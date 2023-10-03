Тарасова о противостоянии Тутберидзе и Плющенко: «Какие конфликты? Я нахожусь рядом и ничего подобного не вижу»

Татьяна Тарасова высказалась о противостоянии Тутберидзе и Плющенко.

В частности, Тарасова поделилась мнением о том, может ли турнир по фигурному катанию «Битва школ» проводиться среди взрослых спортсменов.

– Я вижу потенциал во взрослой «Битве школ». Положительно отношусь к любым соревнованиям сейчас в России, поэтому в этом есть смысл. Это точно повлияет на популяризацию спорта и фигурного катания.

Это звучит перспективно и привлечет много внимания, все получат удовольствие от такого турнира. Думаю, на таком турнире все школы будут упираться и показывать высочайший уровень, никому не захочется проигрывать другой школе.

– Противостояние Тутберидзе и Плющенко было бы принципиальным на фоне конфликтов?

– Какие конфликты? Это сплетни, которые распускает неизвестно кто. Я нахожусь рядом и ничего подобного не вижу. Это был бы обычный соревновательный спортивный процесс. У них отличный опыт и хорошие школы, – сказала заслуженный тренер СССР.