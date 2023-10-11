«Уфа, спасибо». Загитова показала подарки болельщиков после шоу
Алина Загитова показала подарки болельщиков на открытии этапа Гран-при России в Уфе.
Загитова выступила с новым показательным номером под песню I Feel Like I’m Drowning группы Two Feet. В прокате она упала с тройного флипа.
«Уфа, спасибо 💚», – написала олимпийская чемпионка.
И встреча в аэропорту и масса милых детишек , радующихся фото с Алиной . Цветы, цветы , презенты .
А Мишка ну очень большой , вспоминаются соревновательные времена .Спасибо Уфа .
А про падение Алины только ленивый не напишет
Его стихи как телогрейка,
Но я их вслух вчера прочел -
И в клетке сдохла канарейка."
С.А.Есенин
Судя по тому, что я видела у нее в сторис, программа 🔥🔥🔥
Особенно после такой программы