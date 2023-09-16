Гран-при среди юниоров. Шимада, Такаги, Кушида, Калин, Ю-Фэн Цай выступят с произвольными программами

16 сентября на Гран-при среди юниоров девушки выступят с произвольными программами.

Гран-при среди юниоров

4-й этап

Осака, Япония

Девушки

Произвольная программа

Начало – 9.00 по московскому времени, трансляция – на ютуб-канале ISU.

Пятая разминка

24. Евгения Секуловски (Швейцария)

25. Рютанг Ли (Китай)

26. Миа Калин (США)

27. Петра Лахти (Финляндия)

28. Роуз Теру (Канада)

29. Хана Бат (Австралия)

Шестая разминка

30. Чонгюль Хван (Южная Корея)

31. Тун Жуйчэнь (Китай)

32. Ю-Фэн Цай (Китайский Тайбэй)

33. Мао Шимада (Япония)

34. Йо Такаги (Япония)

35. Икура Кушида (Япония)

Положение после короткой программы

1. Мао Шимада (Япония) – 73,78

2. Йо Такаги (Япония) – 63,42

3. Икура Кушида (Япония) – 62,79

4. Ю-Фэн Цай (Китайский Тайбэй) – 61,52

5. Чонгюль Хван (Южная Корея) – 61,09

6. Тун Жуйчэнь (Китай) – 57,56

7. Хана Бат (Австралия) – 56,70

8. Роуз Теру (Канада) – 54,46

9. Петра Лахти (Финляндия) – 53,86

10. Миа Калин (США) – 53,70

11. Евгения Секуловски (Швейцария) – 53,35

12. Рютанг Ли (Китай) – 51,72

Расписание четвертого этапа Гран-при среди юниоров в Осаке

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