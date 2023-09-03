Анна Щербакова опубликовала фото со свадьбы Алены Косторной.

«Это я подружкой невесты была, сейчас уже подружка жены, получается», – написала олимпийская чемпионка Щербакова в инстаграме.

Косторная выступает в парном катании с Георгием Куницей. Они поженились в августе.

Свадьба Косторной и Куницы: у Алены два платья – торжественное и с декольте, Щербакова среди гостей