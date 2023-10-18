Татьяна Мишина: «Туктамышева все время говорила, что все будет зависеть от мотивации, от ситуации. Мы всегда Лизу ждем, что бы она ни делала»

Татьяна Мишина высказалась о решении Елизаветы Туктамышевой пропустить сезон.

— Правда ли, что пропустит предстоящий сезон?

— Я Лизу еще в эти дни не видела, поэтому сложно сказать. Тут скорее Алексей (Мишин) должен сказать.

Она все время говорила, что все будет зависеть от мотивации, от ситуации. Мы всегда Лизу ждем, что бы она ни делала, значит, так она решила в данный момент, — сказала Мишина.