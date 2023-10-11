«Уфа, спасибо». Загитова показала подарки болельщиков после шоу

Алина Загитова показала подарки болельщиков на открытии этапа Гран-при России в Уфе.

Загитова выступила с новым показательным номером под песню I Feel Like I’m Drowning группы Two Feet. В прокате она упала с тройного флипа.

«Уфа, спасибо 💚», – написала олимпийская чемпионка.

Это сказала Загитова или нейросеть? Тест для сильных духом