Курносенко и Варламов: «Нас взбодрил приход Степановой и Букина в группу. Вдохновляемся тем, как можно в 30 лет кататься»
Варвара Курносенко и Федор Варламов рассказали об атмосфере в группе Жулина.
Ранее в группу Александра Жулина перешли танцевальные дуэты Александра Степанова – Иван Букин и Елизавета Худайбердиева – Егор Базин.
«Каждый дуэт сам выбирает для себя удобное время льда. В итоге мы катаемся в разном составе, не надоедаем друг другу. То по пять дуэтов, то все вместе, то по два.
Мы часто смотрим на старших одногруппников, и это чудесно, что перед глазами все время пример, на который стоит равняться. Особенно нас взбодрил приход в группу Саши и Вани. Мы вдохновляемся тем, как можно в 30 лет кататься. Он нас подталкивает», – отметили фигуристы.
Курносенко и Варламов заняли второе место на мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге.
«Программы нам поставили тренеры нашей группы, как и ведущим дуэтам. В целом мы довольны, как выступили сегодня, хоть и были помарки. Сейчас у нас на подходе этапы Гран‑при России – в Красноярске и Москве», – добавили они.
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