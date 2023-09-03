Тарасова о возможном возвращении Щербаковой: «Не вижу смысла в этих разговорах. Чтобы выступать на соревнованиях, надо пахать на тренировках»

Татьяна Тарасова высказалась о возможном возвращении Щербаковой к соревнованиям.

«Возвращение Щербаковой? Зачем туда-сюда воздух гонять. Этого нет, никаких заявлений не было. Не вижу смысла в этих разговорах.

Чтобы выступать на соревнованиях, надо пахать на тренировках», – сказала заслуженный тренер СССР.