Светлана Журова: «Для меня будет абсолютно несправедливым, если Валиеву дисквалифицируют на несколько лет и лишат медалей»

Светлана Журова высказалась о слушаниях по допинг-делу Камилы Валиевой в CAS.

Слушания пройдут в швейцарской Лозанне с 26 по 28 сентября, еще один день значится как резервный.

В случае дисквалификации и аннулирования последующих результатов Валиева может лишиться золота чемпионата Европы-2022, командной победы на Играх в Пекине, а также медалей внутренних соревнований прошлого сезона.

«Если бы было прецедентное право, то подобные истории заканчивались оправданием спортсмена или минимальным сроком. Но боюсь, если будет политика, мы такого не увидим.

Спортсмены ждут медали, поэтому позиции сторон достаточно принципиальные. Для меня будет абсолютно несправедливым, если дисквалифицируют на несколько лет и лишат медалей.

Есть много нюансов: почему ее пробы были проанализированы позднее, чем все остальные, зачем держали, не сообщали. Очень много аргументов, которые говорят об ангажированности дела.

Все заявления американской стороны – способ давления на суд и публичное мнение. Все спланировано, это пропагандистские методы. Но арбитры в должны быть абсолютно непредвзятыми», – сказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы.

Главное о суде по Валиевой: какой срок грозит, какие награды она потеряет и какое решение уже вынесено?

В ожидании суда по Валиевой американский фигурист психанул: обвинил наших в массовом допинге, а МОК и WADA – в бездействии

Валиева идет в суд как «защищенное лицо». Чем ей поможет этот статус?