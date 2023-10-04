Тарасова о нейтральном статусе: «Ничего страшного нет, если буквально только этот год. Все равно все будут знать, из какой страны человек и как его зовут»

Теги Татьяна Тарасова сборная России Фигурное катание

Татьяна Тарасова считает допустимым нейтральный статус у российских спортсменов.

«Я думаю, что это временное. Если это только этот год, то можно в соревнованиях участвовать в нейтральном статусе, все равно все будут знать, из какой страны человек и как его зовут.

Ничего в этом страшного нет, если буквально только этот год. Никаких продолжений (ограничениям) быть не может, это не на всю жизнь», – сказала заслуженный тренер СССР.

На данный момент россияне отстранены от турниров под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

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7 комментариев

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Al561
Это надолго, возможно на всю ее жизнь
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Александр Шульгин
Эта все никак понять не может что все поменялось и что "нейтральный статус" сейчас это не тоже самое что было до этого
+3
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Anna Stefan
Что-то звучит как-то как Один раз не три два раз😏
+2
0
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Вертухай98
Нет ничего более постоянного, чем временное.
+1
0
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Bulkina
ОИ 2016, 2018, 2021, 2022 прошли без флага и гимна. Один раз не водолаз, говорили они.
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Иван Иванов
К чему эта вся дискуссия в последнее время? Поедем - не поедем.
Очевидно же как один человек скажет так и будет.
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