Загитова о выступлении в Уфе: «Безумно рада презентовать новую программу. Большое спасибо за теплый прием, совсем скоро я к вам вернусь!»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Серия Гран-при России Край курая Фигурное катание

Алина Загитова высказалась о своем выступлении с новой программой.

11 октября в Уфе стартовал первый этап Гран-при России по фигурному катанию. Загитова исполнила показательный номер под песню I Feel Like I’m Drowning группы Two Feet.

«Вчера выступала на открытии Всероссийских соревнований по фигурному катанию «Край Курая» в Уфе. Безумно рада презентовать новую программу под музыку I Feel Like I’m Drowning.

Большое спасибо за теплый прием, совсем скоро я к вам вернусь!» – написала в своем телеграм-канале олимпийская чемпионка по фигурному катанию.

19 комментариев

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Алексей Токарев
Звучит как угроза.
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Алексей Токарев
Ответ Eva2426
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Как на этом заработать?
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Е...С
Ответ Eva2426
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Ну если это для нее самое главное...
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Olgacher
Что-то вспомнилось; Вчера опять на первой полосе писали обо сне газеты все Что я не так стою, что я не то пою, Я никому покоя не даю...Что пристали к Загитовой?
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Lana-shu
Программа и правда отличная. Удачи на шоу в Уфе
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Джонни
Новая программа какая та пародия на программы хромых и валиевой
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BillShen
Ты ее не презентовала - должно было быть два прыжка. C флипа ты упала, на (скорее всего) ритбергер ты не пошла, а просто подпрыгнула надо льдом.
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Тайга86
Ответ Алексей Токарев
Как на этом заработать?
Тоже как то задавала такой вопрос) И ответ был в том же духе что и вам. Так и не поняла - поливать всех и вся кто был до и после Самой - это одобрение, плюсики и ни в коем разе ни-ни, а все остальные здесь зарабатывают...можно сказать гребут)
+5
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Ромарио
Наша# Алина#Мы # Тебя #Любим 😇
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Gemma157
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Да она угрожает!
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RS919
Ответ Алексей Токарев
Звучит как угроза.
Незабвенной памяти - I’ll come back 😆
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