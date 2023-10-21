Григорий Федоров: «Основная цель – попасть на чемпионат России»

Григорий Федоров оценил 2-е место в короткой программе на Гран-при в Омске.

Сегодня фигурист 93,47 балла. Лидирует Матвей Ветлугин.

«Хороший результат будет, когда вторую программу удастся доехать достойно. А так никаких изменений в тренировках не было – накатывали программу и готовились.

Результатом доволен не на 100%, надо катать увереннее. Было волнение, надо привыкать кататься на публику.

Будем работать над всем, все можно улучшать. Ничего на 100% пока не получается.

На арене все слышится – до программы, во время, после. Очень приятно и легче катать.

«Аллилуйя» (композиция из программы фигуриста – Sports.ru) – что-то, чему мы не можем противостоять. Какое-то внешнее воздействие, которому надо покориться и идти», – сказал Федоров в эфире Первого канала.

Фигурист отметил, что нацелен выступить на чемпионате России, который пройдет в декабре в Челябинске.

– Вы – один из двух, кто исполнил четверной лутц. Было ощущение, что рискуете?

– Это не первый старт, на котором я прыгаю четверной лутц. Весь прошлый сезон я его исполнял.

– Есть какая‑то конкретная цель по месту на этот турнир [Гран-при России]?

– На каждом соревновании есть такая цель. Основная цель – попасть на чемпионат России. Если сделать все элементы, то место будет достойное, – цитирует Федорова «Матч ТВ».