Луна Хендрикс: «Довольна своим прокатом короткой программы. Главная цель в этом сезоне – чемпионат Европы»

Луна Хендрикс назвала чемпионат Европы своей главной целью в этом сезоне.

Бельгийская фигуристка лидирует после короткой программы на Гран-при США.

«Я была взволнована перед тем, как показать новую короткую программу. Довольна своим прокатом.

Моя главная цель в этом сезоне – чемпионат Европы. Я приехала сюда, просто чтобы вернуться к соревнованиям.

Я не чувствовала себя полностью готовой, не была уверена в каскаде 3-3 во второй половине программы. Это было немного рискованно, и я очень рада, что справилась», – сказала Хендрикс.