Гендиректор Федерации фигурного катания США о деле Валиевой: «Почти 600-дневное ожидание решения является болезненной неудачей для наших спортсменов»

Гендиректор федерации фигурного катания США отреагировала на перенос слушаний по делу Камилы Валиевой.

Сегодня в Спортивном арбитражном суде (CAS) прошел третий день слушаний по делу российской фигуристки.

Из-за необходимости подготовки дополнительной документации было принято решение отложить слушания на 9-10 ноября.

«Хотя мы и осознаем присущие юридическим процессам сложности, но почти 600-дневное ожидание решения является болезненной неудачей для наших спортсменов.

Мы подчеркиваем важность прозрачности в этом вопросе, поскольку это сильно влияет на наших спортсменов», – заявили Трейси Марек.

Из-за суда по Валиевой подвис 31 (!) фигурист. Такой толпы в ожидании медалей еще не было