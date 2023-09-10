Щербакова о движении руками в «Мастере и Маргарите»: «Тренеры вставали прямо передо мной, я им показывала это. Оно очень четко описывает перевоплощение»

Теги сборная России Олимпийская сборная России Олимпиада-2022 женское катание Анна Щербакова Фигурное катание

Анна Щербакова рассказала о нюансах постановки программы «Мастер и Маргарита».

Во время проката этой произвольной программы фигуристка проводила руками перед лицом, изображая перевоплощение.

«Это одно из самых знаковых движений моей произвольной программы. На Олимпийских играх у меня была программа «Мастер и Маргарита». И посередине программы было перевоплощение, когда Маргарита превращается в ведьму.

Мы с тренерами понимали, что там идет яркая смена музыки, смена эмоций и настроения – нам хотелось это как-то отразить, каким-то движением. И вот совместно с тренерами придумали, было несколько интерпретаций этого движения. Решили, что это наиболее подходящее.

Здесь было важно не столько хореографично обыграть, сколько показать эмоции. Получилась остановка и резкое перевоплощение, здесь очень важен взгляд, посыл. Мы отрабатывали: тренеры вставали прямо передо мной, я им показывала это движение. Оно мне очень нравится, оно очень четко описывает резкий скачок, перевоплощение», – рассказала олимпийская чемпионка.

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47 комментариев

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InnaPr16
Да! Мне тоже очень нравится этот момент в программе! Да и вообще, Аня большая молодец👍
+29
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*** Monik ***
Это правда самая Крутая часть в программе, очень узнаваемая яркая фишка олимпийской произвольной
Люблю МиМ и была в восхищении на ОИ как четко и красиво Аня ее откатала. Одна из лучших ее программ, на мой взгляд.
Все олимпийские программы наших девочек были великолепны, браво ТШТ
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Pennywise
Ответ плюшевая Ракета
Комментарий удален пользователем
Соседку по больнице хорошо сыграла Трусова после прокатов.
+23
-4
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S Olga
Реально, здорово придумали. Прямо ведьма -ведьма)
+23
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Delirium
Даже Каори очень понравилось.
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Anatiana
Я не болела за Щербакову, но даже это не помешало видеть эту программу завораживающей.
Обе программы были классные.
Да что там... У нее всегда программы со вкусом. Для неё Глейх делал проги с любовью
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Ягун Ягунини
Аня не просто так рассказала об этом жесте, её спросили о нём на встрече с ребятами в центре "Машук". Как я понимаю, там были ребята, связанные со спортом, но не с фигурным катанием. Т.е. данный жест обратил на себя внимание и выполнил свою задачу, за что следует сделать комплимент и постановщикам и самой Ане.
В ФК такое довольно редко бывает. Можно вспомнить Ягудина, когда он в начале и в конце своей легендарной "Зимы" собирал в ладонь снег со льда и разбрасывал снежинки. Или взгляд Юли Липницкой в СШ.
Этот жест Ани из МиМ из той же серии.
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Татьяна Вересова
Дааа, это прям очень круто вышло! Помню, даже японки повторяли)
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Delirium
Ответ Девушка Безимени
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Это неожиданный вопрос и интересный ответ.
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Адриана
Ответ плюшевая Ракета
Самый кринжовый момент, когда она руками крутит возле ушей ручки настройки головы и начинает скалиться, ассоциации не с ведьмой - Маргаритой, а соседями Мастера по больничке...
Может вам "соседи Мастера по больничке " просто ближе, поэтому такие ассоциации.
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Lanapiano
Аня - актриса на льду. У неё отлично получаются романтичные образы, но есть и перчинка, как в этом моменте. До мурашек - неожиданно дерзкая улыбка и взгляд-огонь!
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Kareglazaya
Вспомнилось, как Каори и, по-моему, кто-то из кореянок повторяли это движение))) Они уже выступили и сидели на диванчике в качестве лидеров (на текущий момент), а Аня каталась. Это было забавно и мило)
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Тайга86
Надо пересмотреть. Мне зашло тогда не очень в сравнении с короткой. Даже не знаю почему. Видимо хотелось для нее чего-то более олимпийского что ли..Такие проги поставили Ками с Сашей. Но, надо отдать должное, для Ани обе программы стали счастливыми, а значит все там было именно под нее, что и позволило победить.
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garovatat
Переход отличный, артистично получилось! Аня вообще очень артистичная, прога была великолепная. Такая палитра эмоций, сначала тоска, отчаяние, затем неистовая экспрессия бала, и наконец умиротворение, покой, светлая грусть. Пересматриваю часто, прекрасная Королева Марго также любима как и чудесная нежная Аврора! Я в восхищении! 👑
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Tresk2
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Какая же Аня крутая.
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Док Аксель
Есть что вспомнить в самой программе и в целом этот прокат на ОИ. В памяти на долго останется у Ани и у любителей фигурного катания.
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Маргарита В Сафронова
Яркая изюминка этой ПП. Аня перевоплотилась мгновенно.
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Александр Шульгин
На Олимпиаде весело было когда японки в зоне ожидания повторяли этот жест, а Трусова на них смотрела недобро.
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juliamart
Анюта получилась очаровательной "ведьмочкой" в этой части программы)
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arisstopane
Ответ плюшевая Ракета
Комментарий удален пользователем
ассоциации всегда исходят из личного опыта...
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Катэ))
Без выступлений ни Саша, ни Аня уже неинтересны🤔хочется снова видеть их противостояние
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garovatat
Ответ Бильм@н
Комментарий скрыт
не беспокойтесь об Анне, она из культурной семьи. пекитесь об своей колумнистке (кстати, где колонка то?)), не способной связать два слова, ей книжки подберите. причем начните с детских стихов, глядишь - блеснет на журфаке))
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Александр Шульгин
Ответ Darth_Pershman
Программы хорошие (даже первый вариант КП), тут больше жаль, что у Ани по сути так и не было "выхода за рамки" сложившегося образа, чего-то нестандартного. Вряд ли она вернется, увы, может, хоть показательную драйвовую или игривую сделают ей для шоу.
У нее было много и драйвовых и весёлых программ
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Мурманчанин37
Ответ Kareglazaya
Вспомнилось, как Каори и, по-моему, кто-то из кореянок повторяли это движение))) Они уже выступили и сидели на диванчике в качестве лидеров (на текущий момент), а Аня каталась. Это было забавно и мило)
Там вроде с Каори еще Вакаба сидела
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абанамат
Ответ плюшевая Ракета
Комментарий удален пользователем
Как вы точно описали своих соседей по коммуналке.
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