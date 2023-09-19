«Развиваться и открывать новые грани личности – мой девиз». Загитова прорекламировала институт психологии

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Алина Загитова прорекламировала институт психологии.

«Развиваться и открывать новые грани личности – мой девиз! И я знаю, что мы с вами в этом очень похожи.

Поэтому делюсь с вами очень интересным обучением, которое может помочь не только узнать себя, но и получить полноценную профессию, которая позволит помогать другим и быть финансово независимым.

Интересная статистика: примерно 15% россиян регулярно работают с психологами, а сама профессия вошла в топ-5 самых востребованных», – говорится в сообщении в соцсетях Загитовой. 

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73 комментария

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Rene33
Если институт не может выбрать вменяемое рекламное лицо, то назревают вопросы о качестве образования и адекватности руководства. Антиреклама
+80
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Юлия Величко
Сомнительная реклама. Загитова и развиваться - оксюморон.
+70
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Адриана
Развивайся, Алина, только над аудиторией не издевайся. И воплоти уже девиз в жизнь!
+39
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+33
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Allla
Антиреклама институту!
+32
-5
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Элла Бурс
Институт психологии, увольте ваш маркетинг))
+32
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Kareglazaya
Кому-то было бы неплохо для начала открыть учебник русского языка и почитать его. А новые грани личности могут и подождать
+27
-3
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N-fox
И что, теперь будем рекламировать этот институт на спортсе?
+24
0
+24
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versa
Полный отрыв от реальности.
+23
-3
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Татьяна Макарова
Алина - выдающаяся фигуристка и … это все. Совсем не вижу желания работать над собой, развиваться, учиться.
+22
-2
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Девушка Безимени
ааааа..... замените смертной казнью)
+24
-5
+19
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Ливия
Развиваться и открывать новые грани личности – мой девиз
————
В чем она развивается? В чем она за 4 года преуспела?
Почему она не занимается с репетитором по речи? 4 года достаточный срок, чтобы улучшиться в работе ведущей.
Но у нее регресс. Она даже в первом ЛП так ужасно не работала. Путать имена и фамилии, запинаться, теряться в простых предложениях и забывать, что вообще хотела сказать.
К работе надо подходить ответственно, тексты перед мероприятиями учить, если иначе никак.
4-й год идет, а зрители вынуждены слушать ее безнадежные попытки проявляться и развиваться на ТВ.
+21
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+18
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Lana Donovan
Ответ Элла Бурс
Институт психологии, увольте ваш маркетинг))
Да это больше онлайн курсы, чем настоящее образование. За 1 год обещают сделать профессиональных психологов, хотя срок обучения по профилю психология не менее 5 лет. Сейчас многие блогеры и тиктокеры эту туфту рекламируют, теперь и Загитова зачем то влезла.
+16
0
+16
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Daishi
Ответ Rene33
Если институт не может выбрать вменяемое рекламное лицо, то назревают вопросы о качестве образования и адекватности руководства. Антиреклама
Может она их 1-я пациентка будет?))
+17
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Мадина Уйгурова
Ответ Lana Donovan
Да это больше онлайн курсы, чем настоящее образование. За 1 год обещают сделать профессиональных психологов, хотя срок обучения по профилю психология не менее 5 лет. Сейчас многие блогеры и тиктокеры эту туфту рекламируют, теперь и Загитова зачем то влезла.
всмысле зачем-то? она амбассадор Лиги Ставок, букмекерство как и казино, уничтожает семьи, загоняет в долги, а Загитова рекламирует. деньги она любит
+17
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+15
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БезызбежноНаКрасный
Ответ Юлия Величко
Сомнительная реклама. Загитова и развиваться - оксюморон.
не, ну есть же "отрицательный рост". Вот и "отрицательное развитие" - тоже может быть)
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+14
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garovatat
Ответ Rene33
Если институт не может выбрать вменяемое рекламное лицо, то назревают вопросы о качестве образования и адекватности руководства. Антиреклама
в точку))
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Olga.t
Ответ Надира Юнусова
Комментарий скрыт
Что ж вы такие недалекие? Любую критику любимицы сводите к "денюжкам".Других, более значимых и серьёзных причин в упор не замечаете. Плохой симптом....
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+13
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Vendetta4111323
Пока что помимо реального таланта в фк, Алина открыла в себе только бездарную ведущую.
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-7
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Большое Путешествие Рузика
Многие пишут о том, что у Алины нет школьного образования и т. д., что вот ей бы книги начать читать. Но проблема как раз в том, что всё это ситуацию никак не изменит. У всех спортсменов пробелы в школьном образовании, но я что-то не припомню ни одного, кто так бы изъяснялся как Алина.
Какой-то специалист придумал сказку про то, что у Алины ленивые губы. Но при чем тут губы, если у неё мозг не в состоянии правильно расставить слова в предложении, сформулировать мысли и подобрать слова.
+12
-1
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ДИОНИС
No comments!
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-3
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Йети
🤣 🤣 🤣
+13
-3
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Tresk2
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Наконец-то Алина обратилась к врачам. Может помогут.
+15
-6
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Даша Лавренова
Ответ Татьяна Макарова
Алина - выдающаяся фигуристка и … это все. Совсем не вижу желания работать над собой, развиваться, учиться.
По моему впечатлению, она искренне думает, что чуть-чуть там попробовать, чуть-чуть там ухватить – это развитие. А по факту распыление..
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ДИОНИС
Что это было такое?!
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-3
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Yasenka
Ответ Rene33
Если институт не может выбрать вменяемое рекламное лицо, то назревают вопросы о качестве образования и адекватности руководства. Антиреклама
А как все раньше то было. Контракты, восхищение, самый желаемый амбассадор из фигурного катания. И что осталось …
+8
-1
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