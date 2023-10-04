Анна Щербакова: «Счастлива вновь оказаться на пекинском льду. Спасибо зрителям за эмоции, улыбки, аплодисменты и многочисленные подарки»

Анна Щербакова поблагодарила зрителей ледового шоу в Пекине.

«Завершилось первое гала-шоу российских фигуристов в Китае 🇨🇳

Счастлива вновь оказаться на Пекинском льду, на олимпийской арене (пусть и конькобежной). Спасибо зрителям за эмоции, улыбки, аплодисменты...

И, конечно, за многочисленные подарки, среди которых я затерялась на фото😂❤️» – написала олимпийская чемпионка Пекина-2022.

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