Наталья Бестемьянова: «Вернуться на прежний уровень Щербаковой будет очень сложно, но возможно. Все в ее руках и ногах»

Наталья Бестемьянова считает, что Анна Щербакова может вернуться на лед.

Чемпионка Олимпиады-2022 не выступала в сезоне-2022/23 (за исключением турнира шоу-программ), а также может пропустить новый сезон.

«Возможно ли возвращение ? Никогда нельзя загадывать. Надо спрашивать у самой Ани – какие у нее цели и приоритеты.

Вернуться на прежний уровень после длительной паузы будет очень сложно, но возможно. Все в ее руках и ногах», – сказала .