Семен Соловьев: «Настрой на произвольную теперь должен быть более серьезным. Надо держаться сильнейших»

Теги сборная России мужское катание Мемориал Панина Татьяна Прокофьева Семен Соловьев Серия Гран-при России Сердце Сибири Фигурное катание

Семен Соловьев оценил третье место в короткой программе на Гран-при России.

Сегодня Соловьев стал третьим на этапе в Омске с результатом 84,88 балла.

– Настрой на произвольную теперь должен быть более серьезным, чем я планировал изначально. Сегодня все хорошо получилось. К моей программе приложила руку Татьяна Прокофьева. Она поставлена в честь 150‑летия Рахманинова. Тренерский состав решил катать посвящение ему.

– С каким настроем ехали сюда?

– Показать себя. Теперь надо держаться сильнейших.

– У вас почти 85 баллов. Хотелось бы побольше?

– Да, мы посчитали, что если бы был хороший тулуп, то было бы 90, а это уже серьезная заявка. Но, к сожалению, не получилось чуть‑чуть.

– Ожидали, что можете быть в топе?

– Я даже об этом не думал. Думал только о чистоте проката.

– В этом сезоне у вас уже были соревнования.

– Конечно, это помогло. У меня были почти каждую неделю соревнования. Мемориал Панина – две недели назад. Это помогает держаться в тонусе, – сказал Соловьев.

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