Куликова о переходе во взрослые: «Здесь гораздо комфортнее. По юниорам сложнее, потому что многие прыгают четверные»
Фигуристка Куликова считает, что по взрослым выступать проще, чем по юниорам.
Елизавета получила 65,64 балла за прокат короткой программы на этапе Гран-при России в Уфе и занимает третье место.
– Было немного волнительно, но чувствовалась поддержка зрителей, это очень помогло. Я очень рада, что выступаю по взрослым.
– Вы катаетесь под песню Пелагеи. Кто предложил поставить программу под эту композицию?
– Предложила Светлана Владимировна Соколовская. Я уже катала раньше под Пелагею на шоу. Я хотела и дальше кататься либо под Пелагею, либо «Танго Роксен». Сказали, что «Роксен» не будем ставить, а мысль про Пелагею пришла Светлане Владимировне, и все получилось.
– Есть ли какие‑то особенные эмоции, когда катаешься под песню на русском, слова которой ты понимаешь?
– Ты четко понимаешь текст и что ты должен катать. Это особенно трогательно, хочется передать все эти эмоции. Если я хорошо и эмоционально катаю, меня до мурашек накрывает.
– Каково выступать на соревнованиях вместе с Аделией Петросян, Анной Фроловой?
– Я сосредотачиваюсь на своих эмоциях, а не на конкуренции. Мне не сложно выступать.
– А о баллах думаете? Вы все приземлили, но получили всего 65 баллов. Хотелось бы побольше?
– Я сама понимаю, что недоделала. Я заслужила эти баллы. Мне нужно работать над вращениями и дорожкой.
– Чем отличаются юниорские прокаты от взрослых стартов?
– По юниорам сложнее, потому что маленькие многие прыгают четверные. Здесь полегче, потому что можно показывать взрослое катание. Здесь гораздо комфортнее, – сказала Куликова.
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