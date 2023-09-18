Алена Косторная: «Сезон открыли, спасибо всем за поддержку, за веру в нас. Счастливых вам Голодных игр»

Фигуристка Алена Косторная, выступающая в паре с Георгием Куницей, выразила благодарность за поддержку.

Сегодня дуэт выступил на контрольных прокатах с произвольной программой под музыку из фильма «Голодные игры».

«Сезон открыли, спасибо всем за поддержку, за веру в нас (Косторная отметила аккаунты Бетины Поповой и Сергея Рослякова – Sports.ru), отдельная благодарность нашей федерации за возможность выступать в «Мегаспорте» вчера и сегодня, будем дальше работать и стараться.

Как говорится, «счастливых вам Голодных игр, и пусть удача всегда будет с вами», – написала Косторная в соцсетях.