Академия Плющенко: «Догадались, кто работает над постановкой новой программы для Софьи Самоделкиной?»
Академия Евгения Плющенко опубликовала фото с фигуристками Косторной и Самоделкиной.
«Догадались, кто работает над постановкой новой программы для Софьи Самоделкиной?😉», – говорится в сообщении.
Софья Самоделкина ранее перешла к Плющенко от Светланы Соколовской. Алена Косторная работает в академии хореографом.
Много и долго работали со спортсменами... Пацан сказал, пацан сделал)
В этом имхо, одна из главных проблем этой горе-академии - Рудковские набирают громкие имена, как сороки - блестяшки. При этом вовсе не означает, что если человек сам хорошо катался, он может научить этому других. Если он катал хорошие проги, то он может сам их ставить. Плюс текучка кадров. Там дети похоже не успевают привыкнуть к одному тренеру/хореографу, как появляется новый. При этом ни тренер не успевает толком узнать спортсменов, их сильные и слабые стороны, ни они привыкнуть и начать достаточно ему доверять. И у каждого тренера/хореографа свое видение и свои методы.
А Косторная играется не только в парное катание, но еще и в хореографа. Хотя возможно это такой сигнал Казахстану от Плюща, чтобы прислали нормальную оплату за свою гражданку, тогда ей и тренеров дадут тоже нормальных.