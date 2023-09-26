Губерниев о Валиевой: «Для меня она остается честной девушкой, прекрасной фигуристкой. Но есть антидопинговые правила, которые мы нарушили»

Теги сборная России допинг Дмитрий Губерниев женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Губерниев заявил, что не ждет ничего хорошего от слушаний по делу Валиевой.

Слушания по допинг-делу фигуристки Камилы Валиевой пройдут в швейцарской Лозанне с 26 по 28 сентября, еще один день значится как резервный.

«Здесь речь идет не о том, верю ли я или нет в положительный исход. Все зависит от аргументов нашей стороны, насколько мы подготовились и насколько мы будем убедительны.

Это состязательный процесс. Наша задача – постараться быть максимально честными и убедительными. Ошибка, мягко говоря, серьезнейшая. Поэтому ничего хорошего от этого заседания я не жду для нас.

Политические мотивы? Не надо искать политические мотивы. Очень просто искать политические мотивы всегда и везде. Когда что-то у нас идет не так, мы сразу начинаем искать политические мотивы.

По политическим мотивам в ее организм попал допинг? Или по расхлябанности, незнанию, раздолбайству? Или по трагической случайности?

Если это была нелепая случайность, то я возвращаюсь к тому, что сказал ранее: убедительно и аргументировано защитить спортсменку.

Лично для меня она остается честной и чистой девушкой, прекрасной фигуристкой. Но есть антидопинговые правила, которые мы нарушили», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ». 

Главное о суде по Валиевой: какой срок грозит, какие награды она потеряет и какое решение уже вынесено?

В ожидании суда по Валиевой американский фигурист психанул: обвинил наших в массовом допинге, а МОК и WADA – в бездействии

Валиева идет в суд как «защищенное лицо». Чем ей поможет этот статус?

20 комментариев

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Жизненная
Ответ Алина Иванова
Ну и в чём он не прав?
а кто сказал, что он не прав?
+11
-1
+10
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Алина Иванова
Ну и в чём он не прав?
+16
-10
+6
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antrrap
Впервые с ним абсолютно согласна
+8
-3
+5
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Pertinax Gandi
Мы может и нарушили, но почему они обнародовали результаты тестов, сданных задолго до Олимпиады, уже когда прошёл первый этап команднвх соревнований с её участием?
+7
-2
+5
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Марьяж
все больше и больше убеждаюсь в том, что всё это было подстроено.
+7
-2
+5
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Мэй Касахара
Самый адекватный комментарий по теме
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-5
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Vasily Ivanov
Кто " мы нарушили ? " У каждой аварии .как говорил вождь есть фамилия имя и должность .
+2
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Ir2019
Ответ Vasily Ivanov
Кто " мы нарушили ? " У каждой аварии .как говорил вождь есть фамилия имя и должность .
Возможно, она слишком известная, чтобы её называть
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arisstopane
Ответ Vasily Ivanov
Кто " мы нарушили ? " У каждой аварии .как говорил вождь есть фамилия имя и должность .
не пали контору)
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Sportsfan
Ответ Ir2019
На чём основаны ваши убеждения?
Хотя бы на бессмысленности применения этого препарата. Это не стероид. Это не то, что спортсмен принимает незадолго до решающего ЧР в олимпийский сезон. Риск не сопоставим с эффектом (особенно учитывая, что доказанного допингового эффекта он не имеет).
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Блинчик
Ответ Ir2019
На его глазах умирал русский биатлон
От передозировки допингом умирал))
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Ir2019
Ответ Блинчик
Всё равно честная, но нарушила. Нарушила, но всё равно честная. Л - логика.
На его глазах умирал русский биатлон
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Ir2019
Ответ Марьяж
все больше и больше убеждаюсь в том, что всё это было подстроено.
На чём основаны ваши убеждения?
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Марьяж
откуда ему знать, что нарушили? стоял рядом?
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Блинчик
Всё равно честная, но нарушила. Нарушила, но всё равно честная. Л - логика.
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RS919
Чётко и по делу.
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Лакс
нарушение правил пока не доказано. На сегодня есть только вердикт ДАК.
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