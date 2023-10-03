Тарасова о противостоянии Тутберидзе и Плющенко: «Какие конфликты? Я нахожусь рядом и ничего подобного не вижу»

Теги Татьяна Тарасова Евгений Плющенко сборная России Этери Тутберидзе Фигурное катание

Татьяна Тарасова высказалась о противостоянии Тутберидзе и Плющенко.

В частности, Тарасова поделилась мнением о том, может ли турнир по фигурному катанию «Битва школ» проводиться среди взрослых спортсменов.

– Я вижу потенциал во взрослой «Битве школ». Положительно отношусь к любым соревнованиям сейчас в России, поэтому в этом есть смысл. Это точно повлияет на популяризацию спорта и фигурного катания.

Это звучит перспективно и привлечет много внимания, все получат удовольствие от такого турнира. Думаю, на таком турнире все школы будут упираться и показывать высочайший уровень, никому не захочется проигрывать другой школе.

– Противостояние Тутберидзе и Плющенко было бы принципиальным на фоне конфликтов?

– Какие конфликты? Это сплетни, которые распускает неизвестно кто. Я нахожусь рядом и ничего подобного не вижу. Это был бы обычный соревновательный спортивный процесс. У них отличный опыт и хорошие школы, – сказала заслуженный тренер СССР.

36 комментариев

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N-fox
Ну да. Заказные статейки от продюсерши Яны выходят регулярно, тихо и мирно. А противостояния быть не может, разные весовые категории. Ангельскому тренеру еще расти и расти.
+16
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+9
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Anna
Конфликтов и нет, просто у одного тренера каждый раз, когда его спортсмены проигрывают, случается истерика, и тогда в ход идет весь информационный ресурс с громкими заголовками, разборами от типа специалистов, и даже прямыми оскорблениями
+12
-3
+9
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Беглый*
Ответ Anneta28
Напомните, пожалуйста, через сколько лет своей тренерской деятельность Тутберидзе начала "хоть что-то выигрывать"?
Были бы у Тутберидзе начальные условия такие же, как у Рудковского, вместо надувных катков, то победы пришли бы гораздо раньше.
+13
-4
+9
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Беглый*
Рудковскому для начала надо хоть что-то выиграть, хоть одну спортсменку довести до ума и статуса и только потом с большой натяжкой можно будет рассуждать о каком-либо противостоянии. "А он есть?" (с)
+13
-7
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Kareglazaya
Ни у кого противостояния не было: ни у Плющенко с Тутберидзе, ни у Плющенко с Ягудиным, ни у Тарасовой с Мишиным))) Все - одна большая дружная семья)
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Anna Stefan
Какое "противостояние"?
+5
-2
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СемёнСемёныч
Не надо никаких конфликтов, пусть побольше будет турниров между школами. Это будет интересно.
+2
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СемёнСемёныч
Ответ Anna
Конфликтов и нет, просто у одного тренера каждый раз, когда его спортсмены проигрывают, случается истерика, и тогда в ход идет весь информационный ресурс с громкими заголовками, разборами от типа специалистов, и даже прямыми оскорблениями
Можно я отвечу? Я никогда не слышу и не вижу никаких истерик т.к. не интересуюсь ими и не ищу их. Мне важно посмотреть прокаты и какие оценки и кто победил. Потом сразу выключаю ФК - так спокойнее и воспоминания только приятные. А если что-то есть по конфликтам, так пусть сами разберутся между собой кто не прав, они там все взрослые дяди и тёти.
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Anna Stefan
Ответ Беглый*
Были бы у Тутберидзе начальные условия такие же, как у Рудковского, вместо надувных катков, то победы пришли бы гораздо раньше.
Она и не "противостояла" никому, в отличие от Начинающего, пока у неё не появились свои топовые фигуристки.
И да, сейчас тоже не противостоит, потому что достойных противостоять ей просто нет)))
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Железная Леди
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Ответ Anneta28
Напомните, пожалуйста, через сколько лет своей тренерской деятельность Тутберидзе начала "хоть что-то выигрывать"?
Через 20 лет, если считать годы, проведенные в Америке.
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Barsa! bolshe chem klub
очки наденьте мадам!!!

😅🤭
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СемёнСемёныч
Ответ Anna
Пусть разбираются, но непублично, когда он проезжался по Ане - это было отвратительно. "Я рад, что не только мои фигуристки её обошли"
Если так сказал то значит такими словами только унижает себя, сам себе негатив в душу суёт. А если читать весь информационный поток то мозги не выдержат и отупеют. Просто радуйтесь за нашу красотку Аню, да за остальных спортсменов, пусть радуют нас. Они главные для нас болельщиков, да и времена нелёгкие сейчас. Я вот всех люблю их.
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Anna
Ответ СемёнСемёныч
Можно я отвечу? Я никогда не слышу и не вижу никаких истерик т.к. не интересуюсь ими и не ищу их. Мне важно посмотреть прокаты и какие оценки и кто победил. Потом сразу выключаю ФК - так спокойнее и воспоминания только приятные. А если что-то есть по конфликтам, так пусть сами разберутся между собой кто не прав, они там все взрослые дяди и тёти.
Пусть разбираются, но непублично, когда он проезжался по Ане - это было отвратительно. "Я рад, что не только мои фигуристки её обошли"
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Беглый*
Ответ Anneta28
Вы целыми днями строчите комменты в ответ на откровенные глупости, а тут вдруг резко подздулись.. Ха - ха - ха.
"ПодСдулись" будет правильно
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Железная Леди
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Ответ Беглый*
Были бы у Тутберидзе начальные условия такие же, как у Рудковского, вместо надувных катков, то победы пришли бы гораздо раньше.
Вам приснились эти надувные. в Москве мы никогда таких не видели. назовите хоть один с адресом.
не думаю, что в Америке она работала на надувных.
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София Хайн
Ответ Anneta28
Ну если она такая талантливая, как вы утверждаете, то никакие надувные катки бы ей не помешали. )))
Эты Барсикам скажите, которым льда не хватает
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Anna Stefan
Ответ Беглый*
Мне тут пытаются доказать, что оказывается, если ты талантливый тренер, то даже на надувном катке сможешь вырастить олимпийского чемпиона, а условия вообще не важны. Наверно, поэтому неначавшийся рекламирует платиновые унитазы
Это всем давно известно. Как и то, что Тутберидзе не тренер, а менеджер, а то, сколько у неё чемпионов, в том числе олимпийских, вообще не важно. А Начинающий великий тренер по определению (в пользу этого много аргументов, все сейчас не упомнить) и то, что он не воспитал НИ ОДНОГО чемпиона, не имеет никакого значения))) А наличие просторных красивых санузлов лишний раз этот тезис подтверждает. Как-то так.
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bona ulo
Это противостояние есть только в мечтах Рудковских. :) ТШТ спокойно работает, а другой тш вечно истерит и возмущается оценками, им постоянно что-то мешает, как пресловутому танцору. Не помогают ни топовые переманенные фигуристки, ни известные имена в роли якобы тренеров, ни домики с прудиками, ни шикарные туалеты. :)
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Bulkina
А что случилось?
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Беглый*
Ответ Anna Stefan
Она и не "противостояла" никому, в отличие от Начинающего, пока у неё не появились свои топовые фигуристки. И да, сейчас тоже не противостоит, потому что достойных противостоять ей просто нет)))
Мне тут пытаются доказать, что оказывается, если ты талантливый тренер, то даже на надувном катке сможешь вырастить олимпийского чемпиона, а условия вообще не важны. Наверно, поэтому неначавшийся рекламирует платиновые унитазы
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Anneta28
Ответ Беглый*
Самое главное, чтоб вы сами осознавали всю глупость этого своего комментария, а всё остальное не так важно
Понятно, аргументы закончились. Вполне ожидаемо.😂
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Anneta28
Ответ София Хайн
Эты Барсикам скажите, которым льда не хватает
Так это вы скажите, чтоб им отдали освободившийся Хрустальный. Напишите письмо в мин.спорта, раз вы за них так переживаете.
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ДИОНИС
Ранее Этери Тутберидзе дала прекрасный ответ на вопрос о якобы серьёзном противостоянии между ТШТ и Плющенко-тренером: "А он есть?!"
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Железная Леди
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ ДИОНИС
Ранее Этери Тутберидзе дала прекрасный ответ на вопрос о якобы серьёзном противостоянии между ТШТ и Плющенко-тренером: "А он есть?!"
Это не делает ей чести. думаю она пожалела об этом.
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Док Аксель
Противостояние не на соревнованиях, а на просторах интернета в словесных баталиях было больше от Рудковских...
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