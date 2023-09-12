Федченко о Горбачевой: «С дисциплиной на тренировках проблем у нас никогда не было, а вот в жизни случается всякое. Процесс воспитания очень сложный»

Софья Федченко рассказала о причинах побега фигуристки Алины Горбачевой.

16-летняя пропала в Москве 28 августа, полиция нашла ее почти сутки спустя в одном из кинотеатров. Известно, что фигуристка с девяти лет живет с тренером, а не с семьей.

– Не возникло ли у мамы желание забрать Алину к себе после всего, что случилось?

– Я не могу знать, о чем она думала, но вслух Екатерина никаких идей не высказывала. После такого стресса я посчитала нужным создать максимально спокойную и комфортную ситуацию для всех.

Предложила Алининой маме пожить в моей квартире, пока все эмоции не утихнут и Алина не расскажет, что сподвигло ее на такой поступок, а дальше уже принимать решения.

Несколько дней Екатерина жила у меня, потом улетела в отпуск. Сейчас Алина со мной.

– А если вернуться к причинам конфликта?

– Это даже больше не конфликт, а разногласия. В 16 лет – это ведь уже не дети, это подростки, у них гормоны, пубертат, все хочется сделать по-своему. Это нормально, я это понимаю и принимаю.

Но и вы меня поймите, когда берешь на себя ответственность за чужого ребенка, то это ответственность вдвойне. Я воспитываю Алину с 12 лет.

Ее образование, медицинское обеспечение, отдых и бытовые потребности в зоне моего контроля, я должна быть уверена, что все будет хорошо не только в спорте.

С дисциплиной на тренировках проблем у нас никогда не было и, надеюсь, не будет, а вот в жизни случается всякое. Процесс воспитания очень сложный.

– Но почему она убежала? Это очень серьезный шаг.

– Это шаг импульсивный, необдуманный. Мы же не успели договорить перед льдом. Получилось, что ситуация не решена, и вопрос переезда повис в воздухе.

Алина сказала, что в тот момент подумала, если убежит, то и переезжать никуда не надо. А через пару часов эмоции стихли, и она поняла, что только хуже сделала, испугалась, что теперь я точно не соглашусь за нее отвечать. В общем, замкнутый круг случился.

– То есть Алина хочет жить только с вами?

– Я не буду отвечать на этот вопрос, потому что это проблемы семьи и проблемы, возникшие отнюдь не две недели назад. Обсуждать это я не имею права.

Моя задача – дать ей все, что я могу, и помочь состояться в жизни не только как спортсменке, но и как личности. Спорт когда-то закончится, жить после него нужно уметь! – сказала .

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