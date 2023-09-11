Александра Трусова: «Сегодня заключительный день в Мексике, и мы приехали на пирамиды ацтеков»

Александра Трусова побывала у пирамид ацтеков в Мексике.

Ранее Трусова провела в стране серию мастер-классов.

«Всем привет! Сегодня заключительный день в Мексике, и мы приехали на пирамиды ацтеков. Это пирамида Солнца, а там дальше – пирамида Луны», – рассказала фигуристка.

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