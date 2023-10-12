Загитова о выступлении в Уфе: «Безумно рада презентовать новую программу. Большое спасибо за теплый прием, совсем скоро я к вам вернусь!»

Алина Загитова высказалась о своем выступлении с новой программой.

11 октября в Уфе стартовал первый этап Гран-при России по фигурному катанию. Загитова исполнила показательный номер под песню I Feel Like I’m Drowning группы Two Feet.

«Вчера выступала на открытии Всероссийских соревнований по фигурному катанию «Край Курая» в Уфе. Безумно рада презентовать новую программу под музыку I Feel Like I’m Drowning.

Большое спасибо за теплый прием, совсем скоро я к вам вернусь!» – написала в своем телеграм-канале олимпийская чемпионка по фигурному катанию.