Наталья Бестемьянова: «Вернуться на прежний уровень Щербаковой будет очень сложно, но возможно. Все в ее руках и ногах»
Наталья Бестемьянова считает, что Анна Щербакова может вернуться на лед.
Чемпионка Олимпиады-2022 не выступала в сезоне-2022/23 (за исключением турнира шоу-программ), а также может пропустить новый сезон.
«Возможно ли возвращение Щербаковой? Никогда нельзя загадывать. Надо спрашивать у самой Ани – какие у нее цели и приоритеты.
Вернуться на прежний уровень после длительной паузы будет очень сложно, но возможно. Все в ее руках и ногах», – сказала Бестемьянова.
Может не надо?
Зачем проводить такой опрос сейчас , он же явно бессмысленен .
Захочет - будет, только зачем ей это.
Нужны ей водокачки? У нее масса других возможностей построить свою жизнь и карьеру
Оставьте Анечку в покое.
Лучше бы Бестия танцами озаботилась.
Хотя уже и так ясно , что не вернётся , занята другими делами .
Лучше бы больше о действующих спортсменках писали .