Дизайнер Куклычева: «Косторная и Щербакова будут очень хорошо смотреться на подиуме в дизайнерских костюмах»

Дизайнер костюмов Алена Куклычева рассказала об организации модного показа.

«Это первый Moscow Sport Fashion Day — это показы одежды спортивных дизайнеров, которые проходят на высоком уровне. Нас поддержало 13 дизайнеров из фигурного катания и художественной гимнастики, а также множество партнеров.

Люди в нас поверили, сказали, что это ниша, которая еще никем не занята и, скорее всего, она будет развиваться. Может быть, у нас еще будут последователи, потому что, если брать обычную одежду, то там проходит очень много показов. А в сфере одежды для спорта вообще ничего нет.

Мы участвовали в Estet Fashion Week, но мы все-таки были неформатом. А сейчас мы организовали показ только костюмов для спорта. Мы достаточно на высоком уровне это сделали, но я думаю, что можно еще круче. Следующее мероприятие у нас пройдет в феврале.

Мы приглашали Алену Косторную с Гошей Куницей, , Дарью Усачеву, но они на эту дату все куда-то разъехались. Но я думаю, что на какой-то Moscow Sport Fashion Day они точно придут.

Девчонки все красивые, у всех хорошая форма. Я думаю, они будут очень хорошо смотреться на подиуме в дизайнерских костюмах. А для дизайнеров это будет просто счастье!

Я даже не представляю, что будет, если одного из дизайнеров, который тут участвовал, будет представлять Анна Щербакова. Я думаю, что нет ничего невозможного», — сказала Куклычева.