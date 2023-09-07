Алина Загитова: «По приглашению «Татнефти» побывала на праздновании Дня нефтяника в Альметьевске. Гордо ощутить себя частью такой крутой компании»

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Алина Загитова побывала на праздновании Дня нефтяника в Альметьевске.

«По приглашению «Татнефти» побывала на праздновании Дня нефтяника в Альметьевске.🙌

Тысячи артистов со всей страны на театрализованном представлении рассказали про 80-летнюю историю становления нефтяной отрасли Татарстана и «Татнефти».🔥Тысячи работников компании на параде, предоставили все бизнес-направления.

Вместе с Рустамом Миннихановым побывали на конкурсе профмастерства, а вечером почти сто тысяч людей из Татарстана и соседних регионов зажгли на главной площади города на вечернем концерте!

Масштабы праздника впечатлили – гордо ощутить себя частью такой крутой компании.🤗 Спасибо, «Татнефть»💚, – написала олимпийская чемпионка.

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88 комментариев

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Е...С
Раньше болельщики писали какая Алина крутая, а сейчас Алина сама о себе пишет какая она крутая.
+41
-20
+21
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Женя Дерунов
сколько стоит ощущать себя частью компании?
+36
-18
+18
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TravenS
Ответ Marina Syrovova
Алина, а мы гордимся тобой!!!
Ща она прочитает и ответит тебе 🤣🤣🤣
+18
-7
+11
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Oeva
Ответ Gemma157
Да уж, ЧСВ достигла верхних слоев стратосферы.. Часть компании? А компания об этом знает? 😆
Компания Татнефть точно знает, раз официально объявила Алину своим бренд-амбассадором.
+28
-17
+11
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David Rigert
а она уже часть татнефти?
+21
-10
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Алексей Токарев
Ответ David Rigert
а она уже часть татнефти?
Причём задняя...
+27
-19
+8
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Анн Санна
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ Oeva
Да, советник и бренд-амбассадор. Мне не сложно это написать в n-ный раз.
И что она советует?
+14
-6
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Женя Дерунов
Ответ Lana-shu
У тебя даже фантазии на это не хватит. Не завидуй.
завидовать чему? Она рубит бабло пока можно и в этом нет ничего плохого, но к чему все эти ее высокопарные речи не совсем понятно.
Да и ее фанаты как на подбор гордятся ей....правда чем гордятся не совсем понятно. Наверное гордятся тем что она за бабки просто вышла толкнуть речь.
+24
-16
+8
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ZAZ968
Послушайте, журналисты Спортса. Ну зачем вы пытаетесь сделать какой-то ажиотаж из любой новости об Алине Загитовой? Тут прямо всё притянуто за уши. Да, она где-то побывала, да, была по приглашению, да, она обязана там быть, потому что связана с контрактом, потому что является амбассадором. Ну и что? Вы будете каждое её появление, как амбассадора Татнефти, негативно представлять?... Как-то непрофессионально с вашей стороны всё это выглядит, как журналистов, с моей точки зрения... Зачем тогда учиться на журналиста? Просто берёшь любую новость об Алине Загитовой, выставляешь её в негативном ключе, созываешь всех фанатов футбола и хоккея, и собираешь плюсики, то бишь рубли за свою публикацию?
+9
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+6
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Oeva
Ответ David Rigert
а она уже часть татнефти?
Да, советник и бренд-амбассадор. Мне не сложно это написать в n-ный раз.
+23
-17
+6
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Marina Syrovova
Ответ Gemma157
Да уж, ЧСВ достигла верхних слоев стратосферы.. Часть компании? А компания об этом знает? 😆
Конечно не знает, амбассадор кто то другой
+13
-7
+6
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Алексей Токарев
В этот раз что то мало смайлов.
+15
-9
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Светлана Толасова
Ответ Gemma157
Так безвкусно одевается, просто мрак.. И прическа.. Когда уже до нее дойдет что не надо было менять цвет волос?
Неугомонная Геммочка как всегда на посту!
+14
-9
+5
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Ирина Петрова
Ответ Gemma157
Так безвкусно одевается, просто мрак.. И прическа.. Когда уже до нее дойдет что не надо было менять цвет волос?
А вы про других фигуристов читаете или только новости об Алине ?
+6
-1
+5
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Oeva
Ответ Анн Санна
И что она советует?
Она советник по спорту. Татнефть уделяет много внимания как профессиональному спорту, так и детскому спорту. Скоро в Альметьевске откроют школу для хоккеистов и фигуристов, например.
+14
-10
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Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Да уж, ЧСВ достигла верхних слоев стратосферы..
Часть компании? А компания об этом знает? 😆
+34
-30
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ZAZ968
Ответ Gemma157
Да уж, ЧСВ достигла верхних слоев стратосферы.. Часть компании? А компания об этом знает? 😆
Гемма, вы когда пишите, хотя бы проверяйте, что пишите. Не пытайтесь быть умной ради очередного наброса на Алину. У стратосферы нет верхних слоёв. Стратосфера - это слой атмосферы. Учите матчасть, Гемма!
+9
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chespo
Загитова в красном - уже беспроигрышная классика, к Алине всегда и везде приковано повышенное внимание, Татнефть сделала верный выбор, назначив ее своим амбассадором. Удачи и успехов Алине во всем.
+14
-10
+4
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alpica777
Ответ Gemma157
Да уж, ЧСВ достигла верхних слоев стратосферы.. Часть компании? А компания об этом знает? 😆
Конечно, компания избрала Алину Загитову своим амбассадором. Прекрасный выбор.
+6
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Oeva
Ответ David Rigert
может она и слов таких иностранных не знает. а как это по-татарски звучит? Я без иронии.
Татнефть пишет пресс-релизы на русском. Как по-татарски, я не знаю 🤷
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chespo
Ответ David Rigert
так я вот как раз об этих словосочетаниях. бренд-амбасадор, пресс-релиз имеют аналоги на русском и татарском? может понятней будет кто такая валиева в татнефти.
А при чем тут КВ, оговорочка по Фрейду? )) она в Татнефти никто, как бы ни хотелось ))
+4
-1
+3
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Arzu0203
Классное мероприятие👍Алина желанный гость на этом празднике, класс, это круто, 🔥🔥🔥
+17
-14
+3
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alpica777
Ответ Ритт
Пригласить то пригласили, а речь сказать не дали. Обычно приглашенных просят речь произнести. Но, видимо, от этой приглашенной боятся уже очередных слов из пыльных словарей...
А вот вам только и остаётся что речи здесь толкать.
+8
-6
+2
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Девушка Безимени
Ответ TravenS
Ща она прочитает и ответит тебе 🤣🤣🤣
)
+4
-2
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alpica777
Ответ Lapo Elkann
Спортс , " Компании " или " Кампании " ?. Скорее всего она имела ввиду рекламную кампанию , как амбассадор . Иминнханова крутым компаньеном ведь не назвала бы.
Все правильно она сказала, не выискивайте то, чего нет.
+3
-1
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