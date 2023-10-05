Агата Петрова: «Образ змеи подобрал Алексей Николаевич Мишин, не знаю, почему так получилось, но он сказал, что буду катать змею»

Фигуристка Агата Петрова рассказала о новой произвольной программе.

Сегодня Петрова стала второй на мемориале Панина в соревнованиях юниорок.

«Я очень рада, что постаралась показать эту программу достойно, на прокатах я не так хорошо ее показала. Сейчас было гораздо лучше. Надеюсь, что зрителям и судьям программа понравилась.

Идея поменять программу была моя. Изначально на прокатах мне предложили поменять платье, поскольку очень часто катала предыдущую произвольную программу на соревнованиях. Я решила: «Зачем менять платье, если можно поменять программу целиком?» Я предложила выбрать либо тему Востока, либо какую-то веселую музыку. В итоге это у нас как-то смешалось. Веселый Восток получился.

Образ змеи подобрал Алексей Николаевич (Мишин), не знаю, почему так получилось, но он сказал, что буду катать змею.

Программу ставил Никита Михайлов, он работал с Женей (Семененко), и одновременно с этим Алексей Николаевич сказал ему поставить программу мне. Часть времени он работал с Женей, часть со мной, ему уже успели доставить, и последние два дня занимались со мной. Ушло не более четырех дней.

Пока неизвестно, на какие этапы Гран-при поеду, знаю, что поеду на поздние, но пока не сказали, на какие», – сказала Петрова.