«Вот и весь сюрприз». Самоделкина показала, как работает с Косторной над новой программой

Софья Самоделкина показала, как Алена Косторная ставит ей новую программу.

Фигуристка опубликовала совместное фото с на катке, подписав его: «В работе над новой программой».

«Вот и весь сюрприз», – написала Самоделкина.

Фигуристка Самоделкина примкнула к «Ангелам Плющенко». Зачем этот трансфер перед переходом в Казахстан?