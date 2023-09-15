Документальный фильм о Евгении Медведевой выйдет в кинотеатрах 23 ноября

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева кино Фигурное катание

Документальный фильм «Медведева против Медведевой» выйдет в кинотеатрах 23 ноября.

Афиша представлена на портале ProfiCinema.

Картина рассказывает о пути двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой в фигурном катании. Съемки начались в мае 2019 года.

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90 комментариев

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Sveta Arhipova
Не смогла побывать на премьере, но в кинотеатр постараюсь сходить - давно не была (к тому же на фильм о Евгении было много хороших отзывов после премьеры)
+19
-1
+18
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Татьяна Вересова
Видела отрывки с премьерного показа, фильм ну очень интересный!
+22
-4
+18
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Ливия
Здорово!
Хорошо, когда снимают документальные фильмы о чемпионах. Женя с ее титулами и медалями, которые она завоевывала, достойна этого.
+19
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+17
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Лия Романова
Ответ Татьяна Вересова
Видела отрывки с премьерного показа, фильм ну очень интересный!
спасибо фан-клубу Жени, который присутствовал на премьерном показе на фестивале и порадовал нас спойлерами)
+20
-4
+16
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Лия Романова
а еще надеюсь, что после завершения показа в кинотеатрах, фильм выложат на стриминговой платформе какой-нибудь
+16
-1
+15
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Ирина Романова
Наконец-то, ждём с нетерпением уже, счастливчики те кто смог посмотреть закрытый прокат
+16
-1
+15
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Татьяна Вересова
Ответ Sveta Arhipova
Не смогла побывать на премьере, но в кинотеатр постараюсь сходить - давно не была (к тому же на фильм о Евгении было много хороших отзывов после премьеры)
Там много было детских видео, очень смешных и трогательных) раньше их не публиковали
+17
-2
+15
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Eliseyeva
Круто!!! На премьеру не смогла попасть, скорее бы увидеть в кинотеатре.
+15
-1
+14
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Хана Спектор
Ураааа!!!
Очень жду фильм....
+14
0
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Елена Спирина
Так хочется посмотреть на маленькую Женю, на ее тренировки, победы и жизнь в Канаде
+15
-1
+14
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Татьяна Вересова
Для меня показ в кинотеатре - это огромный приятный сюрприз. Помню, после премьерного показа, мы все сетовали, что фильм не выкладывают в сеть. Теперь понятно, почему так было)
+16
-2
+14
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Татьяна Вересова
Ответ Лия Романова
а еще надеюсь, что после завершения показа в кинотеатрах, фильм выложат на стриминговой платформе какой-нибудь
Обычно да, так и делают
+14
-1
+13
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Сашуля П
Класс, с удовольствием схожу на фильм
+15
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Елена Спирина
Очень хорошая новость. Подарок Жене на День Рождения!
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-1
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Аврора кубик
Здорово!!! Наконец дождемся))) с удовольствием посмотрю!!)))
+12
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Татьяна Вересова
Ура! Дождались!
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Татьяна Вересова
Ответ Лия Романова
спасибо фан-клубу Жени, который присутствовал на премьерном показе на фестивале и порадовал нас спойлерами)
Огромное спасибо! Чтобы мы без них делали ❤️
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-2
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Olga Krayz
Вот и дождались даты выхода! Хочу уже посмотреть.
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Илларион
Ура! Очень жду! Интересно будет посмотреть!
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Виктория Манифик
Здорово! С удовольствием посмотрю, это интересно.
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Лия Романова
Ответ Татьяна Вересова
Ура! Дождались!
ещё минус одно «медоскоро»😁
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Аленка_76
Отличая новость! Уже жду 23 ноября!
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Аврора кубик
Видела только отрывки и это было очень интересно!!!!
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Allairina
Ура, наконец-то, дождались! 🎉Замечательный фильм о жизни и спортивном пути Легенды фигурного катания - Евгении Медведевой , многократной Чемпионки, выдающейся, Личности и прекрасном Человеке!
+13
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Allairina
Ответ Ирина Романова
Наконец-то, ждём с нетерпением уже, счастливчики те кто смог посмотреть закрытый прокат
Да, я ходила смотреть на премьеру! Значит, я счастливица! И Женечка приходила, это так здорово!❤ Фильм о великой фигуристке Евгении Медведевой замечательный, еще схожу посмотреть в кинотеатр - с удовольствием!
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