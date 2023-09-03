«Это я подружкой невесты была, сейчас уже подружка жены». Щербакова показала фото со свадьбы Косторной

Теги сборная России фото женское катание Анна Щербакова Фигурное катание

Анна Щербакова опубликовала фото со свадьбы Алены Косторной.

«Это я подружкой невесты была, сейчас уже подружка жены, получается», – написала олимпийская чемпионка Щербакова в инстаграме.

Косторная выступает в парном катании с Георгием Куницей. Они поженились в августе.

Свадьба Косторной и Куницы: у Алены два платья – торжественное и с декольте, Щербакова среди гостей

41 комментарий

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ретроградный меркурий
Дружба Ани и Алёны - это яркий пример всем, кто говорит, что в спорте дружбы не бывает. Две девочки - два ярчайших таланта своего поколения, все детство и всю взрослую карьеру напрямую конкурировали друг с другом. И не скатились в зависть, в интриги, а наоборот, поддерживают друг друга. Можно что угодно говорить про Алёну, но тот факт, что она вступилась за Аню и одной из первых поздравила её с победой на ОИ, лучше всего характеризует её как человека. Она может быть глупой, взбалмошной, обидчивой, но в ней нет гнили и двойного дна. И Аня, которая став чемпионкой, нисколько не зазвездилась и осталась такой же простой девчонкой, к которой тянутся люди. Молодцы. Почаще бы так в спорте вместо всех этих историй со скандалами, подставами, историями про йогурт, контракт от партнёра и прочего треша, который отвращает людей от фигурного катания. Фигурное катание - не гнилой вид спорта, как заявила глупая Нугуманова, просто в нем, как и везде, попадаются гнилые люди и подобное тянется к подобному. Две истории честного соперничества - Ханю и Фернандес, Щербакова и Косторная - это пример духа фэйр плей и уважения к сопернику.
+68
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+51
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Katerina Sunny
Аня и Алёнка - красотки! У Ани очень красивое платье.
+40
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Lana Kazakova
Красавица Аня. Платье шикарное и цвет красивый.
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ИннаВБ
Ответ ретроградный меркурий
Дружба Ани и Алёны - это яркий пример всем, кто говорит, что в спорте дружбы не бывает. Две девочки - два ярчайших таланта своего поколения, все детство и всю взрослую карьеру напрямую конкурировали друг с другом. И не скатились в зависть, в интриги, а наоборот, поддерживают друг друга. Можно что угодно говорить про Алёну, но тот факт, что она вступилась за Аню и одной из первых поздравила её с победой на ОИ, лучше всего характеризует её как человека. Она может быть глупой, взбалмошной, обидчивой, но в ней нет гнили и двойного дна. И Аня, которая став чемпионкой, нисколько не зазвездилась и осталась такой же простой девчонкой, к которой тянутся люди. Молодцы. Почаще бы так в спорте вместо всех этих историй со скандалами, подставами, историями про йогурт, контракт от партнёра и прочего треша, который отвращает людей от фигурного катания. Фигурное катание - не гнилой вид спорта, как заявила глупая Нугуманова, просто в нем, как и везде, попадаются гнилые люди и подобное тянется к подобному. Две истории честного соперничества - Ханю и Фернандес, Щербакова и Косторная - это пример духа фэйр плей и уважения к сопернику.
Так и Даша Усачева об этом говорила, приводя в пример себя и Майю, ровесницы, конкурентками были, хорошо общаются.
+28
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Maturmalai
Удивительно хороша!
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Аленка_76
Красивые Аня выставила фото в посте.
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Адриана
Ответ ретроградный меркурий
Дружба Ани и Алёны - это яркий пример всем, кто говорит, что в спорте дружбы не бывает. Две девочки - два ярчайших таланта своего поколения, все детство и всю взрослую карьеру напрямую конкурировали друг с другом. И не скатились в зависть, в интриги, а наоборот, поддерживают друг друга. Можно что угодно говорить про Алёну, но тот факт, что она вступилась за Аню и одной из первых поздравила её с победой на ОИ, лучше всего характеризует её как человека. Она может быть глупой, взбалмошной, обидчивой, но в ней нет гнили и двойного дна. И Аня, которая став чемпионкой, нисколько не зазвездилась и осталась такой же простой девчонкой, к которой тянутся люди. Молодцы. Почаще бы так в спорте вместо всех этих историй со скандалами, подставами, историями про йогурт, контракт от партнёра и прочего треша, который отвращает людей от фигурного катания. Фигурное катание - не гнилой вид спорта, как заявила глупая Нугуманова, просто в нем, как и везде, попадаются гнилые люди и подобное тянется к подобному. Две истории честного соперничества - Ханю и Фернандес, Щербакова и Косторная - это пример духа фэйр плей и уважения к сопернику.
Друзей нет у того, кто не умеет дружить, и спорт тут не причём. Девчонки и когда награды делили дружит, и сейчас поддерживают друг друга. Приятно на них смотреть.
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Храбрая виолончелистка
"Нежная фиалка на залитом солнцем поле." (с)
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Sonyas
Ответ Люблю Женьку
Комментарий скрыт
Куда уж скромнее;) платье полностью соответствует мероприятию и возрасту. Никаких корсетов и разрезов до пупа.
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yulia-25.ru
Очень красивая. Глаз не оторвать.
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Дмитрий Пузырёв
Прекрасная Анюта! В любом качестве, и в платье подружки, и на льду на коньках!.. :-)
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Александр Шульгин
Красивое платье, Аня прекрасна
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Оле-Лукойе
Ответ ретроградный меркурий
Дружба Ани и Алёны - это яркий пример всем, кто говорит, что в спорте дружбы не бывает. Две девочки - два ярчайших таланта своего поколения, все детство и всю взрослую карьеру напрямую конкурировали друг с другом. И не скатились в зависть, в интриги, а наоборот, поддерживают друг друга. Можно что угодно говорить про Алёну, но тот факт, что она вступилась за Аню и одной из первых поздравила её с победой на ОИ, лучше всего характеризует её как человека. Она может быть глупой, взбалмошной, обидчивой, но в ней нет гнили и двойного дна. И Аня, которая став чемпионкой, нисколько не зазвездилась и осталась такой же простой девчонкой, к которой тянутся люди. Молодцы. Почаще бы так в спорте вместо всех этих историй со скандалами, подставами, историями про йогурт, контракт от партнёра и прочего треша, который отвращает людей от фигурного катания. Фигурное катание - не гнилой вид спорта, как заявила глупая Нугуманова, просто в нем, как и везде, попадаются гнилые люди и подобное тянется к подобному. Две истории честного соперничества - Ханю и Фернандес, Щербакова и Косторная - это пример духа фэйр плей и уважения к сопернику.
Не из ФК, из художественной гимнастики яркий пример - Кудрявцева и Мамун.
Конечно, не всё люди умеют дружить, но это не означает, что дружба у соперниц вообще невозможна.
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ретроградный меркурий
Ответ ИннаВБ
Так и Даша Усачева об этом говорила, приводя в пример себя и Майю, ровесницы, конкурентками были, хорошо общаются.
Просто обычно в качестве аргументов говорят о том, что можно дружить только пока не началась дележка высших наград в спорте. Ну вот, пожалуйста, куда уж выше награды - поделили золото чемпионатов Европы, финала Гран-при, мира, олимпийское золото и не разошлись, а продолжают дружить.
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Марьяж
Обалдеть, как хороша!
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закрыт по беспределу
Умница-красавица
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Lanapiano
Красавицы-подружки. Чудесные фотографии.
Эх, Аня, как скучаю по тебе в спорте..
Ни за кого больше не болеется..
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Iuliia Timofeyeva
Ответ Оле-Лукойе
Не из ФК, из художественной гимнастики яркий пример - Кудрявцева и Мамун. Конечно, не всё люди умеют дружить, но это не означает, что дружба у соперниц вообще невозможна.
просто девочки понимают, что карьера приходит и уходит и это однозначно, ни одна спортивная карьера не модет длится вечно, а друзья бывают на всю жизнь.
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Мурманчанин37
Фото с Косторной - очень хорошее в первоисточнике
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Анна Лисина
Красоточка
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абанамат
Алёна и Аня шикарные девушки! Подружки пронесшие свою дружбу через спорт и конкуренцию!
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EmperorNazer
Какое шикарное платье у Ани, девчонки - красавицы. Как же здорово, что они остаются такими близкими подругами, несмотря на то, что еще недавно были принципиальнейшими конкурентками за самые высокие места в спорте.
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Eva2426
Невозможная красотка
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Татьяна Макарова
Красивая Анна!
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Татьяна Вересова
Аня, конечно, красотка!
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