Тарасова о возможном возвращении Щербаковой: «Не вижу смысла в этих разговорах. Чтобы выступать на соревнованиях, надо пахать на тренировках»

Теги Татьяна Тарасова сборная России женское катание Анна Щербакова Фигурное катание

Татьяна Тарасова высказалась о возможном возвращении Щербаковой к соревнованиям.

«Возвращение Щербаковой? Зачем туда-сюда воздух гонять. Этого нет, никаких заявлений не было. Не вижу смысла в этих разговорах.

Чтобы выступать на соревнованиях, надо пахать на тренировках», – сказала заслуженный тренер СССР.

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47 комментариев

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Ирина Ларина
Спортс издевается над нами или над Тарасовой?
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glacial
Как ни парадоксально звучат слова ТАТ, но всё верно. Конечно, нам хочется , чтобы девочки выступали, как можно дольше. Наблюдать за новыми программами, образами. Но будем честными, - всё меняется всегда. Сначала мы надеялись, что Женя и Алина продолжат не 1-2 года соревнования после олимпиады. Теперь это Аня и Саша, которые тоже вряд ли вернутся в соревновательный режим, так как много проектов, новых целей и задач впереди у каждой из них. Каждая достигла того, чего достигла, а достигли они не мало, просто болельщикам хочется большего всегда, и это нормально. Журналистам надо меньше таких вопросов уже задавать. Будем наблюдать и болеть за тех, кто сейчас соревнуется и будет соревноваться.
+18
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Verysia
Ответ Ирина Ларина
Спортс издевается над нами или над Тарасовой?
В этот раз нормально ответила: «чего воздух гонять»?
+24
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Natalia Shkurina
А что в этот раз ТАТ не так сказала?
+23
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Адриана
Ответ Anna
Да все она правильно говорит, фанаты слишком нежные и готовы терпеть лапшу на ушах от их кумиров.
Фанаты давно уже знают ответ на этот вопрос, и Тарасова не раз отвечала, зачем каждый день об одном и том же.
+13
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Syndycate
Все верно, надо пахать на тренировках, а не на разогреве выступать на хоккейном матче уровня студенческой лиги
+29
-18
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22somebody22
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ Grads
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Чтобы достойно соревноваться после повышения возрастного цена,Щербаковой нужно пахать уже сейчас,чего она делает и не собирается.
+19
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garovatat
Ответ Ирина Ларина
Спортс издевается над нами или над Тарасовой?
Это РБ Спорт издевается надо всеми. В частности - Михаил Можаровский, не придумавший ничего умнее, чем ни с того ни с сего задать ТАТ вопрос "о возможном возвращении Анны Щербаковой к соревновательной практике". Да еще представив данную нелепость эксклюзивом. Попытка на пустом месте сгенерить "горячую новость". А Тарасова хорошо ответила
+12
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Kareglazaya
Они ей каждый день что ли будут звонить с этим вопросом?))
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spboksana
ТАТ умеет резать правду-матку)
+11
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Адриана
Ответ Natalia Shkurina
А что в этот раз ТАТ не так сказала?
Всё так, и не один раз уже говорила, так зачем одно и тоже спрашивать, тем более ответ очевиден.
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Док Аксель
Ответ Ирина Ларина
Спортс издевается над нами или над Тарасовой?
Оба над нами. Одни обзвоном, а другие своими ответами...
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Адриана
Ответ Ирина Ларина
Спортс издевается над нами или над Тарасовой?
Над всеми, к сожалению.
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AllaS
Какой сезон ещё, ведь квады не вернёт и так ОЛи сезон был очень сложный с преодолениями , порой еле дышала после прокатов , на ЧР поставили на третью ступень , подвинув юниорок . Лучшие прокаты на ОИ были , но видно , как это сложно далось.
Куда же ещё преодолевать, когда все так удачно завершилось в КП и ПП вторая и результат ОЧ , элемент большого везения .
Выходить в сезон это имидж терять.
Целый список сильных и юных квадисток в действие
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Адриана
Да сколько можно об одном и том же, господа журналисты ( типа). Отстаньте от Тарасовой и от всех с этим вопросом.
+6
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Александр Константинов
Ответ Kareglazaya
Они ей каждый день что ли будут звонить с этим вопросом?))
Нет. Вчера не звонили. Вчера у них был выходной.
+3
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aion
некоторые пользователи просили, пожалуйста
+5
-2
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juliamart
Журналисты так оригинальны в своих вопросах)) Бедная ТАТ...
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Anna
Да все она правильно говорит, фанаты слишком нежные и готовы терпеть лапшу на ушах от их кумиров.
+13
-11
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Natalia Solomakha
Плоттвист: уже 3 месяца на звонки журналистов отвечает домработница Тарасовой.
+4
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Надежда Маркова
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Да это было сразу известно после олимпиады в Пекине, что ни та, ни другая не выйдут на соревнования, даже если бы и были ГС. Трусова может быть? и вышла на соревнования, но Щербакова однозначно нет, можно даже не спорить. Золото олимпиады для нее, украли у Трусовой.
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Milorada K
Ответ Александр Шульгин
А я думал что только у Загитовой элемент большого везения присутствовал, спасибо успокоили
Да, от большого везения Алина прыгала самый сложный каскад и всё прыжки во второй половине, это в сравнении с МЖ, у которой один флутц на две программы. Что же ЕМ то так не повезло? Три года одно и тоже под разную музыку катала.
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Anatiana
Неужели по Щербаковой не видно, что она отпустила спорт?
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Milorada K
Ответ Anatiana
Комментарий скрыт
у кого блат? У Алины? Ну да, ну да. Особенно видно по протоколам, как тащили не блатную и невезучую. Невезучая за три года хоть как-то контент бы могла усложнить, а не надеяться на поддержку.
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ИннаВБ
Ответ AllaS
Какой сезон ещё, ведь квады не вернёт и так ОЛи сезон был очень сложный с преодолениями , порой еле дышала после прокатов , на ЧР поставили на третью ступень , подвинув юниорок . Лучшие прокаты на ОИ были , но видно , как это сложно далось. Куда же ещё преодолевать, когда все так удачно завершилось в КП и ПП вторая и результат ОЧ , элемент большого везения . Выходить в сезон это имидж терять. Целый список сильных и юных квадисток в действие
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