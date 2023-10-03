Камила Валиева снялась в проморолике к выставке «Россия» на ВДНХ

Теги сборная России женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Фигуристка Камила Валиева приняла участие в проморолике к выставке «Россия».

Международная выставка-форум будет проходить на ВДНХ в Москве с 4 ноября по 12 апреля. 

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20 комментариев

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Злой Латифундист
Очень красивая и невероятно талантливая девушка. Доя рекламы то, что надо.
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Forever Alone
Ответ 22somebody22
Этери Георгиевна больше подходит.
Этери Георгиевне не было смысла кормить допингом Камилу, у нее Трусова и Щербакова еще были.
Немножко критического мышления вам бы не помешало.
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Ярик01
Ответ Иван Иванов
Камила вне гравитации! У всех свой неповторимый шарм , но Валиева в своём амплуа ни с кем не сравненная, уникальная, гений в фигурном катании если можно так назвать! Камила чудо! Неземная краса дивная! Многогранна и космически талантлива! И в то же время скромная и невероятно сильно техничная! Ее катание это магия, истинно фигурное искусство!
Ты палишься с использованием ChatGPT ))
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RusVector
Камилу зовут на международные выставки! Это круто, заслужила! Лучшая !
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viewer.
Камила красавица.И такая талантливая.
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N-fox
Какие лучистые глаза у Камилы
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deli_skate
Почему Ками не на шоу в Китае 😫
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Сергей Сто
Ответ Лека-Лека
Зачем это Этери? На ОИ кроме Ками у нее были еще Анечка и Саша. То есть два места на пьедестале гарантированы. А с Ками еще и три. Так что ищите среди тех, кому нужно было Туктика на ОИ пропихнуть и иметь Трусову на своих шоу как ОЧ.
Я тут по поводу..мне запрещают делать комменты ,только в ответ..типа туп ,но не настолько.кам снялась по причине низкой оплаты,7 тыр,что ли.
А я бы хотел написать..российских гимнасток не смотрел,но уважаю за активные патоиоты..тоже позиция..но это можно написать только в ответ...как тут..спортпортс.ру имеет странную систему комментариев..они странные!!!
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Сергей Сто
Ответ Иван Иванов
Сколько грязи вылили на этого хрупкого ребенка, но она выстояла. Ее поддержали многие и это помогло. Удачи тебе такая необычная хрупкая и очень талантливая Камила!
Кам’ крута..тихо..я топлю за то что вада ,мок,и ,ИСУ мошенники,как и Родченко,снявший результат,ибо он работал в шведской лаборатории,лишаемой на год лицензии,за мошенничество,все есть в Вики .остальные члены не хотели в тюрьму..тоесть болели..а Родченко не хотел в тюрьму,тоесть подписал фальшивку .мине другое проблемно..первый анал вычистил кса’ ,типо она чел матча,недостойна упоминания про фк..а мы рт,2 процента просмотра населением..первый анал..а не вычистил бы 4 просмотра...прикинь
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