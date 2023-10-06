Горбачева о шоу в Пекине: «Я была очень рада кататься на одном льду с олимпийскими чемпионами и получила незабываемый опыт»
Алина Горбачева назвала незабываемым свой опыт выступления в Пекине.
С 1 по 3 октября в столице Китая проходило шоу Magic on Ice с участием российских фигуристов.
«Спасибо Пекину за теплый прием! Я очень рада была кататься на одном льду с олимпийскими чемпионами и получила незабываемый опыт, выступая в таком шоу.
Огромное спасибо ФФККР и организаторам Magic on Ice за оказанное доверие и возможность показать себя на международной арене!
Спасибо китайским фанатам за любовь и поддержку. До новых встреч!» – написала чемпионка России среди юниоров.
Наши фигуристы дали шоу в Китае: ледяная Щербакова, Трусова с огнем, Загитова с рукавами
Я все ждала, кого она ( естественно, за неё Федченко пишет) поблагодарит из федры за поездку, чтобы приоткрыть завесу, кто их покровитель-с Москвы ветер дует или с Питера.