Алена Косторная: «Сезон открыли, спасибо всем за поддержку, за веру в нас. Счастливых вам Голодных игр»

Теги сборная России пары Бетина Попова Георгий Куница Алена Косторная Сергей Росляков Фигурное катание

Фигуристка Алена Косторная, выступающая в паре с Георгием Куницей, выразила благодарность за поддержку.

Сегодня дуэт выступил на контрольных прокатах с произвольной программой под музыку из фильма «Голодные игры».

«Сезон открыли, спасибо всем за поддержку, за веру в нас (Косторная отметила аккаунты Бетины Поповой и Сергея Рослякова – Sports.ru), отдельная благодарность нашей федерации за возможность выступать в «Мегаспорте» вчера и сегодня, будем дальше работать и стараться.

Как говорится, «счастливых вам Голодных игр, и пусть удача всегда будет с вами», – написала Косторная в соцсетях.

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4 комментария

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Лиза Михайлова
Интересно так... Казалось, что Алёна первой из ТЩК закончила карьеру, сначала подростковые метания, потом череда неудач, травм. Казалось, что всё, мы её потеряли...
И вот сейчас, когда уже второй сезон Трусова и Щербакова "приостановили" свои карьеры, Алёна единственная осталась в спорте. Ну, просто обманула и перехитрила всех😅
Недаром в аббревиатуре она последняя😄 Оставшаяся в живых. Последний герой!👑
+5
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Анастасия Платонова
Пожалуйста, сколько угодно 🙂! Вы супер, супер, супер!👍👍👍
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alexnew
Ответ Лиза Михайлова
Интересно так... Казалось, что Алёна первой из ТЩК закончила карьеру, сначала подростковые метания, потом череда неудач, травм. Казалось, что всё, мы её потеряли... И вот сейчас, когда уже второй сезон Трусова и Щербакова "приостановили" свои карьеры, Алёна единственная осталась в спорте. Ну, просто обманула и перехитрила всех😅 Недаром в аббревиатуре она последняя😄 Оставшаяся в живых. Последний герой!👑
Просто Щербакова все выиграла, Трусова в некотором роде все проиграла, а Косторная... просто никуда не попала. У Щербаковой нет мотивации из-за того, что все выиграла и очень дорогой ценой причем, у второй нет мотивации, потому, что очень дорогой ценой все проиграла, а третья имеет мотивацию потому, что вообще никуда не попала, хотя казалось бы могла. В парном она может выступать еще 2 цикла, не считая этого.
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Delirium
Ответ Лиза Михайлова
Интересно так... Казалось, что Алёна первой из ТЩК закончила карьеру, сначала подростковые метания, потом череда неудач, травм. Казалось, что всё, мы её потеряли... И вот сейчас, когда уже второй сезон Трусова и Щербакова "приостановили" свои карьеры, Алёна единственная осталась в спорте. Ну, просто обманула и перехитрила всех😅 Недаром в аббревиатуре она последняя😄 Оставшаяся в живых. Последний герой!👑
Карьеру одиночницы она сама себе запорола, но, похоже, с Куницей ей очень повезло, и он смог направить ее в конструктивное русло. Если не разосрутся, то через год-другой есть потенциал бороться за самые высокие места.
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