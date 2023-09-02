Вероника Яметова представила новую произвольную программу под композиции группы 2WEI
Фигуристка Вероника Яметова представила новую произвольную программу.
Спортсменка выступила с новой произвольной на контрольных прокатах сборной Свердловской области.
Программа поставлена под композиции группы 2WEI – Survivor, Boom Boom и Bad to the Bone.
Что не понравилось - сдвоенный каскад и неуверенные выезды на прыжках, что вполне допустимо для начала сезона, совершенно неинтересное комбинированное вращение, да и в целом качество всех вращений оставляет желать лучшего, выезд из кораблика на внешних ребрах в какую-то невнятную кракозябру в хорео - нельзя такой красивый элемент портить подобной кляксой. Сама программа сильно просела по эмоциям во второй половине и потеряла и в презентации, и в зрелищности. Потенциал есть, реализация пока хромает.
В целом, прошлогодняя ПП сама по себе и на Веронике мне нравилась гораздо больше.
над программой, пока сыровато выглядит. Успехов ей!
В данном случае у Вероники было достаточно косяков, каждый из которых я отметил. А сама программа мне понравилась, хотя она откровенно сыровата