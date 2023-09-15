Документальный фильм о Евгении Медведевой выйдет в кинотеатрах 23 ноября

Документальный фильм «Медведева против Медведевой» выйдет в кинотеатрах 23 ноября.

Афиша представлена на портале ProfiCinema.

Картина рассказывает о пути двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой в фигурном катании. Съемки начались в мае 2019 года.

Светлана Соколовская о семье, карьере и работе с Трусовой. Смотрите полную историю тренера бесплатно по промокоду SPORTS