Анна Щербакова: «У меня не было с детства цели стать чемпионкой мира или Олимпийских игр. Спорт многому учит, даже если не говорить о спорте высоких достижений»

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова рассказала, чему можно научиться в спорте.

«Мне кажется, из-за того, что у меня никогда не было с детства цели стать чемпионкой мира или Олимпийских игр, у меня не было такого: если не получится, значит, все было зря. Я этим всегда занималась, потому что мне нравится, потому что это мое любимое дело.

И я прекрасно понимаю, что фигурное катание меня очень многому научило, закалило меня, это и ответственность, и умение правильно распоряжаться своими возможностями и временем.

Спорт многому учит, даже если не говорить о спорте высоких достижений. Я уверена, что в любом случае это было бы не зря.

А первая награда, которая для меня была большой величиной – это взрослый чемпионат России. Я его выиграла, будучи юниоркой – в 14 лет. Приезжая туда, я думала, что попасть в шестерку сильнейших и в сборную команду России для меня будет значительным результатом. После короткой программы я занимала пятое место и была очень довольна этим результатом. Считала, что все идет как надо. И когда после произвольной программы, где мне удалось выполнить четверной прыжок, я выиграла эти соревнования, в тот момент я вообще не поняла, как это произошло.

Наверное, тогда это помогло больше в себя поверить. Я стала более высокие планки и цели для себя ставить. Поняла, что я многое могу. Это первая крупная победа, которая меня воодушевила на большее», – сказала фигуристка.

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