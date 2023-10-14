Роман Савосин: «Рад, что вернулся и получилось так хорошо проехать. Я знал, на что способен, не всегда получается это показать»

Теги сборная России мужское катание Роман Савосин Фигурное катание

Роман Савосин заявил, что его не удивляет первое место после короткой программы.

Савосин чисто исполнил программу и получил за прокат 100,89 балла.

– Я рад. Просто рад, что вернулся и так хорошо получилось проехать. После долгой паузы у меня изменился подход к тренировкам, понимаю, для чего я тренируюсь и выступаю.

Мне сейчас это больше в удовольствие, я катаюсь для себя. Сегодня было ощущение, что это реально первый старт после долгого перерыва.

– Ожидал, что сумеешь набрать 100 баллов?

– Я понимал, что я могу это сделать.

– Удивился первому место по итогам короткой программы?

– Честно, не удивился. Я знал, на что я способен. Не всегда, к сожалению, получается это показать, – сказал фигурист.

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6 комментариев

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Елена Спирина
С победой в КП! Удачи завтра!
+4
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закрыт по беспределу
Молодец.
Пожелаем успешного проката и завтра.
+4
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Kalamazoo2
С возвращением!
+2
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Лия Романова
приятно видеть такого «заряженного» Романа! Удачи и чистого проката ему и завтра
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Elena Savanuk
Роману завтра постараться откатать произволку так, чтобы удалось, как минимум, занять призовое место !
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Е...С
Вот вернулся, так вернулся! Удачи в ПП!
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