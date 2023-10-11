«Уфа, спасибо». Загитова показала подарки болельщиков после шоу

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Алина Загитова показала подарки болельщиков на открытии этапа Гран-при России в Уфе.

Загитова выступила с новым показательным номером под песню I Feel Like I’m Drowning группы Two Feet. В прокате она упала с тройного флипа. 

«Уфа, спасибо 💚», – написала олимпийская чемпионка. 

Это сказала Загитова или нейросеть? Тест для сильных духом

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37 комментариев

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AllaS
Уфа и в прошлый приезд с шоу ЭГТ встретила Алину незабываемо , горячее горяченного .
И встреча в аэропорту и масса милых детишек , радующихся фото с Алиной . Цветы, цветы , презенты .
А Мишка ну очень большой , вспоминаются соревновательные времена .Спасибо Уфа .
+29
-18
+11
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Александр Шульгин
Упала и упала ничего страшного, зачем об этом в новости писать. Лучше бы про всех кто участвовал написали, что катали как встретился, а не кто упал или не упал.
+23
-12
+11
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Александр Шульгин
Ответ AllaS
Соц. Сети уже полны впечатлений зрителей от нового показательного номера Алины. Зрители пишут о послевкусие и таланте искусства на льду от Загитовой.
Вот ваши комментарии действительно очень похожи на генерацию ответов нейросетью.
+17
-6
+11
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Татьяна Тычинская
Ответ Александр Шульгин
Упала и упала ничего страшного, зачем об этом в новости писать. Лучше бы про всех кто участвовал написали, что катали как встретился, а не кто упал или не упал.
Если бы не упала, то и новости из Уфы здесь бы не было.
+15
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+10
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Oeva
Ответ Александр Шульгин
Про остальных вообще ничего не напишут, а могли сделать хорошую новость про показательные выступления
Им нужен трафик, а не хорошие новости.
+11
-3
+8
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Александр Шульгин
Ответ Джонни
Комментарий удален модератором
Напишите ещё про Катар, может вам полегчает.
+13
-6
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Александр Шульгин
Да и очень жаль что первый канал не показал показательные выступления, в чем проблема на 40 минут камеру раньше включить. Соревнования юниоров ведь показывают
+6
-1
+5
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Ритт
То падает, то бабочки, то программа без прыжков. По полной халтурит.
+19
-15
+4
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bhbif77
Все или многие падают, это лёд.
А про падение Алины только ленивый не напишет
+9
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Маргарита В Сафронова
Алина создаӗт радостное настроение перед первым этапом Гран-при.
+10
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Gala Tsintsadze
Как же красива Алина! Она такая миниатюрная, такая пластичная и музыкальная, жаль, что не соревнуется так много лет. Она всегда была в хорошей физической форме. Конечно, на фоне детей некоторые сёстры и называли Алину толстой, но таковой она не была никогда. Как показало время, можно было пропустить всего-то один сезон, дальше можно было соревноваться, медали получать (ЧМ 2021 года по оценкам ниже, чем результат Алины). Бесконечная любовь к нашей олимпийской чемпионка!
+16
-13
+3
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Иван Маунтбаттен
Уже второй, достойный, показательный номер за короткий промежуток времени, красивые платья , это радует.
+5
-2
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Ритт
Ответ AllaS
Соц. Сети уже полны впечатлений зрителей от нового показательного номера Алины. Зрители пишут о послевкусие и таланте искусства на льду от Загитовой.
послевкусие это флип-борт?
+14
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Lapo Elkann
Ответ Александр Скворцов
Поклоники любят Алину Они ей верны до конца И дарят цветы и подарки А также любовь и сердца!
"
Его стихи как телогрейка,
Но я их вслух вчера прочел -
И в клетке сдохла канарейка."
С.А.Есенин
+7
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Александр Шульгин
Ответ Oeva
Эта новость - замануха на редакционный материал. Для остальных определены дежурные блоги.
Про остальных вообще ничего не напишут, а могли сделать хорошую новость про показательные выступления
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-1
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Oeva
Ответ Александр Шульгин
Упала и упала ничего страшного, зачем об этом в новости писать. Лучше бы про всех кто участвовал написали, что катали как встретился, а не кто упал или не упал.
Эта новость - замануха на редакционный материал. Для остальных определены дежурные блоги.
+6
-4
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Gaga Gaga
Ответ Ритт
То падает, то бабочки, то программа без прыжков. По полной халтурит.
а почему смотрите
+4
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Иван Маунтбаттен
Ответ BillShen
Она что - опять упала? Может нужно паузу взять и наконец придти в форму?
"придти" ?:)
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AllaS
Соц. Сети уже полны впечатлений зрителей от нового показательного номера Алины. Зрители пишут о послевкусие и таланте искусства на льду от Загитовой.
+22
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ВИван
Ответ Gala Tsintsadze
Как же красива Алина! Она такая миниатюрная, такая пластичная и музыкальная, жаль, что не соревнуется так много лет. Она всегда была в хорошей физической форме. Конечно, на фоне детей некоторые сёстры и называли Алину толстой, но таковой она не была никогда. Как показало время, можно было пропустить всего-то один сезон, дальше можно было соревноваться, медали получать (ЧМ 2021 года по оценкам ниже, чем результат Алины). Бесконечная любовь к нашей олимпийской чемпионка!
+++++++++
+6
-4
+2
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Zin_Iba
Ответ Комиссар Шпрут
А подарки Романа когда покажет?
Нас, комиссар, как-то мало волнуют подарки вашей жене или пассии 👌
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Zin_Iba
Ответ Комиссар Шпрут
А подарки Романа когда покажет?
А вы подарок от премьер-министра Японии не видели?
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Irina Kistler
Ответ AllaS
Уфа и в прошлый приезд с шоу ЭГТ встретила Алину незабываемо , горячее горяченного . И встреча в аэропорту и масса милых детишек , радующихся фото с Алиной . Цветы, цветы , презенты . А Мишка ну очень большой , вспоминаются соревновательные времена .Спасибо Уфа .
Breves vibrantesque sententiae(латынь) -Те сентенции блещут, которые кратки!
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Sebilya Fezaziyeva
Ммм, новая программа у Алины🔥
Судя по тому, что я видела у нее в сторис, программа 🔥🔥🔥
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ЛисаАлиса78
Зрители встретили Алину бурными овациями, трибуны долго не смолкали.
Особенно после такой программы
+14
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