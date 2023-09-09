Анна Щербакова стала специальным гостем детского форума «Машук»

Теги сборная России женское катание Анна Щербакова Фигурное катание

В этом году форум посвящен «шефству, интеллектуальному, спортивно-оздоровительному, творческому и реверсивному наставничеству».

«Специальным гостем форума стала эксперт и лектор Российского общества «Знание» российская фигуристка, выступающая в одиночном катании, трехкратная чемпионка России, чемпионка мира, олимпийская чемпионка Анна Щербакова», – сообщается в соцсетях форума.

«Большое спасибо, что пригласили меня. Мне особенно приятно было узнать, что дети сами проявили желание, чтобы я приехала. Это значит, что им действительно будет интересно, чтобы я поделилась своим опытом.

Про наставников могу сказать, что... Мне кажется, что в жизни человека нет какого-то одного наставника. Может быть определенный человек, который больше всего вложил. Но все равно – это и наши родители являются наставниками, наши тренеры, учителя в школе. Абсолютно в каждой сфере, куда бы мы ни пошли, есть человек, который нас учит, направляет, дает знания. И это всегда будет наставник», – рассказала Щербакова.

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6 комментариев

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Rina
Для детей радость видеть таких великих спортсменов!
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