген
Вот где жара наступит! Битва настоящих мастеров! Пусть победит сильнейшая!
+10
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+10
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olvl
Что-то страшновато даже. Надеюсь, девочки справятся. Но это будет очень сложно. Всем удачи, особенно квадисткам.
+9
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4x Qqqq
Алина, в данном случае, в более выгодном положении. Если Деля обязана играть на все деньги и пытаться исполнить свой заявленный контент, то Алина имеет возможность действовать по ситуации и может обойтись, например, одним квадом, если Аделия накосячит.
Болею за госпожу интригу и чистые прокаты, всем удачи!
+7
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oldparakhod
Алина будет ждать, как получится у Аделии. Если чисто, то придётся рисковать и делать два.
+7
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Люба Люба
Ответ oldparakhod
Алина будет ждать, как получится у Аделии. Если чисто, то придётся рисковать и делать два.
Аделия, конечно, под сильным напряжением будет катать, но и Алине будет не просто. Удачи, пусть все получится у каждой без ошибок!
+6
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Люба Люба
Удачи, чтобы все получилось у девочек!
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Люба Люба
Ответ Зулфира Мухаметшина
Горбачева выше похвал,всех топов переплюнет,вообще удивлена ее способностям.Молодец.Далеко пойдет
Да, пока пубертат не настигнет
+7
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Зулфира Мухаметшина
Горбачева выше похвал,всех топов переплюнет,вообще удивлена ее способностям.Молодец.Далеко пойдет
+11
-8
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Anna
Говорят, если работать над четверным, то тройной можно потерять. Наверное, у Аделии как раз это произошло с флипом
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Люба Люба
Ответ 4x Qqqq
Алина, в данном случае, в более выгодном положении. Если Деля обязана играть на все деньги и пытаться исполнить свой заявленный контент, то Алина имеет возможность действовать по ситуации и может обойтись, например, одним квадом, если Аделия накосячит. Болею за госпожу интригу и чистые прокаты, всем удачи!
Согласна с вами. Аделька должна справиться с нервами и все получится!
+3
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olvl
Ответ Сейлем Сэйберхеген
Вот где жара наступит! Битва настоящих мастеров! Пусть победит сильнейшая!
Сильнейшая на данный момент. А так, обе девочки очень талантливы, и очень сильны.
+4
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Зулфира Мухаметшина
Думаю Аделия 2 место сохранит.
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AlenaElena28@mail.ru
Удачи! Пусть их ультра си будут исполнены , а не только заявлены! Надеюсь, девушки себя не переоценили !
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Наталья Карлова
Ответ Люба Люба
Но там и контент был сложнее у Адели, если бы на триксель не пошла, катала бы себе без нервов, соответственно, уверенно. Как минимум, спортсмены, усложняющие контент, заслуживают уважение.
а где вы увидели неуважение с моей стороны? Риск оправдан в том случае - если все выполнено отлично... если не идет элемент и есть нерв - то наверное лучше не усложнять контент... за нервы к сожалению баллы не добавляются
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Утренняя Аврора
Всем удачи, Две,любимые девочки сойдутся в,схватке. Будут рисковать. Пусть сделают все, что задумано. Без падений и травм. И пусть победит сильнейший. Люблю обеих.
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Наталья Карлова
Аделия вчера как не в настроении была... надеюсь сегодня соберется! Алина красотка - уверенно очень откатала! Всем девочкам удачи!
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Маргарита В Сафронова
Будет жарко. Обе понимают, что снижать планку нельзя. Впереди будет только сложнее, накатывать нужно сейчас. Это ГПР, а не ГП МС, где соревнуются в обнажӗнке.
Обеим—сделать свой максимум и чтобы судьи были максимально точны.
+3
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Olga.t
Всем девочкам желаю исполнить заявленный контент чисто, без срывов и падений, показать красоту на льду.
Борьба за пьедестал предстоит серьёзная, и это замечательно!
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nadenki
Ответ Anna
Говорят, если работать над четверным, то тройной можно потерять. Наверное, у Аделии как раз это произошло с флипом
Кстати, да. У Саши было на Ч.М подобное....
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Люба Люба
Ответ Наталья Карлова
Аделия вчера как не в настроении была... надеюсь сегодня соберется! Алина красотка - уверенно очень откатала! Всем девочкам удачи!
Но там и контент был сложнее у Адели, если бы на триксель не пошла, катала бы себе без нервов, соответственно, уверенно. Как минимум, спортсмены, усложняющие контент, заслуживают уважение.
+4
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Люба Люба
Спасибо девочкам, что усложняют программы квадами. Теперь, главное, чтобы все получилось!
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