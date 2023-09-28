Гендиректор Федерации фигурного катания США о деле Валиевой: «Почти 600-дневное ожидание решения является болезненной неудачей для наших спортсменов»
Гендиректор федерации фигурного катания США отреагировала на перенос слушаний по делу Камилы Валиевой.
Сегодня в Спортивном арбитражном суде (CAS) прошел третий день слушаний по делу российской фигуристки.
Из-за необходимости подготовки дополнительной документации было принято решение отложить слушания на 9-10 ноября.
«Хотя мы и осознаем присущие юридическим процессам сложности, но почти 600-дневное ожидание решения является болезненной неудачей для наших спортсменов.
Мы подчеркиваем важность прозрачности в этом вопросе, поскольку это сильно влияет на наших спортсменов», – заявили Трейси Марек.
Из-за суда по Валиевой подвис 31 (!) фигурист. Такой толпы в ожидании медалей еще не было
И кушать наверное уже спокойно не могут- так хочется незаслуженные золотые медальки((
Дырку вам от бублика, а не золото, как говорил один герой одного известного фильма)