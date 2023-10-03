Камила Валиева снялась в проморолике к выставке «Россия» на ВДНХ

Фигуристка Камила Валиева приняла участие в проморолике к выставке «Россия».

Международная выставка-форум будет проходить на ВДНХ в Москве с 4 ноября по 12 апреля.

Кто защищал Валиеву не в суде? Речи Путина и Тутберидзе, флешмобы от военных и гигантские плакаты на многоэтажках

В России не ждут справедливости от суда по Валиевой. Хм, но ведь CAS часто вставал на нашу сторону