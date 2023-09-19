«Развиваться и открывать новые грани личности – мой девиз». Загитова прорекламировала институт психологии

Алина Загитова прорекламировала институт психологии.

«Развиваться и открывать новые грани личности – мой девиз! И я знаю, что мы с вами в этом очень похожи.

Поэтому делюсь с вами очень интересным обучением, которое может помочь не только узнать себя, но и получить полноценную профессию, которая позволит помогать другим и быть финансово независимым.

Интересная статистика: примерно 15% россиян регулярно работают с психологами, а сама профессия вошла в топ-5 самых востребованных», – говорится в сообщении в соцсетях Загитовой.

«У меня интересный вопрос. Какое самое... эээ. Не знаю, как сказать». Держите новую порцию неловких интервью Загитовой

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