Алексей Тихонов: «Хочется добавить Бойковой и Козловскому танцевальности. Работаем над этим»

Тренер рассчитывает, что у Бойковой и Козловского появится больше танцевальности.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский – действующие чемпионы России в парном катании.

– Хочется добавить им какой-то танцевальности. Именно ввести больше танцев на льду в их катание. Потому что есть невероятная мощь, сила, желание, которыми они всегда захватывают, выходя на лед, и это прекрасно.

Нужно, может, добавить чуть-чуть таких танцорских взглядов, переходов. Работаем над этим. Это весьма непросто. И вообще у пары, даже если взять меня, – у нас есть вкатанные вещи. И мы стараемся переносить их из программы в программу каждый сезон.

Где-то добавляя и изменяя детали, но база в той или иной мере сохраняется у многих. Задача – показать ребят с другой стороны, иными. И, конечно, качество исполнения элементов, которое у них всегда было на высоте, – довести его до уровня...

– Плюс 5?

– Да. Это в идеале. Я повторюсь – у них сильное желание трудиться. Это всегда для тренеров большой плюс.

– Они хотели выучить четверные элементы, подкрут, выброс, в прошлом сезоне. Сохраняется такая цель?

– Да. Тренеры пока с опаской к этому относятся, потому что, к сожалению, четверной подкрут и выброс оцениваются недостаточно высоко в нашей системе. Если ты делаешь прекрасно тройную подкрутку на +4, а четверную на -2, все нивелируется. стоимость одинаковая, а травмоопасность четверных невероятно высокая.

Я считаю, они, безусловно, должны оцениваться значительно выше, тогда будет стимул у спортсменов и у тренеров идти этим путем. Пока что мы в раздумьях. Ребята планируют, но это будет не начало сезона. У них такие цели стоят, и я считаю, они заслуживают похвалы за такое желание. И процесс тренировки ультра-си – сложнейший, – рассказал тренер Алексей Тихонов.