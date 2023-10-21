Чуть больше половины жителей Литвы не одобряют лишение гражданства фигуристки Дробязко

Большинство жителей Литвы не одобряют лишение гражданства Маргариты Дробязко.

Такой опрос провела компания по изучению рынка и общественного мнения Baltijos tyrimai.

Негативно решение литовских властей оценил 51% респондентов. Согласных с тем, что гражданство у Дробязко надо было отобрать, насчитывается 35%. Определенного мнения на этот счет не смогли сформулировать 14% участников опроса.

В августе 2022 Дробязко и Повиласа Ванагаса лишили государственных наград Литвы за выступление в шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки «Лебединое озеро» в Сочи. В сентябре текущего года глава Литвы своим декретом лишил Дробязко гражданства.

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