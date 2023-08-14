Евгений Устенко: «То, что мы теперь в сборной, добавляет ответственности. Мы осознаем этот груз»

Теги сборная России танцы на льду Екатерина Миронова Евгений Устенко Фигурное катание

Фигуристы Екатерина Миронова и Евгений Устенко рассказали о попадании в сборную.

Миронова: Это очень круто, это вдохновляет и мотивирует. Правда. Очень хочется показать свои новые программы

Устенко: Но мы ждем контрольных прокатов.

Миронова: Думаю, что наши программы должны понравиться публике.

Устенко: То, что мы теперь в сборной, конечно, добавляет ответственности. Мы осознаем этот груз и более грамотно подходим к тренировочному процессу, – рассказали фигуристы.

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий