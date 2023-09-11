Александра Трусова: «Сегодня заключительный день в Мексике, и мы приехали на пирамиды ацтеков»

Теги сборная России женское катание Александра Трусова Фигурное катание

Александра Трусова побывала у пирамид ацтеков в Мексике.

Ранее Трусова провела в стране серию мастер-классов. 

«Всем привет! Сегодня заключительный день в Мексике, и мы приехали на пирамиды ацтеков. Это пирамида Солнца, а там дальше – пирамида Луны», – рассказала фигуристка. 

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5 комментариев

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Товарищ Майор.
Ответ Gaga Gaga
красавица
да, пирамида красивая
+5
-1
+4
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Kareglazaya
Красивые пирамиды
+1
0
+1
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ДИАНА
Ответ Товарищ Майор.
да, пирамида красивая
Да, интересные пирамиды 🌞 и 🌙
0
0
0
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