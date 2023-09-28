Гендиректор Федерации фигурного катания США о деле Валиевой: «Почти 600-дневное ожидание решения является болезненной неудачей для наших спортсменов»

Теги сборная России допинг сборная США Федерация фигурного катания США женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Гендиректор федерации фигурного катания США отреагировала на перенос слушаний по делу Камилы Валиевой.

Сегодня в Спортивном арбитражном суде (CAS) прошел третий день слушаний по делу российской фигуристки.

Из-за необходимости подготовки дополнительной документации было принято решение отложить слушания на 9-10 ноября. 

«Хотя мы и осознаем присущие юридическим процессам сложности, но почти 600-дневное ожидание решения является болезненной неудачей для наших спортсменов.

Мы подчеркиваем важность прозрачности в этом вопросе, поскольку это сильно влияет на наших спортсменов», – заявили Трейси Марек. 

Из-за суда по Валиевой подвис 31 (!) фигурист. Такой толпы в ожидании медалей еще не было

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15 комментариев

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Anna Stefan
Конечно, неудачей. Уже повесили на себя золотые медали, и тут такой облом. Надеюсь, что суд не поддастся давлению и оправдает Камилу.
+7
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polinarmax
сами это всё устроили, вот и сидите теперь ждите, как и все остальные
+6
-1
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Лизавета Анна -Мария
"...болезненной неудачей"?! А своё командное выступление американцы не считают неудачей??
И кушать наверное уже спокойно не могут- так хочется незаслуженные золотые медальки((
Дырку вам от бублика, а не золото, как говорил один герой одного известного фильма)
+3
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ДИОНИС
Ничего, ничего, подождут ещё! Чжоу пускай выпьет валерьянки, а то совсем жалко парня!
+2
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Anisu
Интересно, они вообще смотрели как о катались Карен Чен и Чжоу? Да за серебро пусть спасибо скажут. Скажите, пожалуйста, медальки им не дали, сиротки, пожалеть их надо.
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Gaga Gaga
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удачи ками дай бог
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alexnew
А не является ли это заявление давлением на суд?
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ДИОНИС
Как говорят у нас России:" Обещанного три года ждут!" Так что у американцев ещё много времени впереди.
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ Anna Stefan
Конечно, неудачей. Уже повесили на себя золотые медали, и тут такой облом. Надеюсь, что суд не поддастся давлению и оправдает Камилу.
Надеетесь? Я в такие чудеса не верю. Там уже наверняка и плакаты для шоу напечатаны с ОЧ на них, бесятся, что купоны с них стричь пока не получается.
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Anna Stefan
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Надеетесь? Я в такие чудеса не верю. Там уже наверняка и плакаты для шоу напечатаны с ОЧ на них, бесятся, что купоны с них стричь пока не получается.
Думаю, судей эти полтора месяца прессовать будут мощно и устоять будет сложно. Возможно, что порадоваться останется только лишь тому, что пендосы не на ОИ радостно захапали наше золото, а пришлось ждать аж больше 600 дней (у них у каждого, наверное, календарик, в котором они каждый день зачёркивают по цифирке🤣🤣🤣🤣🤣) Но надеяться на лучшее не запретишь))
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Александр
Ответ Юркин Клоп
Как-то суду будет очень сложно оправдать спортсменку с положительной допинг-пробой и без вменяемых доказательств невиновности
а вот интересно, что адвокаты Ками "выкатили"... не спроста же они полного оправдания требуют, или как минимум сохранение все наград... а тут ещё от того, что они "выкатили" и на "таймаут" все ушли... явно что-то серьёзное...
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Александр
интересно, а кто именно "таймаут" взял???🤔
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Gaga Gaga
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Anna Stefan
Конечно, неудачей. Уже повесили на себя золотые медали, и тут такой облом. Надеюсь, что суд не поддастся давлению и оправдает Камилу.
дай бог
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