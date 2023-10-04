Анна Щербакова: «Счастлива вновь оказаться на пекинском льду. Спасибо зрителям за эмоции, улыбки, аплодисменты и многочисленные подарки»

Теги сборная России женское катание Анна Щербакова ледовые шоу Фигурное катание

Анна Щербакова поблагодарила зрителей ледового шоу в Пекине.

«Завершилось первое гала-шоу российских фигуристов в Китае 🇨🇳

Счастлива вновь оказаться на Пекинском льду, на олимпийской арене (пусть и конькобежной). Спасибо зрителям за эмоции, улыбки, аплодисменты...

И, конечно, за многочисленные подарки, среди которых я затерялась на фото😂❤️» – написала олимпийская чемпионка Пекина-2022.

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10 комментариев

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EmperorNazer
Китайские болельщики вновь проявили себя выше всяких похвал и устроили Ане потрясающую поддержку в эти четыре дня в Пекине. Ну и видно, что сама Аня серьезно готовилась к шоу и прилично набрала форму, что вылилось в отличные прокаты олимпийской Маргариты и, конечно, нового номера Frozen. Единственное, хочется пожелать, чтобы будущие выступления в Китае все-таки проходили на стандартных для ФК аренах, а не на конькобежных)
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Беглый*
От криков "Анья, Анья" до сих пор в ушах звенит)
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ДИОНИС
Очень красивое фото Ани в окружении цветов и подарков от китайских болельщиков!
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Lanapiano
Радостно видеть любимую счастливую Анютку.
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Olga.t
Счастливая Аня, замечательно приняли её в Китае!
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Katerina Sunny
Аня зарядилась положительными эмоциями. Пусть ещё будут приглашения в Китай: и на мероприятия на льду и за его пределами. Китайцы который год с таким вниманием к Ане, к которому Аня никак не может привыкнуть.
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Mari Gams
Как здорово , что любовь и признательность китайских поклонников в полном объёме вернулась к нашим олимпийским девочкам !
С каким восторгом встречали Аню в аэропорту и это продолжалось все три дня .
Хочется пожелать , чтобы приглашения в Китай были постоянными и дарили море положительных эмоций .
Анне отдельный самолёт для подарков заказывать надо ))
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ДИОНИС
Спасибо китайским поклонникам Ани Щербаковой за такой тёплый приём своей любимой фигуристки!
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Александр Скворцов
Спасибо китайским ценителям ФК за поддержку России и трогательную любовь и восхищение к нашей красавице Анне Щербаковой!
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