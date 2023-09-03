Тарасова о возможном возвращении Щербаковой: «Не вижу смысла в этих разговорах. Чтобы выступать на соревнованиях, надо пахать на тренировках»
Татьяна Тарасова высказалась о возможном возвращении Щербаковой к соревнованиям.
«Возвращение Щербаковой? Зачем туда-сюда воздух гонять. Этого нет, никаких заявлений не было. Не вижу смысла в этих разговорах.
Чтобы выступать на соревнованиях, надо пахать на тренировках», – сказала заслуженный тренер СССР.
Куда же ещё преодолевать, когда все так удачно завершилось в КП и ПП вторая и результат ОЧ , элемент большого везения .
Выходить в сезон это имидж терять.
Целый список сильных и юных квадисток в действие