Алина Загитова: «По приглашению «Татнефти» побывала на праздновании Дня нефтяника в Альметьевске. Гордо ощутить себя частью такой крутой компании»

Алина Загитова побывала на праздновании Дня нефтяника в Альметьевске.

«По приглашению «Татнефти» побывала на праздновании Дня нефтяника в Альметьевске.🙌

Тысячи артистов со всей страны на театрализованном представлении рассказали про 80-летнюю историю становления нефтяной отрасли Татарстана и «Татнефти».🔥Тысячи работников компании на параде, предоставили все бизнес-направления.

Вместе с Рустамом Миннихановым побывали на конкурсе профмастерства, а вечером почти сто тысяч людей из Татарстана и соседних регионов зажгли на главной площади города на вечернем концерте!

Масштабы праздника впечатлили – гордо ощутить себя частью такой крутой компании.🤗 Спасибо, «Татнефть»💚, – написала олимпийская чемпионка.