Гурген Варданян: «Если Базылюк в таком возрасте прыгает тройной аксель в каскаде, значит, девочка стабильна»

Гурген Варданян уверен, что фигуристка Маргарита Базылюк будет прогрессировать.

На первенстве Москвы Базылюк исполнила тройной аксель в короткой программе и пошла на три четверных в произвольной (два исполнила чисто, с одного упала). По итогам турнира она заняла третье место.

«Если спортсмен хорошо выполняет прыжки ультра‑си (в данном случае – тройной аксель), то прыгнуть потом тройной тулуп не доставляет особого труда. Это как завершение каскада. Главное, чтобы первый прыжок был качественный, с хорошим выездом.

У Маргариты очень хорошая программа по элементам. Я надеюсь, она и дальше будет прогрессировать. Если она в таком возрасте прыгает тройной аксель в каскаде в короткой программе, значит, девочка стабильна.

Конечно, этот успех – результат долгого кропотливого труда, профессиональной работы тренеров. За такими достижениями стоит семья, которая тратит много времени и сил на то, чтобы ребенок мог заниматься спортом, каждый день тренироваться. Плюс школа, которая разрешает детям пропускать занятия с условием последующей сдачи экзамена. Конечно, труд спортсмена тоже важен, но его недостаточно для такого успеха», – сказал бывший глава Федерации фигурного катания Венгрии.

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