Александр Панайотов: «Горжусь своими работами в ледовых шоу Навки. Мой голос очень подходит Чернышеву и Ковтуну, которые играют принцев на льду»

Теги Татьяна Навка Илья Авербух Петр Чернышев Максим Ковтун Михаил Коляда музыка Ледниковый период ледовые шоу Фигурное катание

Певец Александр Панайотов рассказал о работе в ледовых шоу Навки и Авербуха.

– В один момент вы стали регулярно появляться на различных спортивных мероприятиях – шоу Навки и Авербуха, «Ледниковый период», различные концерты по художественной гимнастике...

– Спорт и музыка очень связаны. Все это искусство. И под качественную музыку спортсменам удается еще больше блистать. Мне очень приятно и почетно осознавать, что я в этой компании. Тем более что я очень люблю и фигурное катание, и художественную гимнастику.

- Еще лет пять назад спорт и шоу-бизнес существовали по отдельности. А сейчас вы участвуете во множестве проектов, Киркоров выступает на концерте у Винер, Бузова постоянно бывает на спортивных шоу и в эфире спортивного ТВ, Shaman свой путь к популярности начал на шоу Плющенко. Cпорт стал привлекателен для артистов. На ваш взгляд, почему?

– Спорт всегда был центром притяжения восторженных взглядов! А русская спортивная школа – одна из лучших в мире! Неудивительно, что шоу-бизнес и спорт теперь пересекаются. И хотя каждый по отдельности самодостаточен, именно в сотрудничестве открываются новые краски.
 
– Как складывается сотрудничество с Навкой и Авербухом?

– Я очень горжусь своими работами во всех ледовых шоу Татьяны Навки. Мне всегда достается роль главного принца. И, как мне кажется, мой голос очень подходит Петру Чернышеву и Максиму Ковтуну, которые этих принцев играют на льду.

А в шоу Ильи Авербуха я приглашенный артист, под песни которого катаются легендарные фигуристы. Все это происходит одномоментно! И это завораживающее зрелище!

– Работа с фигуристами вдохновляет?

– Под мою песню «Непобедимый» уже сделал прекрасный номер Михаил Коляда. Я был в полном восторге.

– Вы были в жюри на «Ледниковом периоде». Сами не думали принять участие? Авербух не звал встать на коньки?
 
– Меня очень часто звали принять участие в «Ледниковом периоде». Но я постоянно был вынужден отказывать, так как у меня была травма крестообразной связки, которая не позволяет мне рисковать. Но я всегда рад сидеть в жюри, – сказал Панайотов. 

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4 комментария

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Anita Levchenko
Очень странно, что под эту песню покатался только Коляда, а из танцоров никто не покатался🙃
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Татьяна Вересова
Панайотов красиво поет, хорошо, что он востребован в ледовых шоу
+2
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Lammas
Ответ Anita Levchenko
Очень странно, что под эту песню покатался только Коляда, а из танцоров никто не покатался🙃
Странно, что наши замечательные фигуристы практически не берут для своих программ композиции в исполнении отечественных исполнителей и на русском языке...
+2
0
+2
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Tatiana Klm
Ответ Lammas
Странно, что наши замечательные фигуристы практически не берут для своих программ композиции в исполнении отечественных исполнителей и на русском языке...
Особенно для внутренних стартов сейчас
+2
0
+2
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