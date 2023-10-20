Виктория Морозова: «Мечта – прыгнуть четверной риттбергер на соревнованиях. И выступить с сольным номером на турнире шоу-программ»

Теги сборная России женское катание Виктория Морозова Серия Гран-при России Фигурное катание

Фигуристка Виктория Морозова рассказала, о чем мечтает.

Морозова одержала победу среди юниорок на этапе Гран-при России в Омске.

«Сейчас у меня мечта – прыгнуть четверной риттбергер на соревнованиях. Затем – отобраться на более классные соревнования, занять там первое место.

Пока такие мечты, более приземленные. Ну и выступить на турнире шоу-программ с сольным номером, конечно, ха-ха.

А вообще, наверное, как и любой спортсмен, мечтаю об Олимпийских играх. Но с нашим положением это пока что невозможно. Но невозможное возможно... Вдруг случится чудо!» – сказала фигуристка. 

Фигуристки-юниорки переоценили себя на Гран-при: вместо четверных – падения, а победительница отказалась от квада в последний момент

3 комментария

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Алексей Токарев
Ответ Katerina Sunny
Более классные соревнования сегодня- это какие?
Первенство России, Финал гран-при.
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Katerina Sunny
Более классные соревнования сегодня- это какие?
0
0
0
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Katerina Sunny
Ответ Алексей Токарев
Первенство России, Финал гран-при.
Финала не будет, а будут ли юниоры на Спартакиаде - непонятно.
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