Майя Хромых: «Неделю назад мне было очень страшно. Я сказала себе, что готова. Цель на сезон – доехать до соревнований»

Майя Хромых заявила, что ее цель на сезон – «доехать до соревнований».

выступила на контрольных прокатах с короткой программой под песню Ashes Селин Дион. В прошлом сезоне фигуристка не соревновалась из-за травмы.

«Было очень волнительно, долго не выступала. Пока не понимаю, что происходит. Думаю, это один из важнейших дней в моей жизни.

Старалась не думать о самом вступлении, а просто наслаждалась.

Неделю назад мне было очень страшно, я сказала себе, что много работала и готова к этому. Моя цель на сезон – доехать до соревнований, ха-ха», – сказала фигуристка.