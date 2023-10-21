Чуть больше половины жителей Литвы не одобряют лишение гражданства фигуристки Дробязко

Теги Татьяна Навка Повилас Ванагас Маргарита Дробязко Фигурное катание

Большинство жителей Литвы не одобряют лишение гражданства Маргариты Дробязко.

Такой опрос провела компания по изучению рынка и общественного мнения Baltijos tyrimai.

Негативно решение литовских властей оценил 51% респондентов. Согласных с тем, что гражданство у Дробязко надо было отобрать, насчитывается 35%. Определенного мнения на этот счет не смогли сформулировать 14% участников опроса.

В августе 2022 Дробязко и Повиласа Ванагаса лишили государственных наград Литвы за выступление в шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки «Лебединое озеро» в Сочи. В сентябре текущего года глава Литвы своим декретом лишил Дробязко гражданства.

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5 комментариев

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Irinka-kartinka
«Считаете ли вы справедливым лишение гражданства Литвы чемпионки страны в ФК Дробязко справедливым за то, что она участвовала в Лебедином озере, организатором которого стала жена пресс-секретаря у президента РФ». Вопрос из квн и ответы соответствующие
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Olga.t
Ответ Маргарита В Сафронова
А мы уже не отдадим. Риточка нам самим нужна.
А Риточке нужен европейский паспорт.
0
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0
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