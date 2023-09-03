«Это я подружкой невесты была, сейчас уже подружка жены». Щербакова показала фото со свадьбы Косторной
Анна Щербакова опубликовала фото со свадьбы Алены Косторной.
«Это я подружкой невесты была, сейчас уже подружка жены, получается», – написала олимпийская чемпионка Щербакова в инстаграме.
Косторная выступает в парном катании с Георгием Куницей. Они поженились в августе.
Свадьба Косторной и Куницы: у Алены два платья – торжественное и с декольте, Щербакова среди гостей
Конечно, не всё люди умеют дружить, но это не означает, что дружба у соперниц вообще невозможна.
Эх, Аня, как скучаю по тебе в спорте..
Ни за кого больше не болеется..