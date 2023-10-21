Семен Соловьев: «Настрой на произвольную теперь должен быть более серьезным. Надо держаться сильнейших»
Семен Соловьев оценил третье место в короткой программе на Гран-при России.
Сегодня Соловьев стал третьим на этапе в Омске с результатом 84,88 балла.
– Настрой на произвольную теперь должен быть более серьезным, чем я планировал изначально. Сегодня все хорошо получилось. К моей программе приложила руку Татьяна Прокофьева. Она поставлена в честь 150‑летия Рахманинова. Тренерский состав решил катать посвящение ему.
– С каким настроем ехали сюда?
– Показать себя. Теперь надо держаться сильнейших.
– У вас почти 85 баллов. Хотелось бы побольше?
– Да, мы посчитали, что если бы был хороший тулуп, то было бы 90, а это уже серьезная заявка. Но, к сожалению, не получилось чуть‑чуть.
– Ожидали, что можете быть в топе?
– Я даже об этом не думал. Думал только о чистоте проката.
– В этом сезоне у вас уже были соревнования.
– Конечно, это помогло. У меня были почти каждую неделю соревнования. Мемориал Панина – две недели назад. Это помогает держаться в тонусе, – сказал Соловьев.
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