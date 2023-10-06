Горбачева о шоу в Пекине: «Я была очень рада кататься на одном льду с олимпийскими чемпионами и получила незабываемый опыт»

Алина Горбачева назвала незабываемым свой опыт выступления в Пекине.

С 1 по 3 октября в столице Китая проходило шоу Magic on Ice с участием российских фигуристов.

«Спасибо Пекину за теплый прием! Я очень рада была кататься на одном льду с олимпийскими чемпионами и получила незабываемый опыт, выступая в таком шоу.

Огромное спасибо ФФККР и организаторам Magic on Ice за оказанное доверие и возможность показать себя на международной арене!

Спасибо китайским фанатам за любовь и поддержку. До новых встреч!» – написала чемпионка России среди юниоров.

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