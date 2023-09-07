Алина Загитова: «По приглашению «Татнефти» побывала на праздновании Дня нефтяника в Альметьевске. Гордо ощутить себя частью такой крутой компании»
Алина Загитова побывала на праздновании Дня нефтяника в Альметьевске.
«По приглашению «Татнефти» побывала на праздновании Дня нефтяника в Альметьевске.🙌
Тысячи артистов со всей страны на театрализованном представлении рассказали про 80-летнюю историю становления нефтяной отрасли Татарстана и «Татнефти».🔥Тысячи работников компании на параде, предоставили все бизнес-направления.
Вместе с Рустамом Миннихановым побывали на конкурсе профмастерства, а вечером почти сто тысяч людей из Татарстана и соседних регионов зажгли на главной площади города на вечернем концерте!
Масштабы праздника впечатлили – гордо ощутить себя частью такой крутой компании.🤗 Спасибо, «Татнефть»💚, – написала олимпийская чемпионка.
Да и ее фанаты как на подбор гордятся ей....правда чем гордятся не совсем понятно. Наверное гордятся тем что она за бабки просто вышла толкнуть речь.
Часть компании? А компания об этом знает? 😆