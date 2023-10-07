Академия Плющенко: «Догадались, кто работает над постановкой новой программы для Софьи Самоделкиной?»

Теги Евгений Плющенко сборная России женское катание Алена Косторная Софья Самоделкина Фигурное катание

Академия Евгения Плющенко опубликовала фото с фигуристками Косторной и Самоделкиной.

«Догадались, кто работает над постановкой новой программы для Софьи Самоделкиной?😉», – говорится в сообщении. 

Софья Самоделкина ранее перешла к Плющенко от Светланы Соколовской. Алена Косторная работает в академии хореографом. 

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73 комментария

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Беглый*
Гном Гномыч?
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Беглый*
Ответ Тайга86
Ну не знаю….Аленка крутая спортсменка, но именно как спортсменка. Опыта нет постановщика, ей бы на кроликах сначала…Софью можно было и в другие руки вручить, она ж не г….ка, как он говорит.
Похоже, что, в случае чего, Косторке уготована роль козла отпущения(
+32
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Ягун Ягунини
А казалось бы совсем недавно главный академик вещал "Мы определились с кругом хореографов, которые будут работать в нашей команде. Это как постоянные, так и приглашённые — иностранные и российские специалисты, владеющие коньком и подачей хореографической составляющей, которые много и долго работали со спортсменами. К работе в академии также будут привлечены и хореографы Большого театра, и преподаватели современного танца."
Много и долго работали со спортсменами... Пацан сказал, пацан сделал)
+27
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Тайга86
Ну не знаю….Аленка крутая спортсменка, но именно как спортсменка. Опыта нет постановщика, ей бы на кроликах сначала…Софью можно было и в другие руки вручить, она ж не г….ка, как он говорит.
+30
-7
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Мэй Касахара
Алена ж недавно говорила, что программы не ставит. Погодите 🤔
+23
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Василий Мишарин
Ответ Беглый*
Гном Гномыч?
100% Яна Александровна.😂😂😂
+15
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garovatat
Ответ Ягун Ягунини
А казалось бы совсем недавно главный академик вещал "Мы определились с кругом хореографов, которые будут работать в нашей команде. Это как постоянные, так и приглашённые — иностранные и российские специалисты, владеющие коньком и подачей хореографической составляющей, которые много и долго работали со спортсменами. К работе в академии также будут привлечены и хореографы Большого театра, и преподаватели современного танца." Много и долго работали со спортсменами... Пацан сказал, пацан сделал)
Сериал Балабол-10, очередной сезон
+15
-2
+13
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Тайга86
Ответ Беглый*
Похоже, что, в случае чего, Косторке уготована роль козла отпущения(
Вполне. Еще более не понятно, учитывая, что у Софьи сейчас не самый простой период, где именно профессионал был бы кстати.
+13
-3
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bona ulo
Ну, на месте Софьи я вряд пришел бы в восторг, что на мне, как "на кошках", тренируются.
В этом имхо, одна из главных проблем этой горе-академии - Рудковские набирают громкие имена, как сороки - блестяшки. При этом вовсе не означает, что если человек сам хорошо катался, он может научить этому других. Если он катал хорошие проги, то он может сам их ставить. Плюс текучка кадров. Там дети похоже не успевают привыкнуть к одному тренеру/хореографу, как появляется новый. При этом ни тренер не успевает толком узнать спортсменов, их сильные и слабые стороны, ни они привыкнуть и начать достаточно ему доверять. И у каждого тренера/хореографа свое видение и свои методы.
+9
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Delirium
Ответ RusVector
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Откуда такие выводы? Аленка в недавнем подкасте прямо говорит, что работает потому, что иначе за квартиру платить нечем будет, и ждет прямой путь на вокзал. Т.е. заработки у нее не заоблачные.
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Anna Stefan
Конечно. Как всегда, "профессионалы"🤣🤣🤣
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Наталья Карлова
Что нравиться в Плющенко - это то, что всем работу найдет! Хорошо то, что спортсменам есть где заработать, особенно в такое "грустное" время отсутствия международных стартов.
+13
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Беглый*
Ответ Delirium
Откуда такие выводы? Аленка в недавнем подкасте прямо говорит, что работает потому, что иначе за квартиру платить нечем будет, и ждет прямой путь на вокзал. Т.е. заработки у нее не заоблачные.
Если будете отвечать каждому шуту, никаких нервов не хватит😀
+7
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Katerina Sunny
Пока абсолютно непонятно, где Софа будет, кроме шоу Плющенко, показывать свои новые программы.
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N-fox
Яна? Или... неужто Сам ?
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ДИОНИС
Видимо, новую программу для Софьи будет ставить Сам Величайший! А в случае, если программа "не выстрелит", отвечать за это и "собирать все шишки" будет Алёна Косторная.
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Anna Stefan
Ответ Анастасия Платонова
Прежде чем насмехаться, нужно увидеть результат. Может быть именно Алёна добавит ту изюминку, которую так недостаёт Соне.
Это будет сенсация. Скорее всего будет как всегда в акодемии. И ваша вера в Косторку вряд ли повлияет)))
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Marya Y
==Догадались, кто работает над постановкой новой программы для Софьи Самоделкиной?=== Для шоу? Какая разница - кто?
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venzo
Сам Плющенко видимо очень занят открытием новых китайских филиалов.
А Косторная играется не только в парное катание, но еще и в хореографа. Хотя возможно это такой сигнал Казахстану от Плюща, чтобы прислали нормальную оплату за свою гражданку, тогда ей и тренеров дадут тоже нормальных.
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Marya Y
Ответ Анастасия Платонова
Ну вот, через годик, другой, Плющенко с Алёнкой поедут на международные старты с Соней. Для Алёны это очень даже неплохо. Посмотрит, как обстоят дела там, Гошу подтянет, а там глядишь и наших " выпустят."
через годик, другой Алёны уже не будет в АП в качестве тренера - посмотрите статистику, больше пары лет никто не задерживался. Кроме Липницкой, кажется.
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Тайга86
Ответ Anneta28
Пусть пробует, что в этом такого? Тем более Самоделкина в этом сезоне все равно не соревнуется.
Не считаю Софью объектом для экспериментов. Это не платье на комбез поменять. Или Раммштайн на Оладушки. Надеюсь они знают что делают.
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Arraches
Реклама , бахвальство и болтовня … несерьезно .
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Железная Леди
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" Молодым везде у нас дорога" учачи.
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Леди Брэкнелл
Ответ Тайга86
Вы ничего не помните, но помните что хвалила) Найдите. Мне лень. Особенно интересует кому. В пубертате ли спортсмен, вымахал ли за последнее время прилично и есть ли у него проблемы технического плана, чтобы все это было замаскировано профессиональной рукой постановщика.
Он ставил соревнующимся спортсменам как выяснилось. Софа не собирается соревноваться судя по всему.
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Marya Y
Ответ Анастасия Платонова
Я думаю, Алёна найдёт, что ответить. И почему-то мне кажется, что Плющенко это не надо...
==найдёт, что ответить== Сидя на контракте западного образца?) Дадада. Думаете, просто так ни Плющенко, ни Алёна слова не сказали после её возвращения в Самбо в 2020?
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