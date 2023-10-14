Роман Савосин: «Рад, что вернулся и получилось так хорошо проехать. Я знал, на что способен, не всегда получается это показать»

Роман Савосин заявил, что его не удивляет первое место после короткой программы.

чисто исполнил программу и получил за прокат 100,89 балла.

– Я рад. Просто рад, что вернулся и так хорошо получилось проехать. После долгой паузы у меня изменился подход к тренировкам, понимаю, для чего я тренируюсь и выступаю.

Мне сейчас это больше в удовольствие, я катаюсь для себя. Сегодня было ощущение, что это реально первый старт после долгого перерыва.

– Ожидал, что сумеешь набрать 100 баллов?

– Я понимал, что я могу это сделать.

– Удивился первому место по итогам короткой программы?

– Честно, не удивился. Я знал, на что я способен. Не всегда, к сожалению, получается это показать, – сказал фигурист.