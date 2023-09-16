Гран-при среди юниоров. Шимада, Такаги, Кушида, Калин, Ю-Фэн Цай выступят с произвольными программами

Теги результаты сборная Канады сборная Японии сборная Китая сборная Швейцарии сборная Южной Кореи сборная Финляндии женское катание Гран-при среди юниоров сборная Австралии сборная Китайского Тайбэя Миа Калин Мао Шимада Икура Кушида Айо Такаги Фигурное катание

16 сентября на Гран-при среди юниоров девушки выступят с произвольными программами.

Гран-при среди юниоров

4-й этап

Осака, Япония

Девушки

Произвольная программа

Начало – 9.00 по московскому времени, трансляцияна ютуб-канале ISU. 

Пятая разминка

24. Евгения Секуловски (Швейцария) 

25. Рютанг Ли (Китай)

26. Миа Калин (США)

27. Петра Лахти (Финляндия)

28. Роуз Теру (Канада)

29. Хана Бат (Австралия)

Шестая разминка

30. Чонгюль Хван (Южная Корея)  

31. Тун Жуйчэнь (Китай)

32. Ю-Фэн Цай (Китайский Тайбэй)

33. Мао Шимада (Япония)

34. Йо Такаги (Япония)

35. Икура Кушида (Япония)

Положение после короткой программы

1. Мао Шимада (Япония) – 73,78

2. Йо Такаги (Япония) – 63,42

3. Икура Кушида (Япония) – 62,79

4. Ю-Фэн Цай (Китайский Тайбэй) – 61,52

5. Чонгюль Хван (Южная Корея) – 61,09

6. Тун Жуйчэнь (Китай) – 57,56

7. Хана Бат (Австралия) – 56,70

8. Роуз Теру (Канада) – 54,46

9. Петра Лахти (Финляндия) – 53,86

10. Миа Калин (США) – 53,70

11. Евгения Секуловски (Швейцария) – 53,35

12. Рютанг Ли (Китай) – 51,72

Расписание четвертого этапа Гран-при среди юниоров в Осаке

Светлана Соколовская о семье, карьере и работе с Трусовой. Смотрите полную историю тренера бесплатно по промокоду SPORTS

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий