Боброва о программах Дэвис и Смолкина: «Они взяли сложные темы, которые вы либо раскрываете с вау-эффектом, либо это просто вас опустит, что пока и происходит»

Теги танцы на льду Екатерина Боброва сборная Грузии Диана Дэвис Глеб Смолкин Фигурное катание

Екатерина Боброва высказалась о программах Дианы Дэвис и Глеба Смолкина.

Ранее грузинский дуэт завоевал серебро на Мемориале Ондрея Непелы в Братиславе.

«У меня создается впечатление, что они как раз над скольжением работали, и видно, что это стало лучше. Но такое впечатление, что с постановкой они недоработали. И с Майклом Джексоном, и с «Лебединым озером».

При этом они взяли достаточно сложные темы, которые вы либо раскрываете с вау-эффектом, либо это просто вас опустит, что, к сожалению, пока и происходит. Может быть, опять же, не накатали еще, посмотрим дальше.

Я знаю, что ребята танцевальные. Я вижу, периодически они что-то выкладывают, они в зале двигаются. От них можно ожидать классного Майкла Джексона. Но этого не произошло. Пока что я не вижу этого в программе, если честно», – сказала Боброва в подкасте «Ход коньком».

Дэвис и Смолкин с серебром – хотя Диана упала! Судьи как будто моргнули во время их прокатов

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3 комментария

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Kareglazaya
А по-моему, под Джексона как раз очень даже неплохо получилось.
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N-fox
Да ладно, Джексон норм. У нас еще один эксперт... Катя Боброва.
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Lennuci
Катька-сплетница!
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