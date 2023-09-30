Мемориал Непелы. Эгадзе, Чха Чжун Хван, Васильев, Франджипани, Самойлов покажут произвольные программы
ISU Challenger
Братислава, Словакия
Мужчины
Произвольная программа
Начало – 19.20 по московскому времени.
Вторая разминка
7. Александр Власенко (Венгрия)
8. Корнел Витковски (Польша)
9. Максим Наумов (США)
Третья разминка
10. Иван Шмуратко (Украина)
11. Адам Хагара (Словакия)
12. Ким Хен Ем (Южная Корея)
13. Конрад Орзел (Канада)
14. Габриэле Франджипани (Италия)
Четвертая разминка
15. Владимир Самойлов (Польша)
16. Марк Городницкий (Израиль)
17. Денис Васильев (Латвия)
18. Чха Чжун Хван (Южная Корея)
19. Ника Эгадзе (Грузия)
Положение после короткой программы
1. Ника Эгадзе (Грузия) – 84,11
2. Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 83,91
3. Денис Васильев (Латвия) – 82,40
4. Марк Городницкий (Израиль) – 80,55
5. Владимир Самойлов (Польша) – 79,76
6. Габриэле Франджипани (Италия) – 79,04
7. Конрад Орзел (Канада) – 77,45
8. Ким Хен Ем (Южная Корея) – 75,24
9. Адам Хагара (Словакия) – 74,27
10. Иван Шмуратко (Украина) – 72,14
11. Максим Наумов (США) – 70,05
12. Корнел Витковски (Польша) – 62,46
13. Александр Власенко (Венгрия) – 59,97
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