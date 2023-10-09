Дизайнер Куклычева: «Косторная и Щербакова будут очень хорошо смотреться на подиуме в дизайнерских костюмах»

Теги сборная России женское катание Анна Щербакова Алена Косторная Дарья Усачева Алена Куклычева Фигурное катание

Дизайнер костюмов Алена Куклычева рассказала об организации модного показа.

«Это первый Moscow Sport Fashion Day — это показы одежды спортивных дизайнеров, которые проходят на высоком уровне. Нас поддержало 13 дизайнеров из фигурного катания и художественной гимнастики, а также множество партнеров.

Люди в нас поверили, сказали, что это ниша, которая еще никем не занята и, скорее всего, она будет развиваться. Может быть, у нас еще будут последователи, потому что, если брать обычную одежду, то там проходит очень много показов. А в сфере одежды для спорта вообще ничего нет.

Мы участвовали в Estet Fashion Week, но мы все-таки были неформатом. А сейчас мы организовали показ только костюмов для спорта. Мы достаточно на высоком уровне это сделали, но я думаю, что можно еще круче. Следующее мероприятие у нас пройдет в феврале. 

Мы приглашали Алену Косторную с Гошей Куницей, Анну Щербакову, Дарью Усачеву, но они на эту дату все куда-то разъехались. Но я думаю, что на какой-то Moscow Sport Fashion Day они точно придут.

Девчонки все красивые, у всех хорошая форма. Я думаю, они будут очень хорошо смотреться на подиуме в дизайнерских костюмах. А для дизайнеров это будет просто счастье!

Я даже не представляю, что будет, если одного из дизайнеров, который тут участвовал, будет представлять Анна Щербакова. Я думаю, что нет ничего невозможного», — сказала Куклычева. 

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14 комментариев

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Sonyas
Ответ Алексей Токарев
Аня в любом наряде хорошо смотрится, даже в "мешках".
В мешках мы ее, к счастью не видели. Но то, что Аня украшение любого костюма и показа, здесь никаких сомнений.
+15
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+11
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Veronika spuria
Ответ Oleandra
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Так Щербакова не принадлежит Тутберидзе, куда хочет туда и идёт.
+11
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Анастасия Платонова
Ответ 22somebody22
Хватит дёргать Косторку!Она серьёзно тренируется в парном катании,скоро соревнования начнутся.Куницу приглашать было вообще жуткой наивностью.Парень серьёзно настроен на золото Олимпиады.Не для участия в тупых модных показах совратил он Алёнку в парное и женил на себе. Да и нелепо Алёнка выглядела на прошлом показе.Далеки её параметры от подиумных показов,да и не обучена модельным навыкам.
Если Алёне нравится, пусть участвует. Главное, на этих показах продемонстрировать спортивный костюм, а не особенности фигуры.
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Veronika spuria
Ответ Oleandra
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Зачем писать, если не знаете. Алёна уже участвовала в показе,, скорее она пригласила остальных.
+7
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Алексей Токарев
Аня в любом наряде хорошо смотрится, даже в "мешках".
+17
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Джонни
Фигура у Ани самая классная, да и сама она самая красивая фигуристка
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Алексей Токарев
Ответ Sonyas
В мешках мы ее, к счастью не видели. Но то, что Аня украшение любого костюма и показа, здесь никаких сомнений.
Да я про её "толстовки".
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Anna
Не помню ни одной хорошей работы Куклычевой, один пиар. А какие еще более-менее, то все равно грудь либо в районе живота, либо на 3 размера больше. Может поэтому девочки и придумывают отговорки, чтобы с ней не связываться)
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Тайга86
Ну пусть девочки повеселятся. Косметички, вещички, туфельки...Всё это они любят. Аленка на прошлом показе понравилась своим креативом. На Аню тоже интересно посмотреть. Девушка расцвела, привела себя в форму - такая красота для экспериментов. Удачи и хорошего настроения.
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22somebody22
Ответ Анастасия Платонова
Если Алёне нравится, пусть участвует. Главное, на этих показах продемонстрировать спортивный костюм, а не особенности фигуры.
В этот раз,она не участвует.И,Слава Богу.
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