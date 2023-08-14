Евгений Устенко: «То, что мы теперь в сборной, добавляет ответственности. Мы осознаем этот груз»
Фигуристы Екатерина Миронова и Евгений Устенко рассказали о попадании в сборную.
Миронова: Это очень круто, это вдохновляет и мотивирует. Правда. Очень хочется показать свои новые программы
Устенко: Но мы ждем контрольных прокатов.
Миронова: Думаю, что наши программы должны понравиться публике.
Устенко: То, что мы теперь в сборной, конечно, добавляет ответственности. Мы осознаем этот груз и более грамотно подходим к тренировочному процессу, – рассказали фигуристы.
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