Тарасова о том, что Дробязко лишили гражданства: «Литовцам не стыдно? Такого нигде в мире нет, это дикость какая-то»

Татьяна Тарасова назвала дикостью лишение Маргариты Дробязко гражданства Литвы.

Дробязко является 13-кратной чемпионкой Литвы в танцах на льду и бронзовым призером чемпионата мира-2000.

В июле МВД Литвы попросило президента лишить фигуристку гражданства – причиной является ее участие в ледовых шоу Татьяны Навки в России. Сегодня президент Литвы Гитанас Науседа подписал соответствующий указ.

Накануне Дробязко публично обратилась к членам комиссии по делам гражданства Литвы: «По мнению недополитиков, я все эти годы была недогражданкой страны».

«Я солидарна с Маргаритой, они с Повиласом замечательные спортсмены, всегда выступавшие за Литву. Литовцам сейчас не стыдно за то, что ненавидя нашу страну, они такое с ними делают?

Но они не смогли им предоставить условия для работы, в их стране не развивается этот вид спорта. Разве они предлагали им работу, от которой они отказались?

И к тому же я еще ни разу не слышала о том, чтобы человек, живущий в одной стране, не мог работать в другой. Такого нигде в мире нет, это дикость какая-то», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

«Им надо стыдиться того, что они сделали. Кто захочет жить в такой стране, где человека вот так могут лишить гражданства? Никто, будь они прокляты.

Маргарита Дробязко нужна всему миру, она может работать во всем мире. Это высокий профессионал, весь мир ее знает по фамилии, имени и отчеству. И вряд ли кто-то запомнил, из какой она страны», – приводит слова Тарасовой ТАСС.

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