Евгений Устенко: «То, что мы теперь в сборной, добавляет ответственности. Мы осознаем этот груз»

Фигуристы Екатерина Миронова и Евгений Устенко рассказали о попадании в сборную.

Миронова: Это очень круто, это вдохновляет и мотивирует. Правда. Очень хочется показать свои новые программы

Устенко: Но мы ждем контрольных прокатов.

Миронова: Думаю, что наши программы должны понравиться публике.

Устенко: То, что мы теперь в сборной, конечно, добавляет ответственности. Мы осознаем этот груз и более грамотно подходим к тренировочному процессу, – рассказали фигуристы.