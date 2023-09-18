Бетина Попова: «Для того количества времени, что Косторная и Куница катаются в паре, это здорово. Я довольна ими полностью»

Хореограф Бетина Попова оценила выступление Косторной и Куницы на контрольных прокатах.

«Для того количества времени, что они катаются в паре, это здорово. Я довольна ими полностью. А два степаута в короткой программе на прокатах – не так страшно. Сейчас задача изменить заходы, рассчитанные на более маленькие арены.

Во время выступления разогналась на флип, но катка не хватило – нужен был еще один», – сказала .

«Две Куницы на льду лучше, чем одна». Косторная дебютировала в парах с мужем – и как они?