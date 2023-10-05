Агата Петрова: «Образ змеи подобрал Алексей Николаевич Мишин, не знаю, почему так получилось, но он сказал, что буду катать змею»

Теги сборная России женское катание Мемориал Панина Агата Петрова Фигурное катание

Фигуристка Агата Петрова рассказала о новой произвольной программе.

Сегодня Петрова стала второй на мемориале Панина в соревнованиях юниорок. 

«Я очень рада, что постаралась показать эту программу достойно, на прокатах я не так хорошо ее показала. Сейчас было гораздо лучше. Надеюсь, что зрителям и судьям программа понравилась.

Идея поменять программу была моя. Изначально на прокатах мне предложили поменять платье, поскольку очень часто катала предыдущую произвольную программу на соревнованиях. Я решила: «Зачем менять платье, если можно поменять программу целиком?» Я предложила выбрать либо тему Востока, либо какую-то веселую музыку. В итоге это у нас как-то смешалось. Веселый Восток получился.

Образ змеи подобрал Алексей Николаевич (Мишин), не знаю, почему так получилось, но он сказал, что буду катать змею.

Программу ставил Никита Михайлов, он работал с Женей (Семененко), и одновременно с этим Алексей Николаевич сказал ему поставить программу мне. Часть времени он работал с Женей, часть со мной, ему уже успели доставить, и последние два дня занимались со мной. Ушло не более четырех дней.

Пока неизвестно, на какие этапы Гран-при поеду, знаю, что поеду на поздние, но пока не сказали, на какие», – сказала Петрова. 

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4 комментария

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Владимир Харько
Мишин подошёл после проката, поздравил и сказал: "Неплохо". Конечно надеялись на победу, но Марасанова неожиданно прыгнула триксель.
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Ильдар М
Спортс, надо было еще акцентированнее сделать заголовок, убрав всё лишнее: "Мишин сказал: буду катать змею". Тут столько интерпретаций можно придумать))
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0
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Роман Волков
Да, Агата неплохо катается, но её Тянут,
я всё понимаю, Турнир Питерский.
Жаль только, что в её катании с прошлого сезона ничего не изменилось.
Катит по прежнему Слабо.
+3
-2
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Pennywise
Ответ Роман Волков
Да, Агата неплохо катается, но её Тянут, я всё понимаю, Турнир Питерский. Жаль только, что в её катании с прошлого сезона ничего не изменилось. Катит по прежнему Слабо.
«Катит по прежнему Слабо»
Ее можно за многое критиковать, но только не за катание. У нее очень сильный конек, один из лучших у юниорок.
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-2
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