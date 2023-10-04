Тарасова о нейтральном статусе: «Ничего страшного нет, если буквально только этот год. Все равно все будут знать, из какой страны человек и как его зовут»

Татьяна Тарасова считает допустимым нейтральный статус у российских спортсменов.

«Я думаю, что это временное. Если это только этот год, то можно в соревнованиях участвовать в нейтральном статусе, все равно все будут знать, из какой страны человек и как его зовут.

Ничего в этом страшного нет, если буквально только этот год. Никаких продолжений (ограничениям) быть не может, это не на всю жизнь», – сказала заслуженный тренер СССР.

На данный момент россияне отстранены от турниров под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).