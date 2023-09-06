Гурген Варданян: «Если Базылюк в таком возрасте прыгает тройной аксель в каскаде, значит, девочка стабильна»

Теги сборная России женское катание первенство Москвы Гурген Варданян Маргарита Базылюк Фигурное катание

Гурген Варданян уверен, что фигуристка Маргарита Базылюк будет прогрессировать.

На первенстве Москвы Базылюк исполнила тройной аксель в короткой программе и пошла на три четверных в произвольной (два исполнила чисто, с одного упала). По итогам турнира она заняла третье место.

«Если спортсмен хорошо выполняет прыжки ультра‑си (в данном случае – тройной аксель), то прыгнуть потом тройной тулуп не доставляет особого труда. Это как завершение каскада. Главное, чтобы первый прыжок был качественный, с хорошим выездом.

У Маргариты очень хорошая программа по элементам. Я надеюсь, она и дальше будет прогрессировать. Если она в таком возрасте прыгает тройной аксель в каскаде в короткой программе, значит, девочка стабильна.

Конечно, этот успех – результат долгого кропотливого труда, профессиональной работы тренеров. За такими достижениями стоит семья, которая тратит много времени и сил на то, чтобы ребенок мог заниматься спортом, каждый день тренироваться. Плюс школа, которая разрешает детям пропускать занятия с условием последующей сдачи экзамена. Конечно, труд спортсмена тоже важен, но его недостаточно для такого успеха», – сказал бывший глава Федерации фигурного катания Венгрии.

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19 комментариев

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Елена Спирина
Удачи Маргарите в сезоне! Все получится!
+19
-6
+13
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Лия Романова
Марго удачи в сезоне и стабильности
+17
-7
+10
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Татьяна Вересова
Маргарите желаю крепкого здоровья, прежде всего. Ультраси в ее возрасте уже не так удивляют. Они больше удивляют в 18-19 лет
+10
-5
+5
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flyhigh
Ответ Oleandra
а что от других останется? все тренируют ультра си, а ничего не остаться должно только от Базылюк?
Такое чувство, что к новому сезону бракодемцы закупили новых ботов, вот ещё и муравьёв какой-то взялся
+11
-7
+4
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Oleandra
Ответ Оскар Муравьёв
И что от базылюк останется к 18 ... Поломается
а что от других останется? все тренируют ультра си, а ничего не остаться должно только от Базылюк?
+13
-10
+3
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flyhigh
Ответ Оскар Муравьёв
Посмотрим что будет с Ритой в 16..с такого раннего возраста убиваться об квады бесследно не пройдет..
Заодно не забудь посмотреть, что будет с Приневой, Лебедевой, Лукашовой, Калугиной и мн.др,кто пытался квады прыгать, отстань со своей "заботой" от Риты
+6
-3
+3
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Oleandra
Ответ flyhigh
Такое чувство, что к новому сезону бракодемцы закупили новых ботов, вот ещё и муравьёв какой-то взялся
да уж.. и все так пекутся о хрустальных)
+8
-6
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Маргарита В Сафронова
Стабильность — это главное. Теперь оттачивать и становиться непроходимой даже для судей.
+2
-1
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Arraches
Ответ Лека-Лека
Рита и стабильна и очень перспективна.
Ей нужно нарабатывать компоненты , одних прыжков и сложности программ мало .
+4
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