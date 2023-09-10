Щербакова о движении руками в «Мастере и Маргарите»: «Тренеры вставали прямо передо мной, я им показывала это. Оно очень четко описывает перевоплощение»

Анна Щербакова рассказала о нюансах постановки программы «Мастер и Маргарита».

Во время проката этой произвольной программы фигуристка проводила руками перед лицом, изображая перевоплощение.

«Это одно из самых знаковых движений моей произвольной программы. На Олимпийских играх у меня была программа «Мастер и Маргарита». И посередине программы было перевоплощение, когда Маргарита превращается в ведьму.

Мы с тренерами понимали, что там идет яркая смена музыки, смена эмоций и настроения – нам хотелось это как-то отразить, каким-то движением. И вот совместно с тренерами придумали, было несколько интерпретаций этого движения. Решили, что это наиболее подходящее.

Здесь было важно не столько хореографично обыграть, сколько показать эмоции. Получилась остановка и резкое перевоплощение, здесь очень важен взгляд, посыл. Мы отрабатывали: тренеры вставали прямо передо мной, я им показывала это движение. Оно мне очень нравится, оно очень четко описывает резкий скачок, перевоплощение», – рассказала олимпийская чемпионка.

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