«Вот и весь сюрприз». Самоделкина показала, как работает с Косторной над новой программой
Софья Самоделкина показала, как Алена Косторная ставит ей новую программу.
Фигуристка опубликовала совместное фото с Косторной на катке, подписав его: «В работе над новой программой».
«Вот и весь сюрприз», – написала Самоделкина.
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Сейчас Косторная своего постоновочного гения проверит.
Софа и Алена , удачи !
Она их не любит, о чем сама заявляла прямым текстом, а то что тренироваться мешали - просто удобный повод поссориться с тренерами, потому что звезду словила после нескольких побед, в итоге с того момента больше без побед и остались только ненавистные дети))
На мой взгляд, набираться опыта нужно на малышне, где и ответственности меньше, и требования попроще, а не на топовой спортсменке.