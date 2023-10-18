Татьяна Мишина: «Туктамышева все время говорила, что все будет зависеть от мотивации, от ситуации. Мы всегда Лизу ждем, что бы она ни делала»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Татьяна Мишина Матч ТВ Фигурное катание

Татьяна Мишина высказалась о решении Елизаветы Туктамышевой пропустить сезон.

— Правда ли, что Туктамышева пропустит предстоящий сезон?

— Я Лизу еще в эти дни не видела, поэтому сложно сказать. Тут скорее Алексей (Мишин) должен сказать.

Она все время говорила, что все будет зависеть от мотивации, от ситуации. Мы всегда Лизу ждем, что бы она ни делала, значит, так она решила в данный момент, — сказала Мишина.

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9 комментариев

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Алена Иванова
Ну Лизе было бы неплохо что-то сказать. А то уже пошёл обзвон. А от Лизы тишина.
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Женя Женева
Как говорит Лиза доедет до всех соревнований, только в каком качестве
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Дружба11
Я чувствую,Что еще одна и не малая причина в Любимце штаба Семененко еще кроется, на него находят хореографов и постановщиков, а с Лизином хоре-годами вопрос не решали.
А с Семененко носятся отодвигая Глеба и других спортсменов.
Может Лиза -не поняла юмора-увидев-сколько труда вложили в проги Семененко и как наплевательски отнеслись к работе с ней перед сезоном.
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Lennuci
Ровно неделю назад Мишина утверждала другое. Что вдруг изменилось? Сказали, что в шоу нельзя одновременно со стартами?
https://www.sports.ru/figure-skating/1115541431-tatyana-mishina-tuktamysheva-sobiraetsya-doezzhat-do-vsex-sorevnovanij.html

Жаль. Но, может хоть на турнир шоу-программ заявится.
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Дружба11
Ответ Алеся Ткаченко
Так уже все сказано,что еще тут добавлять.Видимо обстоятельства сложились не в пользу Лизы
Алеся, в штабе скрытый конфликт и ежу ж понятно, что бы Лисбет не сказала.....Но она вернется Алеся-даже не гоняйте переживания.Вернется именно как профспортсмен-вопрос в этот ли штаб сейчас скоро встанет.
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Дружба11
Скорей Лиза наконец поняла-что с ней идет усюсюкивание,а с Семененко реальная работа.....
Лиза учи квад сама и над трикселем продолжай работу.
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Алеся Ткаченко
Ответ Алена Иванова
Ну Лизе было бы неплохо что-то сказать. А то уже пошёл обзвон. А от Лизы тишина.
Так уже все сказано,что еще тут добавлять.Видимо обстоятельства сложились не в пользу Лизы
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aleks007smol
Ответ Lennuci
Ровно неделю назад Мишина утверждала другое. Что вдруг изменилось? Сказали, что в шоу нельзя одновременно со стартами? https://www.sports.ru/figure-skating/1115541431-tatyana-mishina-tuktamysheva-sobiraetsya-doezzhat-do-vsex-sorevnovanij.html Жаль. Но, может хоть на турнир шоу-программ заявится.
Что тут говорить, два дня назад Лиза в интервью сама говорила, что выйдет в сезон https://rsport.ria.ru/20231018/tuktamysheva-1903609834.html?in=l
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