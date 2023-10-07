Академия Плющенко: «Догадались, кто работает над постановкой новой программы для Софьи Самоделкиной?»

Академия Евгения Плющенко опубликовала фото с фигуристками Косторной и Самоделкиной.

«Догадались, кто работает над постановкой новой программы для ?😉», – говорится в сообщении.

Софья Самоделкина ранее перешла к Плющенко от Светланы Соколовской. Алена Косторная работает в академии хореографом.