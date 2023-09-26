Губерниев о Валиевой: «Для меня она остается честной девушкой, прекрасной фигуристкой. Но есть антидопинговые правила, которые мы нарушили»

Губерниев заявил, что не ждет ничего хорошего от слушаний по делу Валиевой.

Слушания по допинг-делу фигуристки пройдут в швейцарской Лозанне с 26 по 28 сентября, еще один день значится как резервный.

«Здесь речь идет не о том, верю ли я или нет в положительный исход. Все зависит от аргументов нашей стороны, насколько мы подготовились и насколько мы будем убедительны.

Это состязательный процесс. Наша задача – постараться быть максимально честными и убедительными. Ошибка, мягко говоря, серьезнейшая. Поэтому ничего хорошего от этого заседания я не жду для нас.

Политические мотивы? Не надо искать политические мотивы. Очень просто искать политические мотивы всегда и везде. Когда что-то у нас идет не так, мы сразу начинаем искать политические мотивы.

По политическим мотивам в ее организм попал допинг? Или по расхлябанности, незнанию, раздолбайству? Или по трагической случайности?

Если это была нелепая случайность, то я возвращаюсь к тому, что сказал ранее: убедительно и аргументировано защитить спортсменку.

Лично для меня она остается честной и чистой девушкой, прекрасной фигуристкой. Но есть антидопинговые правила, которые мы нарушили», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ».

Главное о суде по Валиевой: какой срок грозит, какие награды она потеряет и какое решение уже вынесено?

В ожидании суда по Валиевой американский фигурист психанул: обвинил наших в массовом допинге, а МОК и WADA – в бездействии

Валиева идет в суд как «защищенное лицо». Чем ей поможет этот статус?