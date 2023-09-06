Наталья Бестемьянова: «Вернуться на прежний уровень Щербаковой будет очень сложно, но возможно. Все в ее руках и ногах»

Теги сборная России женское катание Наталья Бестемьянова Анна Щербакова Фигурное катание

Наталья Бестемьянова считает, что Анна Щербакова может вернуться на лед.

Чемпионка Олимпиады-2022 не выступала в сезоне-2022/23 (за исключением турнира шоу-программ), а также может пропустить новый сезон.

«Возможно ли возвращение Щербаковой? Никогда нельзя загадывать. Надо спрашивать у самой Ани – какие у нее цели и приоритеты.

Вернуться на прежний уровень после длительной паузы будет очень сложно, но возможно. Все в ее руках и ногах», – сказала Бестемьянова.

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32 комментария

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Оксана Иванова
То обсуждали может ли Медведева и Загитова вернуться на прежний уровень. Теперь следующая четырехлетка обсуждения Трусовой- Шербаковой.
Может не надо?
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Оскар Муравьёв
Ответ Лека-Лека
Карьера состоялась. И карьера блестящая - трехкратная ЧР, ЧМ и ОЧ. Нужны ей водокачки? У нее масса других возможностей построить свою жизнь и карьеру
Кто спорит что не состоялась.. Я говорю что она закончена.. А нас все кормят заявлениями что она вернется.. К чему это все... Тщк закончились официально
+8
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AllaS
Вот уже как три дня на сайте шоу Навки анонсирована Анна на роль Богини на начало ноября три спектакля . В октябре у неё тоже шоу.
Зачем проводить такой опрос сейчас , он же явно бессмысленен .
+9
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EmperorNazer
Журналистам совсем нечем заняться, что они по сотому кругу эти обзвоны запускают? Вон лучше бы разобрались, что за ПО использовалось на первенстве Москвы, которое пропустило третий повтор прыжка. Главные титулы Аня взяла, чего ради ей сейчас запираться на катке и гробить свое здоровье изнурительными тренировками и диетами? Аня реализовала себя в спорте по максимуму - в условиях невиданной ранее бешеной конкуренции в женском одиночном и постоянных отмен стартов она стала самой титулованной одиночницей пекинского цикла.
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+6
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Оскар Муравьёв
Да сколько можно не вернется Аня... Квады потеряны.. Трикселя не было и нет... Это конец карьеры... Причем Аня больше года не катает
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Den3Lo
Поняла наконец, что "не сможет" и "не возможно"" это не про Щербакову.
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Maecenas
Ответ Бу!
вот бы запретили скрывать информацию по ТИ. Хотелось бы посмотреть, кто у нас такой больной, что занимается спортом высоких достижений на мед.препаратах.
а причём здесь ТИ к этой ветке?
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Serfer13
Ну да, надо перевести внимание болельщиков от судейской безграмотности на первенстве Москвы на обсуждение потенциального возвращения в спорт Ани Щербаковой! Заодно и негатив перенаправить - топорно, но грамотно.
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Татьяна Вересова
Все возможно, но только в том случае, когда будет зачем возвращаться.
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Yasenka
А зачем Ане это нужно?) она всего достигла. К счастью, девочки этого поколения хоть на ОИ и международные старты успели. Востребованы. А вот что будет с карьерами последующих - большой вопрос.
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Katerina Sunny
"Надо спрашивать у самой Ани – какие у нее цели и приоритеты." На этом можно было и остановиться.
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Лена
Она уже после Олимпиады ни разу о спорте не говорит, но уважаемые эксперты хотят на её имени заработать, её предел был на ои, теперь ей нечего не надо, как и трусовой
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Kovka Gnutik
У Щербаковой как раз всё в голове.
Захочет - будет, только зачем ей это.
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Kareglazaya
Когда же журналисты перестанут наконец об этом спрашивать))
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Бу!
вот бы запретили скрывать информацию по ТИ. Хотелось бы посмотреть, кто у нас такой больной, что занимается спортом высоких достижений на мед.препаратах.
+13
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Лека-Лека
Ответ Оскар Муравьёв
Да сколько можно не вернется Аня... Квады потеряны.. Трикселя не было и нет... Это конец карьеры... Причем Аня больше года не катает
Карьера состоялась. И карьера блестящая - трехкратная ЧР, ЧМ и ОЧ.
Нужны ей водокачки? У нее масса других возможностей построить свою жизнь и карьеру
+13
-11
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Лека-Лека
Бомонд!!!
Оставьте Анечку в покое.
Лучше бы Бестия танцами озаботилась.
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ДИОНИС
Ответ Бу!
вот бы запретили скрывать информацию по ТИ. Хотелось бы посмотреть, кто у нас такой больной, что занимается спортом высоких достижений на мед.препаратах.
Пусть вначале американцы рассекретят информацию по ТИ своих 400+ спортсменов! А то, кроме Байлз и сестёр Уильямс, ни о ком так и не раскрыта информация!
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ДИОНИС
Ответ Бу!
всем, естественно, запретить скрывать информацию. Вообще непонятно, почему эта информация скрывается. И смешно, что мой комментарий минусят. Наверное, кому-то не хочется, чтобы повсплывали очень больные чемпионы. Вообще, для людей с ТИ надо отдельные раунды соревнований делать. Как паралимпиада. И пусть очень больные люди на препаратах между собой соревнуются :-)
И кто конкретно "очень больные чемпионы" поимённо? Или это ваши бурные фантазии?
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Arraches
Опрос ( кто его инициирует?) напоминает какую то бесконечную сагу .
Хотя уже и так ясно , что не вернётся , занята другими делами .
Лучше бы больше о действующих спортсменках писали .
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Ритт
Были бы международные старты, они с Сашей и не уходили бы. Итак ковидные ограничения забрали у них несколько ГС, но там цель была олимпиада, да и старты не проводились у всех. А сейчас смысл им? Чтоб всякие альфиры писали "попробуй догони шлем"?
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Елена Спирина
Главное- было бы желание. А об этом знает только Аня
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Justme
А смысл?
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Лакс
ну конечно, для Филимоновны голова второстепенна )
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Вся в Витоне
Это как рассуждения, есть ли жизнь на Марсе..ни о чём
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