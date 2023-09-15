Тарасова о том, что Дробязко лишили гражданства: «Литовцам не стыдно? Такого нигде в мире нет, это дикость какая-то»

Теги Татьяна Тарасова танцы на льду сборная Литвы Маргарита Дробязко Фигурное катание

Татьяна Тарасова назвала дикостью лишение Маргариты Дробязко гражданства Литвы.

Дробязко является 13-кратной чемпионкой Литвы в танцах на льду и бронзовым призером чемпионата мира-2000. 

В июле МВД Литвы попросило президента лишить фигуристку гражданства – причиной является ее участие в ледовых шоу Татьяны Навки в России. Сегодня президент Литвы Гитанас Науседа подписал соответствующий указ. 

Накануне Дробязко публично обратилась к членам комиссии по делам гражданства Литвы: «По мнению недополитиков, я все эти годы была недогражданкой страны».

«Я солидарна с Маргаритой, они с Повиласом замечательные спортсмены, всегда выступавшие за Литву. Литовцам сейчас не стыдно за то, что ненавидя нашу страну, они такое с ними делают?

Но они не смогли им предоставить условия для работы, в их стране не развивается этот вид спорта. Разве они предлагали им работу, от которой они отказались?

И к тому же я еще ни разу не слышала о том, чтобы человек, живущий в одной стране, не мог работать в другой. Такого нигде в мире нет, это дикость какая-то», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию. 

«Им надо стыдиться того, что они сделали. Кто захочет жить в такой стране, где человека вот так могут лишить гражданства? Никто, будь они прокляты.

Маргарита Дробязко нужна всему миру, она может работать во всем мире. Это высокий профессионал, весь мир ее знает по фамилии, имени и отчеству. И вряд ли кто-то запомнил, из какой она страны», – приводит слова Тарасовой ТАСС. 

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Фигуристку Дробязко лишат гражданства Литвы за участие в шоу Навки? По закону так нельзя, но осталась одна лазейка

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87 комментариев

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Grads
А зачем Дробязко гражданства Литвы? Она там никогда не жила, родилась в Москве, всю жизнь живет и работает в России, здесь у нее родители, здесь приобрела недвижимость, здесь выступает в шоу и т.п.
Как говорится нафига попу гармонь?
+55
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+48
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Grads
Дробязко как российская патриотка сама дожна была отказаться от гражданства недружественной страны.
+30
-4
+26
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Денис Давыдов
Дробязко должна благодарить, что ее лишили этого мерзкого западного гражданства и продолжать смело работать на навку.
+33
-7
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Red Sonya
Ответ marchellinos
Кого советский союз лишил гражданства? Выгоняли из страны да и не мало людей.
Записывай: Ростроповича, Вишневскую, Бродского, Барышникова, Солженицына,, Войновича, Некрасова, Синявского, Лимонова, Годунова, Буковского, Довлатова и тд и тп
+28
-3
+25
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Vano from Tbilisi
Ответ Grads
А зачем Дробязко гражданства Литвы? Она там никогда не жила, родилась в Москве, всю жизнь живет и работает в России, здесь у нее родители, здесь приобрела недвижимость, здесь выступает в шоу и т.п. Как говорится нафига попу гармонь?
с паспортом Литвы можно свободно передвигаться по миру, с паспортом РФ не очень
+27
-4
+23
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Atsuktuvas
Надо было посадить за дискредитацию литовского спорта или экстремизм лет на 20 как поступают в цивилизованных странах. А эти дикари ТАКОЕ творят !..
+21
-8
+13
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разноцветный логотип
это дело Литвы, зачем проклятиями сыпать? некрасиво
+25
-14
+11
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Andrei Lisavets
Ответ Grads
А зачем Дробязко гражданства Литвы? Она там никогда не жила, родилась в Москве, всю жизнь живет и работает в России, здесь у нее родители, здесь приобрела недвижимость, здесь выступает в шоу и т.п. Как говорится нафига попу гармонь?
Затем, чтобы без визы по Европе и штатам ездить. А теперь не сможет
+12
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A K
То есть, заслуженный тренер СССР не слышала о случаях лишения гражданства в СССР? И советские спортсмены могли выступать где угодно по своему выбору? Вот ведь что Альцгеймер с человеком делает 🤷🏻‍♂️
+14
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Grads
Выступала Дробязко за Литву потому что в России была очень сильная конкуренция в танцах и она не смогла бы отобраться на крупные международные соревнования.
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aalto
Ответ Atsuktuvas
Надо было посадить за дискредитацию литовского спорта или экстремизм лет на 20 как поступают в цивилизованных странах. А эти дикари ТАКОЕ творят !..
хоть бы уголовное дело чтоль открыли... а так... )))
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Алар
Лишение гражданства по рождению - вот это дикость! А эту дикость хотят внести в законодательство РФ ретивые депутаты-патриоты. Кстати, лишения гражданства страны не по рождению имеется и в законодательстве страны, где постоянно проживает Дробязко.
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depressive_monk
Ответ Вера Алексеевна
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Хочу посмотреть, как Вы, отсидев в трудовых лагерях, будете боготворить Родину.
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Olga.t
Ответ Grads
А зачем Дробязко гражданства Литвы? Она там никогда не жила, родилась в Москве, всю жизнь живет и работает в России, здесь у нее родители, здесь приобрела недвижимость, здесь выступает в шоу и т.п. Как говорится нафига попу гармонь?
Литва даёт своим гражданам паспорт ЕС, можно ездить свободно в любую страну Евросоюза.
В Литве Дробязко никогда не жила и не собиралась, её в Москве хорошо кормят.
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ДМ-1чемпион
Интересно, а в Эстонии такое будет. Там муж премьера Кая Калос зарабатывает деньги в России! Его лишат гражданства!? А её выгонят с должности!? Или это другое!? А ХА ХА
+17
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Ceasus
Ответ Анатолий Magicbrain
Нападать на соседей- не дикость, привлекать людей к ответственности за одежду цветов нац. флага соседей- не дикость, штрафовать за пикет с пустым листом бумаги- не дикость, а лишить гражданства фигуристку, которая хотела и заработать у плохих и жить у хороших - дикость. Так и запишем!)
Кто напал на Литву?
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Манковский
Ответ Grads
Дробязко как российская патриотка сама дожна была отказаться от гражданства недружественной страны.
Во! В самое яблочко!
+3
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Dmitry_1986
Ответ Анатолий Magicbrain
Нападать на соседей- не дикость, привлекать людей к ответственности за одежду цветов нац. флага соседей- не дикость, штрафовать за пикет с пустым листом бумаги- не дикость, а лишить гражданства фигуристку, которая хотела и заработать у плохих и жить у хороших - дикость. Так и запишем!)
Так соседи же первые напали, не? Кому что выписали за одежду, предметно? Соблюдать закон в стране, я так понимаю это дикость?
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Александр 66
Ответ Алексей К.
Комментарий удален модератором
СЛЫШЬ 😂
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Пользователь Имени
То есть Карпин за высказывание уезжать футболистам и развиваться получил от Тарасовой нагоняй, а тут чего это они, разве можно запрещать работать в других странах, раз вид спорта не развивают
+8
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ReneHoseman
а теперь, маргарита — чья гражданка?
вроде бы, единственного гражданства лишать нельзя
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Пользователь Имени
Ответ bad_bear
Комментарий удален модератором
А при чем тут лишение гражданства? Лишение гражданства за работу в другой стране это несусветная глупость. Но в комментарии выше конкретно указал на "противоречия" в суждениях Татьяны Анатольевны и ни слова не сказал о лишении гражданства
Что плохого в Головине играющего за Монако? Пихает Чалову, который не добегает в прессинге? Если у тебя фигурное катание на мировом уровне, то смысла уезжать нет, а когда твой футбол из года в год деградирует, то уезжать это абсолютно логично, как едут фигуристы в Россию/к российским тренерам
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Dmitriy Racheev
Где-то в параллельной вселенной в 1942 году Любовь Орлова снялась в киноленте финансируемой Магдой Геббельс и с ней ничего не случилось
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Fenix4050
Ответ ДМ-1чемпион
Интересно, а в Эстонии такое будет. Там муж премьера Кая Калос зарабатывает деньги в России! Его лишат гражданства!? А её выгонят с должности!? Или это другое!? А ХА ХА
А что там муж Карл Калос россиянин и гражданство Эстонии у него приобретенное, второе? Если нет- то да, это другое. Нельзя отбирать у человека гражданство если оно единственное.
А вообще не вижу проблем для россиянки которая которая живет и работает в России в том, что у нее отбирают паспорт страны в которой она не живет.
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Grads
Ответ ReneHoseman
а теперь, маргарита — чья гражданка? вроде бы, единственного гражданства лишать нельзя
Она гражданка России.
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