Луна Хендрикс: «Довольна своим прокатом короткой программы. Главная цель в этом сезоне – чемпионат Европы»

Теги Гран-при США сборная Бельгии женское катание Луна Хендрикс Фигурное катание

Луна Хендрикс назвала чемпионат Европы своей главной целью в этом сезоне.

Бельгийская фигуристка лидирует после короткой программы на Гран-при США.

«Я была взволнована перед тем, как показать новую короткую программу. Довольна своим прокатом. 

Моя главная цель в этом сезоне – чемпионат Европы. Я приехала сюда, просто чтобы вернуться к соревнованиям.

Я не чувствовала себя полностью готовой, не была уверена в каскаде 3-3 во второй половине программы. Это было немного рискованно, и я очень рада, что справилась», – сказала Хендрикс. 

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8 комментариев

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MyCA
В принципе у Луны в Европе только она и её ошибки конкуренты.
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Юра Плисецкий
Луна конечно смотрится шикарно.
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ВИван
Рада за Луну, но еще не смотрела. Удачи ей в ПП!
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JL JL
Луна сомневается. Хороша, но, какие-то психологические проблемы все время проявляются.
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Юрий Костыгин
Платье в итоге оказалось не таким и провокационным - для прошлой КП, на мой взгляд, более вызывающее.
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unknownman
Ответ MyCA
В принципе у Луны в Европе только она и её ошибки конкуренты.
Надо ставить скромные, реалистичные цели, чтобы потом чувствовать себя супер мега успешной )
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Anna Morgan
Нормалек было. Почему-то луну тянет в восточные программы. Хотелось бы чего-то другого увидеть от нее
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Ирина2001
Надеется перепрыгать "грузинку"
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