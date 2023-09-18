Бетина Попова: «Для того количества времени, что Косторная и Куница катаются в паре, это здорово. Я довольна ими полностью»

Теги сборная России пары Бетина Попова Георгий Куница Алена Косторная ТАСС Фигурное катание

Хореограф Бетина Попова оценила выступление Косторной и Куницы на контрольных прокатах.

«Для того количества времени, что они катаются в паре, это здорово. Я довольна ими полностью. А два степаута в короткой программе на прокатах – не так страшно. Сейчас задача изменить заходы, рассчитанные на более маленькие арены.

Во время выступления Алена разогналась на флип, но катка не хватило – нужен был еще один», – сказала Попова

«Две Куницы на льду лучше, чем одна». Косторная дебютировала в парах с мужем – и как они?

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6 комментариев

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nik svt
Да что там в паре - они и в парном виде совсем недолго, особенно, Алена, но и Гоша начинал как парник довольно медленно и грустно. Так что то, что они сейчас показывают - это прям здорово, молодцы ребята. Очень радостно за них и - так держать! Не сдаваться!
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elmih
Ну, можно теперь их обратно Этери отдавать
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+2
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Аленка_76
Ребята действительно неплохо откатали.
Программы очень понравились.
Удачи им в сезоне!
+1
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Defender64
Если бы существовал турнир среди одиночников, только вставших в пару, точно бы выиграли. И тогда бы стало ясно, ради каких спортивных целей затеяна эта бессмысленная авантюра.
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Arraches
Удивительно , тренеры хотя бы слово сказали о другой новой паре Ходыкине - Собининой. Они как раз КП хорошо откатали , тоже был дебют .
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