Горбачева о шоу в Пекине: «Я была очень рада кататься на одном льду с олимпийскими чемпионами и получила незабываемый опыт»

Теги сборная России ФФКР женское катание Алина Горбачева ледовые шоу Фигурное катание

Алина Горбачева назвала незабываемым свой опыт выступления в Пекине.

С 1 по 3 октября в столице Китая проходило шоу Magic on Ice с участием российских фигуристов.

«Спасибо Пекину за теплый прием! Я очень рада была кататься на одном льду с олимпийскими чемпионами и получила незабываемый опыт, выступая в таком шоу.

Огромное спасибо ФФККР и организаторам Magic on Ice за оказанное доверие и возможность показать себя на международной арене!

Спасибо китайским фанатам за любовь и поддержку. До новых встреч!» – написала чемпионка России среди юниоров.

Наши фигуристы дали шоу в Китае: ледяная Щербакова, Трусова с огнем, Загитова с рукавами

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
22somebody22
Фанаты в Китае?У тебя?Тапки мои не смеши,беглянка.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jessi
Заняла чужое место и хоть бы хны. Вместо неё должна была поехать Туктик или Акатьева.
Я все ждала, кого она ( естественно, за неё Федченко пишет) поблагодарит из федры за поездку, чтобы приоткрыть завесу, кто их покровитель-с Москвы ветер дует или с Питера.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий