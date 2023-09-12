Федченко о Горбачевой: «С дисциплиной на тренировках проблем у нас никогда не было, а вот в жизни случается всякое. Процесс воспитания очень сложный»
Софья Федченко рассказала о причинах побега фигуристки Алины Горбачевой.
16-летняя Горбачева пропала в Москве 28 августа, полиция нашла ее почти сутки спустя в одном из кинотеатров. Известно, что фигуристка с девяти лет живет с тренером, а не с семьей.
– Не возникло ли у мамы желание забрать Алину к себе после всего, что случилось?
– Я не могу знать, о чем она думала, но вслух Екатерина никаких идей не высказывала. После такого стресса я посчитала нужным создать максимально спокойную и комфортную ситуацию для всех.
Предложила Алининой маме пожить в моей квартире, пока все эмоции не утихнут и Алина не расскажет, что сподвигло ее на такой поступок, а дальше уже принимать решения.
Несколько дней Екатерина жила у меня, потом улетела в отпуск. Сейчас Алина со мной.
– А если вернуться к причинам конфликта?
– Это даже больше не конфликт, а разногласия. В 16 лет – это ведь уже не дети, это подростки, у них гормоны, пубертат, все хочется сделать по-своему. Это нормально, я это понимаю и принимаю.
Но и вы меня поймите, когда берешь на себя ответственность за чужого ребенка, то это ответственность вдвойне. Я воспитываю Алину с 12 лет.
Ее образование, медицинское обеспечение, отдых и бытовые потребности в зоне моего контроля, я должна быть уверена, что все будет хорошо не только в спорте.
С дисциплиной на тренировках проблем у нас никогда не было и, надеюсь, не будет, а вот в жизни случается всякое. Процесс воспитания очень сложный.
– Но почему она убежала? Это очень серьезный шаг.
– Это шаг импульсивный, необдуманный. Мы же не успели договорить перед льдом. Получилось, что ситуация не решена, и вопрос переезда повис в воздухе.
Алина сказала, что в тот момент подумала, если убежит, то и переезжать никуда не надо. А через пару часов эмоции стихли, и она поняла, что только хуже сделала, испугалась, что теперь я точно не соглашусь за нее отвечать. В общем, замкнутый круг случился.
– То есть Алина хочет жить только с вами?
– Я не буду отвечать на этот вопрос, потому что это проблемы семьи и проблемы, возникшие отнюдь не две недели назад. Обсуждать это я не имею права.
Моя задача – дать ей все, что я могу, и помочь состояться в жизни не только как спортсменке, но и как личности. Спорт когда-то закончится, жить после него нужно уметь! – сказала Федченко.
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Федченко рассказывает о побеге - "раздражает уже навязывание Федченко и всей этой истории"
В обычной ситуации они бы переживали это сами. Но так как Алина добилась уже определенных успехов, теперь это выносится на такой широкий круг. Мне лично очень жаль и Алину, и тренера, надеюсь, что они смогут как-то это преодолеть. И по мне хорошо, что дали интервью, так как тема продолжает раскручиваться слухами и комментариями.
Все мы люди и все не идеальны, а то столько требований комментаторы выдвигают к участникам этой истории. Сами бы попробовали)
Надеюсь, это интервью поможет закрыть тему для людей, которым еще в сезон выходить.
Или у самой Алины, но вряд ли)
Отношения в семье - полный трендец. Да и семья это, если девочка столько лет с тренером живет? Кто для нее мама?
В этой истории мне больше всех жаль именно Федченко. Надо все таки держать дистанцию тренер - ученик. Но и обвинять ее в чем то сложо. Она живой человек, еще молодая сама, родные мамы то с подростками не всегда справляются.
Если уж кто и виноват, то мамаша, уехавшая в отпуск.
Но с другой стороны- трагедии нет по большому счету. Алина продолжает карьеру и уже получила кое какой бэкграунд. Её приглашают в шоу. И даже если у нее не выйдет с карьерой, то может работать тренером и на подкатках.
Какие правила были нарушены, что подтолкнуло к вопросу о переезде??? Почему поднялся этот вопрос?
Мамаша сплавила дочку с малолетства, её тренер и воспитывает.
Цитата самой федченки:
... Алина была самой перспективной, причем со всех сторон – по физике, стрессоустойчивости, желанию. Поэтому я решила, что как бы ни складывались обстоятельства, я буду вкладываться в нашу работу. Мы стали работать индивидуально, ну а дальше все закрутилось-завертелось...
.....У меня (у федченки) до сих пор не появилось другого такого спортсмена, который готов был бы столько тренироваться....
Ферштейн??! Или ещё будут вопросы "про маму"
Но , ситуация с родными такая , что Федченко для Горбачевой как ангел хранитель. Если это мне не кажется и на самом деле так , то мое восхищение и уважение Софье.
Дали разьяснение ( они были обьязаны, так как дело резонансное и не типичное ), теперь всем отстать.