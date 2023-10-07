«Вот и весь сюрприз». Самоделкина показала, как работает с Косторной над новой программой

Теги сборная России женское катание Алена Косторная Софья Самоделкина Фигурное катание

Софья Самоделкина показала, как Алена Косторная ставит ей новую программу.

Фигуристка опубликовала совместное фото с Косторной на катке, подписав его: «В работе над новой программой».

«Вот и весь сюрприз», – написала Самоделкина.

Фигуристка Самоделкина примкнула к «Ангелам Плющенко». Зачем этот трансфер перед переходом в Казахстан?

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36 комментариев

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stella88
На Самоделкиной чёт всю карьеру эксперименты ставят
Давыдов проверял возможности в ультра си.
Соколовская свои способности проводить через пубертат.
Сейчас Косторная своего постоновочного гения проверит.
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ретроградный меркурий
Странно все это, конечно. Давать Алёне сразу работать с топовой ученицей, к тому же взрослой - видимо, у Плющенко тотальный кризис кадров и идей
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Masha petrova
Ответ Katerina Sunny
Софа бы поделилась планами, а то непонятно для чего программа?
А какая в принципе разница, за Россию выступать она больше не будет, так что это просто попытка навести туману, что бы не выпасть из инфо-поля.
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AlexFed
Круговорот сбитых летчиц.
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Тайга86
Сложный период у Софьи конечно. Есть планы, но нет пока возможности. Есть желание, но форма не та. Есть надежда на улучшения, но в постановщиках Аленка...Не позавидуешь деве. Пожелаю же ей осуществления всего, не вещать нос и верить в лучшее. А девчонки обе красотки и очень талантливые спортсменки, пусть каждая достигнет своих целей.
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Mira Val
А вдруг получится-то? Буду только рада.
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AlexFed
Ответ Anneta28
Там сегодня Хромых окончательно присоединилась к отряду сбитых летчиц, не подскажите, а что случилось?))
Наверно тоже тренером/хореографом решила стать. Вся суть фк - вливание огромных денег, чтобы содержать тренеров, чтобы потом самому стать тренером, чтобы содержали тебя. Косторная недавно еще жаловалась, что дети на катке мешают, в итоге сейчас подкатывает ненавистных детей 🤡
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Katerina Sunny
Софа бы поделилась планами, а то непонятно для чего программа?
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Железная Леди
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Обе не новечки в ФК. пусть работаю и создают хорошую программу.
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Colob01
Ладно, пусть пробуют работать, успеха!
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alexnew
Косторная все элементы в парном уже разучила. Может теперь еще в танцы перейти вместе с Куницей.
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Беглый*
Вообще, мне понравилось, как Косторка вела какую-то зарядку. И уверенность там присутствовала, и командирский голос, и объяснения были чёткими. Подождём, может что и получится, главное, чтоб Рудковские не вмешивались, ибо они ещё никому ни одной достойной проги не поставили. Всё время приходилось закрывать лицо ладонью
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Lilia Sadykova
Ответ Katerina Sunny
Софа бы поделилась планами, а то непонятно для чего программа?
Для новогоднего чеса видимо. Хотя у Плющенко в ноябре шоу в Питере, вот Соне прогу и поставят.
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Strawberry93
Радионова Косторной, Косторная - Самоделкиной.
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Леди Брэкнелл
Ответ ретроградный меркурий
Странно все это, конечно. Давать Алёне сразу работать с топовой ученицей, к тому же взрослой - видимо, у Плющенко тотальный кризис кадров и идей
Вы не забыли, что Софа больше не в ЦСКА? АП частная школа, там всё денег стоит. Софа не топ, результатов пока нет, не соревнуется, пришла всего на год, с какой стати ее поощрять должны?
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FanofKamilaValieva
Желаю Софа и Косторка эффективности и конструктивную работу !
Софа и Алена , удачи !
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Jessi
Ответ ретроградный меркурий
Странно все это, конечно. Давать Алёне сразу работать с топовой ученицей, к тому же взрослой - видимо, у Плющенко тотальный кризис кадров и идей
Ставят для шоу программу, странно, что кому-то непонятно
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БезызбежноНаКрасный
Ответ ретроградный меркурий
Странно все это, конечно. Давать Алёне сразу работать с топовой ученицей, к тому же взрослой - видимо, у Плющенко тотальный кризис кадров и идей
Просто из каких-то подсказок - сделали повод для хайпа
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AlexFed
Ответ Алеся Ткаченко
Косторной дети тренироваться мешали.Значит тренировать они ей не мешают
https://www.sports.ru/figure-skating/1115135656-alena-kostornaya-ya-ne-lyublyu-detej-mne-podruzhka-pokazyvaet-oj-smotr.html
Она их не любит, о чем сама заявляла прямым текстом, а то что тренироваться мешали - просто удобный повод поссориться с тренерами, потому что звезду словила после нескольких побед, в итоге с того момента больше без побед и остались только ненавистные дети))
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Алеся Ткаченко
Ответ AlexFed
Наверно тоже тренером/хореографом решила стать. Вся суть фк - вливание огромных денег, чтобы содержать тренеров, чтобы потом самому стать тренером, чтобы содержали тебя. Косторная недавно еще жаловалась, что дети на катке мешают, в итоге сейчас подкатывает ненавистных детей 🤡
Косторной дети тренироваться мешали.Значит тренировать они ей не мешают
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Masha petrova
Ответ stella88
На Самоделкиной чёт всю карьеру эксперименты ставят Давыдов проверял возможности в ультра си. Соколовская свои способности проводить через пубертат. Сейчас Косторная своего постоновочного гения проверит.
Ну давайте не будем набрасывать, сам Давыдов не раз говорил что уговаривал Софу облегчить контент, но она сама хотела прыгать максимум для себя ультра си. Кто же виноват что ее максимум по факту очень далек до заветных пяти четверных Трусовой.
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Док Аксель
Начинающий хореограф в деле... Будем посмотреть, что у них получится в итоге.
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Masha petrova
Ответ Katerina Sunny
Вам без разницы, а мне интересно, если у Софы появится возможность выступать на международных соревнованиях.
Я думаю когда у нее появиться возможность выступать на стартах, о ней уже все забудут, в том числе и вы. Для молодой действующей фигуристки полтора года перерыва это очень много, к сожалению. А набрать новую фанбазу на бэшках будет очень трудно.
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Marya Y
Ответ Kareglazaya
Рискованная затея, причем для всех. А в случае с Косторной это особенно ответственно, ведь если программа будет неудачной, то это сильно ударит по репутации Алёны как постановщика. На мой взгляд, набираться опыта нужно на малышне, где и ответственности меньше, и требования попроще, а не на топовой спортсменке.
Зачем так глобально?) Соня не соревнуется - значит, программа показательная. Для обеих первый блин - как получится, так и будет, ничего серьёзного.
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Kareglazaya
Рискованная затея, причем для всех. А в случае с Косторной это особенно ответственно, ведь если программа будет неудачной, то это сильно ударит по репутации Алёны как постановщика.
На мой взгляд, набираться опыта нужно на малышне, где и ответственности меньше, и требования попроще, а не на топовой спортсменке.
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