Алена Косторная: «Сезон открыли, спасибо всем за поддержку, за веру в нас. Счастливых вам Голодных игр»
Фигуристка Алена Косторная, выступающая в паре с Георгием Куницей, выразила благодарность за поддержку.
Сегодня дуэт выступил на контрольных прокатах с произвольной программой под музыку из фильма «Голодные игры».
«Сезон открыли, спасибо всем за поддержку, за веру в нас (Косторная отметила аккаунты Бетины Поповой и Сергея Рослякова – Sports.ru), отдельная благодарность нашей федерации за возможность выступать в «Мегаспорте» вчера и сегодня, будем дальше работать и стараться.
Как говорится, «счастливых вам Голодных игр, и пусть удача всегда будет с вами», – написала Косторная в соцсетях.
И вот сейчас, когда уже второй сезон Трусова и Щербакова "приостановили" свои карьеры, Алёна единственная осталась в спорте. Ну, просто обманула и перехитрила всех😅
Недаром в аббревиатуре она последняя😄 Оставшаяся в живых. Последний герой!👑