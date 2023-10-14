Куликова о переходе во взрослые: «Здесь гораздо комфортнее. По юниорам сложнее, потому что многие прыгают четверные»

Теги сборная России женское катание Светлана Соколовская Елизавета Куликова Серия Гран-при России Край курая Фигурное катание

Фигуристка Куликова считает, что по взрослым выступать проще, чем по юниорам.

Елизавета получила 65,64 балла за прокат короткой программы на этапе Гран-при России в Уфе и занимает третье место.

– Было немного волнительно, но чувствовалась поддержка зрителей, это очень помогло. Я очень рада, что выступаю по взрослым.

– Вы катаетесь под песню Пелагеи. Кто предложил поставить программу под эту композицию?

– Предложила Светлана Владимировна Соколовская. Я уже катала раньше под Пелагею на шоу. Я хотела и дальше кататься либо под Пелагею, либо «Танго Роксен». Сказали, что «Роксен» не будем ставить, а мысль про Пелагею пришла Светлане Владимировне, и все получилось.

– Есть ли какие‑то особенные эмоции, когда катаешься под песню на русском, слова которой ты понимаешь?

– Ты четко понимаешь текст и что ты должен катать. Это особенно трогательно, хочется передать все эти эмоции. Если я хорошо и эмоционально катаю, меня до мурашек накрывает.

– Каково выступать на соревнованиях вместе с Аделией Петросян, Анной Фроловой?

– Я сосредотачиваюсь на своих эмоциях, а не на конкуренции. Мне не сложно выступать.

– А о баллах думаете? Вы все приземлили, но получили всего 65 баллов. Хотелось бы побольше?

– Я сама понимаю, что недоделала. Я заслужила эти баллы. Мне нужно работать над вращениями и дорожкой.

– Чем отличаются юниорские прокаты от взрослых стартов?

– По юниорам сложнее, потому что маленькие многие прыгают четверные. Здесь полегче, потому что можно показывать взрослое катание. Здесь гораздо комфортнее, – сказала Куликова.

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8 комментариев

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MyCA
Елизавета "ух уж эти попрыгушки 11-12 летние"
+8
0
+8
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Olya Ru
Лиза не переживай, тут тоже их прыгают и легче тебе на главных стартах не будет))
+10
-4
+6
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Юра Плисецкий
Молодец девочка, хорошо себя презентовала.
+3
0
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Александр Шульгин
Ну вот этого ИСУ и добивался что бы таким было конфортно
+3
0
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Девушка Безимени
а здесь не многие)
+2
0
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Анастасия Прудникова
Ну и хорошо, что для Елизаветы выступать по взрослым комфортнее. Правда, и по взрослым ультрасишницы есть. Ждем и в дальнейшем от нее хороших прокатов.
+1
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Mariaku
Обожаю оставленную на второй сезон пп Лизы под Имани, а теперь и кп! Глубоким пониманием того, о чём катает, с раннего возраста отличается Лиза, а когда делала вращение в обе стороны, это был отвал всего!
+1
-1
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Irgachali Tursunbaev
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Ответ Olya Ru
Лиза не переживай, тут тоже их прыгают и легче тебе на главных стартах не будет))
прыгают по болшим праздникам
0
0
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