Щербакова о движении руками в «Мастере и Маргарите»: «Тренеры вставали прямо передо мной, я им показывала это. Оно очень четко описывает перевоплощение»
Анна Щербакова рассказала о нюансах постановки программы «Мастер и Маргарита».
Во время проката этой произвольной программы фигуристка проводила руками перед лицом, изображая перевоплощение.
«Это одно из самых знаковых движений моей произвольной программы. На Олимпийских играх у меня была программа «Мастер и Маргарита». И посередине программы было перевоплощение, когда Маргарита превращается в ведьму.
Мы с тренерами понимали, что там идет яркая смена музыки, смена эмоций и настроения – нам хотелось это как-то отразить, каким-то движением. И вот совместно с тренерами придумали, было несколько интерпретаций этого движения. Решили, что это наиболее подходящее.
Здесь было важно не столько хореографично обыграть, сколько показать эмоции. Получилась остановка и резкое перевоплощение, здесь очень важен взгляд, посыл. Мы отрабатывали: тренеры вставали прямо передо мной, я им показывала это движение. Оно мне очень нравится, оно очень четко описывает резкий скачок, перевоплощение», – рассказала олимпийская чемпионка.
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Люблю МиМ и была в восхищении на ОИ как четко и красиво Аня ее откатала. Одна из лучших ее программ, на мой взгляд.
Все олимпийские программы наших девочек были великолепны, браво ТШТ
Обе программы были классные.
Да что там... У нее всегда программы со вкусом. Для неё Глейх делал проги с любовью
В ФК такое довольно редко бывает. Можно вспомнить Ягудина, когда он в начале и в конце своей легендарной "Зимы" собирал в ладонь снег со льда и разбрасывал снежинки. Или взгляд Юли Липницкой в СШ.
Этот жест Ани из МиМ из той же серии.