Тренер сборной Испании Матвеева: «Сезон в наших юниорской и взрослых командах стоит 5-6 тысяч евро. Все сами, никто не помогает»

Тренер Эльвира Матвеева рассказала о стоимости занятий фигурным катанием в Испании.

Матвеева выступала в синхронном катании за российскую команду «Парадиз». Сейчас работает тренером в Испании.

— Из кого состоит твоя взрослая команда?

— В основном из девушек 17-22 лет, которые ходят в школу, университет. После 22-х почти никто не остается, у людей начинается взрослая жизнь. А когда ты студент, тебе прикольно кататься, к тому же серьезные занятия спортом — это большой плюс при поступлении и другие преимущества, которыми ребята пользуются. Но надо понимать, что фигурное катание для них — хобби. Учеба — приоритет.

— За мировым фигурным катанием твои ученики следят?

— По-разному. У нас в команде есть мальчик, который смотрит все программы по синхронному катанию всех стран. Знает, кто в каком году что катал. Но такие фанатики не все. Вовлечены, наверное, процентов 40.

За российскими фигуристами они раньше следили, слышала, как обсуждают, например, Сашу Трусову. Но сейчас их нигде не показывают, за рубежом трансляции найти сложнее, а специально долго искать и смотреть выступления россиян они не будут.

— Сколько нужно денег, чтобы заниматься фигурным катанием в Испании?

— Это недешевое удовольствие. Сезон в наших юниорской и взрослых командах стоит около 5-6 тысяч евро. Это платья, музыка, тренировки, соревнования, один сбор. В предыдущих сезонах мы ездили в Канаду и США, это было очень дорого. Все сами, никто не помогает.

ISU выплачивает небольшие деньги, наша федерация никак не помогает, спонсоров у нас тоже нет. Так что все дорого, ребята платят деньги и получают не лучшее время для тренировок, – сказала Матвеева.