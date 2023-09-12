Федченко о Горбачевой: «С дисциплиной на тренировках проблем у нас никогда не было, а вот в жизни случается всякое. Процесс воспитания очень сложный»

Теги сборная России женское катание Алина Горбачева Софья Федченко Фигурное катание

Софья Федченко рассказала о причинах побега фигуристки Алины Горбачевой.

16-летняя Горбачева пропала в Москве 28 августа, полиция нашла ее почти сутки спустя в одном из кинотеатров. Известно, что фигуристка с девяти лет живет с тренером, а не с семьей. 

– Не возникло ли у мамы желание забрать Алину к себе после всего, что случилось?

– Я не могу знать, о чем она думала, но вслух Екатерина никаких идей не высказывала. После такого стресса я посчитала нужным создать максимально спокойную и комфортную ситуацию для всех.

Предложила Алининой маме пожить в моей квартире, пока все эмоции не утихнут и Алина не расскажет, что сподвигло ее на такой поступок, а дальше уже принимать решения.

Несколько дней Екатерина жила у меня, потом улетела в отпуск. Сейчас Алина со мной.

– А если вернуться к причинам конфликта?

– Это даже больше не конфликт, а разногласия. В 16 лет – это ведь уже не дети, это подростки, у них гормоны, пубертат, все хочется сделать по-своему. Это нормально, я это понимаю и принимаю.

Но и вы меня поймите, когда берешь на себя ответственность за чужого ребенка, то это ответственность вдвойне. Я воспитываю Алину с 12 лет.

Ее образование, медицинское обеспечение, отдых и бытовые потребности в зоне моего контроля, я должна быть уверена, что все будет хорошо не только в спорте.

С дисциплиной на тренировках проблем у нас никогда не было и, надеюсь, не будет, а вот в жизни случается всякое. Процесс воспитания очень сложный.

– Но почему она убежала? Это очень серьезный шаг.

– Это шаг импульсивный, необдуманный. Мы же не успели договорить перед льдом. Получилось, что ситуация не решена, и вопрос переезда повис в воздухе.

Алина сказала, что в тот момент подумала, если убежит, то и переезжать никуда не надо. А через пару часов эмоции стихли, и она поняла, что только хуже сделала, испугалась, что теперь я точно не соглашусь за нее отвечать. В общем, замкнутый круг случился.

– То есть Алина хочет жить только с вами?

– Я не буду отвечать на этот вопрос, потому что это проблемы семьи и проблемы, возникшие отнюдь не две недели назад. Обсуждать это я не имею права.

Моя задача – дать ей все, что я могу, и помочь состояться в жизни не только как спортсменке, но и как личности. Спорт когда-то закончится, жить после него нужно уметь! – сказала Федченко

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39 комментариев

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Мурманчанин37
Ответ galik55
Алине только здоровья, восстановления, новых программ. Но постоянное навязывание Федченко и всей истории уже раздражает..Не надо оправдываться. Готовьтесь к соревнованиям
Когда Федченко молчит о побеге: "Федченко обязана все рассказать".
Федченко рассказывает о побеге - "раздражает уже навязывание Федченко и всей этой истории"
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Yasenka
Ситуация у них итак сложная, а тут все усугубляется тем, что все в курсе. Не позавидуешь их обстановке. С подростками случается разное, и воспитание даже своих детей - процесс безумно сложный и непредсказуемый. А что скажешь о ребенке другой мамы, для которого ты еще и тренер?

В обычной ситуации они бы переживали это сами. Но так как Алина добилась уже определенных успехов, теперь это выносится на такой широкий круг. Мне лично очень жаль и Алину, и тренера, надеюсь, что они смогут как-то это преодолеть. И по мне хорошо, что дали интервью, так как тема продолжает раскручиваться слухами и комментариями.

Все мы люди и все не идеальны, а то столько требований комментаторы выдвигают к участникам этой истории. Сами бы попробовали)

Надеюсь, это интервью поможет закрыть тему для людей, которым еще в сезон выходить.
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Delirium
Ответ galik55
Алине только здоровья, восстановления, новых программ. Но постоянное навязывание Федченко и всей истории уже раздражает..Не надо оправдываться. Готовьтесь к соревнованиям
Федченко по сути дала первое интервью о ситуации. Все остальное- хайп журналистов вокруг нее. И именно для того, чтобы снизить накал домыслов, Софье и пришлось самой выйти на сцену.
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N-fox
Уехала в отпуск.... Все, что надо знать об отношениях с мамой.
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Alla Belova
Мб я не права, но больше всего похоже на то, что у Софьи началась или начинается личная жизнь, и тут возможны и ревность, и неприятие, и лишнее присутствие.
Или у самой Алины, но вряд ли)
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Yasenka
Ответ galik55
Алине только здоровья, восстановления, новых программ. Но постоянное навязывание Федченко и всей истории уже раздражает..Не надо оправдываться. Готовьтесь к соревнованиям
Она дала интервью первый раз, ну и ей виднее, стоит или не стоит. Мы вряд ли видим ситуацию изнутри.
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Alex1104
Ответ Порядка.нет
А мама Алины не может уехать в отпуск, в чем ваша проблема, может обратитесь к психологу...Алины??! .....тем более и Алина уехала на отдых...
Мама уехала в одно место, Алина в другое...
Отношения в семье - полный трендец. Да и семья это, если девочка столько лет с тренером живет? Кто для нее мама?
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Анна Лисина
Да понятно все. Девочка живет с тренером. Родителям не нужна. Понятно, что у Софьи есть свои требования к совместному проживанию. Такие требования есть у всех в семьях. Типа - чтоб в 10 часов дома была. Или прибери комнату. Алина подросток, где то не слушается. Софья и сказанула- не нравится мои требования- иди живи к родителям. Алина психанула и убежала. после испугалась.
В этой истории мне больше всех жаль именно Федченко. Надо все таки держать дистанцию тренер - ученик. Но и обвинять ее в чем то сложо. Она живой человек, еще молодая сама, родные мамы то с подростками не всегда справляются.
Если уж кто и виноват, то мамаша, уехавшая в отпуск.
Но с другой стороны- трагедии нет по большому счету. Алина продолжает карьеру и уже получила кое какой бэкграунд. Её приглашают в шоу. И даже если у нее не выйдет с карьерой, то может работать тренером и на подкатках.
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Yasenka
Ответ Мурманчанин37
Когда Федченко молчит о побеге: "Федченко обязана все рассказать". Федченко рассказывает о побеге - "раздражает уже навязывание Федченко и всей этой истории"
Вот-вот)) забавно это читать.
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Светлана Ивашкина
Ответ chespo
Сначала оторвать ребенка от семьи, привязать к себе, а потом шантажировать ее тем, что выставит за дверь, такое себе, как говорится, мы в ответе за тех, кого приручили.
Ээээййй, вы так далеко зайти можете. Знаете, что, это не Федченко сексом сперва занималась, зачинала, потом выносила, родила ... РОДИТЕЛИ отвечают за ребенка. И у меня лично глобальный вопрос - что это за родители такие, у которых ребенок с 9 лет живет отдельно от них!!! Загитова вон в Москву с бабушкой уехала, ютились в однушке и ничего. А тут сдали ребенка и дальше порхают по жизни! А насчет тренера ... в пубертате своего-то ребенка прибить хочется, а тут чужой. Так что произошедшее - вопрос к родителям, к мамашке и папашке девочки. А не к тренеру, которая вполне резонно у себя дома устанавливает свои правила. Вы откуда знаете, что там произошло ? Может курево, может гулянки ... Федченко имеет право у себя дома жить как считает нужным и отказаться нести ответственность за зарвавшегося подростка, не всегда оценивающего адекватно последствия своих выходок.
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chespo
Сначала оторвать ребенка от семьи, привязать к себе, а потом шантажировать ее тем, что выставит за дверь, такое себе, как говорится, мы в ответе за тех, кого приручили.
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-5
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N-fox
Ответ Мурманчанин37
Когда Федченко молчит о побеге: "Федченко обязана все рассказать". Федченко рассказывает о побеге - "раздражает уже навязывание Федченко и всей этой истории"
100 плюсов вам.
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Ольга Ив
"" Сказала, что не готова нести ответственность за ее жизнь и здоровье, если не соблюдаются определенные правила. ""
Какие правила были нарушены, что подтолкнуло к вопросу о переезде??? Почему поднялся этот вопрос?
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ Azzzal
Софье Анатольевне нужно взять себя в руки и до 18 лет придержать Алину у себя. Родителям и родственникам она к сожалению не нужна, брошенный ребенок, куда ей идти. В 16 лет снимать квартиру рановато, да и кто ей ее сдаст то. А если вдруг и снять, то соседнюю с Софьей. Приручила ребенка, знает, что отношений с родителями нет, пусть до совершеннолетия живёт. Отправлять в интернат, даже спортивный, наверно уже жестоко. Столько лет вместе прожили.
Не вопррс, но Алине надо тоже взять себя в руки и соблюдать правила. Не маленькая.
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galik55
Ответ Yasenka
Она дала интервью первый раз, ну и ей виднее, стоит или не стоит. Мы вряд ли видим ситуацию изнутри.
А мы ее не увидим
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galik55
Ответ Yasenka
Она дала интервью первый раз, ну и ей виднее, стоит или не стоит. Мы вряд ли видим ситуацию изнутри.
Ничего про стоит и не стоит не писала.
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Alex1104
Ответ Порядка.нет
Все просто и жестко, где Этому ребенку интереснее, там и "мама".....у федченко, любимое ФК, успехи и даже слава....а у мамы?..... делай уроки, почисти зубы и спать.....
А у тренера иначе? Не делай уроки, не чисти зубы?
Мамаша сплавила дочку с малолетства, её тренер и воспитывает.
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Оле-Лукойе
Ответ N-fox
Уехала в отпуск.... Все, что надо знать об отношениях с мамой.
Да, меня тоже поразило это больше всего. А всё вокруг ещё кричат: надо жить с мамой, злая тренер не разрешала Алине жить с мамой!!! Да маме это нафиг не нужно.
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Порядка.нет
Ответ Alex1104
А у тренера иначе? Не делай уроки, не чисти зубы? Мамаша сплавила дочку с малолетства, её тренер и воспитывает.
Тренер не воспитывает ребенка, тренер воспитывает перспективную фигуристку и вцепилась в неё....
Цитата самой федченки:
... Алина была самой перспективной, причем со всех сторон – по физике, стрессоустойчивости, желанию. Поэтому я решила, что как бы ни складывались обстоятельства, я буду вкладываться в нашу работу. Мы стали работать индивидуально, ну а дальше все закрутилось-завертелось...
.....У меня (у федченки) до сих пор не появилось другого такого спортсмена, который готов был бы столько тренироваться....
Ферштейн??! Или ещё будут вопросы "про маму"
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nina1212
Ответ Оле-Лукойе
Да, меня тоже поразило это больше всего. А всё вокруг ещё кричат: надо жить с мамой, злая тренер не разрешала Алине жить с мамой!!! Да маме это нафиг не нужно.
у мамы тем более новый муж
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Инна Плотникова
Ответ Порядка.нет
Все просто и жестко, где Этому ребенку интереснее, там и "мама".....у федченко, любимое ФК, успехи и даже слава....а у мамы?..... делай уроки, почисти зубы и спать.....
Ваше мнение почему-то мне близко. Мне кажется, что Алина с детства маниакально стремится добиться успеха именно в ФК, других путей не видит и не приемлет. А у родителей было другое мнение, поздно Алина начала, в регионе. Но девочка оказалась не по детски упертой.А теперь Алина взрослеет, я думаю что ней может быть временами очень трудно, с такой её упертостью. Могу и ошибаться, но других объяснений всей этой длинной ситуации не вижу
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Е...С
Ответ Оле-Лукойе
Чего на неё набрасывать, она уехала через несколько дней, видно, что ребёнок ей мало интересен.
Возможно, ребенок отказался с ней жить и что дальше? Она должна была продолжать жить у Федченко? Возможно, она уехала домой и только через неделю в отпуск, но Федченко надо как всегда набросить.
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nina1212
Ответ Ольга Ив
"" Сказала, что не готова нести ответственность за ее жизнь и здоровье, если не соблюдаются определенные правила. "" Какие правила были нарушены, что подтолкнуло к вопросу о переезде??? Почему поднялся этот вопрос?
наверно это что то личное. Мало ли какая там интимная подробность, зачем это выносить, чтобы любители посмаковать чужую жизнь, обсуждали подростка . Саму же Федченко за это потом растерзают, и Алине достанется
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Lapo Elkann
На все смотрю критически, так как мне не понять , как можно отдать 12 летнего ребенка молодому тренеру.
Но , ситуация с родными такая , что Федченко для Горбачевой как ангел хранитель. Если это мне не кажется и на самом деле так , то мое восхищение и уважение Софье.
Дали разьяснение ( они были обьязаны, так как дело резонансное и не типичное ), теперь всем отстать.
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