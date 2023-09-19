«Развиваться и открывать новые грани личности – мой девиз». Загитова прорекламировала институт психологии
Алина Загитова прорекламировала институт психологии.
«Развиваться и открывать новые грани личности – мой девиз! И я знаю, что мы с вами в этом очень похожи.
Поэтому делюсь с вами очень интересным обучением, которое может помочь не только узнать себя, но и получить полноценную профессию, которая позволит помогать другим и быть финансово независимым.
Интересная статистика: примерно 15% россиян регулярно работают с психологами, а сама профессия вошла в топ-5 самых востребованных», – говорится в сообщении в соцсетях Загитовой.
«У меня интересный вопрос. Какое самое... эээ. Не знаю, как сказать». Держите новую порцию неловких интервью Загитовой
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В чем она развивается? В чем она за 4 года преуспела?
Почему она не занимается с репетитором по речи? 4 года достаточный срок, чтобы улучшиться в работе ведущей.
Но у нее регресс. Она даже в первом ЛП так ужасно не работала. Путать имена и фамилии, запинаться, теряться в простых предложениях и забывать, что вообще хотела сказать.
К работе надо подходить ответственно, тексты перед мероприятиями учить, если иначе никак.
4-й год идет, а зрители вынуждены слушать ее безнадежные попытки проявляться и развиваться на ТВ.
Какой-то специалист придумал сказку про то, что у Алины ленивые губы. Но при чем тут губы, если у неё мозг не в состоянии правильно расставить слова в предложении, сформулировать мысли и подобрать слова.