Документальный фильм о Евгении Медведевой выйдет в кинотеатрах 23 ноября
Документальный фильм «Медведева против Медведевой» выйдет в кинотеатрах 23 ноября.
Афиша представлена на портале ProfiCinema.
Картина рассказывает о пути двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой в фигурном катании. Съемки начались в мае 2019 года.
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Хорошо, когда снимают документальные фильмы о чемпионах. Женя с ее титулами и медалями, которые она завоевывала, достойна этого.
Очень жду фильм....