Виктория Морозова: «Мечта – прыгнуть четверной риттбергер на соревнованиях. И выступить с сольным номером на турнире шоу-программ»
Фигуристка Виктория Морозова рассказала, о чем мечтает.
Морозова одержала победу среди юниорок на этапе Гран-при России в Омске.
«Сейчас у меня мечта – прыгнуть четверной риттбергер на соревнованиях. Затем – отобраться на более классные соревнования, занять там первое место.
Пока такие мечты, более приземленные. Ну и выступить на турнире шоу-программ с сольным номером, конечно, ха-ха.
А вообще, наверное, как и любой спортсмен, мечтаю об Олимпийских играх. Но с нашим положением это пока что невозможно. Но невозможное возможно... Вдруг случится чудо!» – сказала фигуристка.
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