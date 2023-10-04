Курносенко и Варламов: «Нас взбодрил приход Степановой и Букина в группу. Вдохновляемся тем, как можно в 30 лет кататься»

Теги сборная России танцы на льду Александра Степанова Иван Букин Мемориал Панина Егор Базин Елизавета Худайбердиева Федор Варламов Варвара Курносенко Фигурное катание

Варвара Курносенко и Федор Варламов рассказали об атмосфере в группе Жулина.

Ранее в группу Александра Жулина перешли танцевальные дуэты Александра СтепановаИван Букин и Елизавета ХудайбердиеваЕгор Базин

«Каждый дуэт сам выбирает для себя удобное время льда. В итоге мы катаемся в разном составе, не надоедаем друг другу. То по пять дуэтов, то все вместе, то по два.

Мы часто смотрим на старших одногруппников, и это чудесно, что перед глазами все время пример, на который стоит равняться. Особенно нас взбодрил приход в группу Саши и Вани. Мы вдохновляемся тем, как можно в 30 лет кататься. Он нас подталкивает», – отметили фигуристы.

Курносенко и Варламов заняли второе место на мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге. 

«Программы нам поставили тренеры нашей группы, как и ведущим дуэтам. В целом мы довольны, как выступили сегодня, хоть и были помарки. Сейчас у нас на подходе этапы Гран‑при России – в Красноярске и Москве», – добавили они. 

2 комментария

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Екатерина К
Накинули Степановой пару годков, мелочь , а неприятно )
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Адриана
Ой, а Саше 30 лет....Я думала она моложе. Она красавица, и возраст роли не играет.
0
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