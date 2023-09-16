Майя Хромых: «Неделю назад мне было очень страшно. Я сказала себе, что готова. Цель на сезон – доехать до соревнований»

Теги сборная России женское катание контрольные прокаты Майя Хромых Фигурное катание

Майя Хромых заявила, что ее цель на сезон – «доехать до соревнований».

Хромых выступила на контрольных прокатах с короткой программой под песню Ashes Селин Дион. В прошлом сезоне фигуристка не соревновалась из-за травмы. 

«Было очень волнительно, долго не выступала. Пока не понимаю, что происходит. Думаю, это один из важнейших дней в моей жизни.

Старалась не думать о самом вступлении, а просто наслаждалась.

Неделю назад мне было очень страшно, я сказала себе, что много работала и готова к этому. Моя цель на сезон – доехать до соревнований, ха-ха», – сказала фигуристка. 

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8 комментариев

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Маргарита В Сафронова
Я счастлива, что Майя идӗт в сезон.
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люблю тутберят
Майя может!!!
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Anna
Ответ Irina037
Глейх Майе кроме блюза может что-нибудь другое ставить?
А где у неё блюз в этом сезоне?
+2
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Raduga
Майя, держись.
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Док Аксель
То, что Майя вернулась к соревновательной практики уже очень приятно и ждём её в новом сезоне с хорошими прокатами.
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Katerina Sunny
Не только у Майи цель на сезон: доехать до соревнований. Просто не все это говорят.
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StanislavaKhalina
Маюха, жги!
Ну не было у нас таких одиночниц никогда. Ломай систему, продолжай, несмотря ни на что!
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