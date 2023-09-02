Вероника Яметова представила новую произвольную программу под композиции группы 2WEI

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Фигуристка Вероника Яметова представила новую произвольную программу.

Спортсменка выступила с новой произвольной на контрольных прокатах сборной Свердловской области.

Программа поставлена под композиции группы 2WEI – Survivor, Boom Boom и Bad to the Bone.

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107 комментариев

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ретроградный меркурий
Ну что же, Веронику с дебютом в сезоне. Программа хорошая, мне понравилась, хотя там очень много сырых мест и шероховатостей, которые надо доводить до ума. Мне нравится, как катает Вероника - видно, что осмысленно, вкладывается в перформанс и эмоции. Первая часть программы отлично ложится на энергетику Яметовой, да и по смыслу "I’m a survivor" - это то, что делает фигуристка из региона в сборной России, в которой сплошь москвички и петербурженки, это выживание в сверхконкуренции.
Что не понравилось - сдвоенный каскад и неуверенные выезды на прыжках, что вполне допустимо для начала сезона, совершенно неинтересное комбинированное вращение, да и в целом качество всех вращений оставляет желать лучшего, выезд из кораблика на внешних ребрах в какую-то невнятную кракозябру в хорео - нельзя такой красивый элемент портить подобной кляксой. Сама программа сильно просела по эмоциям во второй половине и потеряла и в презентации, и в зрелищности. Потенциал есть, реализация пока хромает.
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+44
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Lina Dzhanibek
Ждала ее программы новые. Пока не зацепило, может как вкатает будет круче смотреться, удачи ей в сезоне!
+28
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Татьяна Вересова
Начало не понравилось, пустовато. Может, с набором формы вставят какую-то хореографию или хотя бы шаги поинтереснее. После смены музыки сама постановка мне нравится больше. С одним большим но. Поставлено совсем не на пластику Вероники. Все баги повылезали, особенно спина в глаза бросается. Так и хочется крикнуть: "Выпрямись!"
В целом, прошлогодняя ПП сама по себе и на Веронике мне нравилась гораздо больше.
+31
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+25
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Аленка_76
Веронике желаю удачи! Вкатает ещё программу и смотреться будет лучше
+25
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+24
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Аврора кубик
Веронике успеха в сезоне!!!
+24
-1
+23
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Е...С
Очень заметен пубертат. Бережно его Веронике пройти и остаться в спорте.
+23
-5
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N-fox
Музыка по энергетике подходит Веронике. Думаю, это эскиз поограммы, будут еще дорабатывать. Пока долгие заходы на прыжки и все выглядит тяжеловато, но это только начало сезона! Форму наберет. Успехов Веронике в сезоне!
+18
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+17
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Allairina
Вероника так подросла, так повзрослела! Хорошая музыка , ей очень подходит! Надо еще поработать
над программой, пока сыровато выглядит. Успехов ей!
+18
-2
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romeo5555
Хорошая программа. Смотрибельная. Начало с прыжками было неуверенным, во второй половине программы раскаталась. Успехов Веронике в сезоне
+16
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Iririna
Нравится Вероника.Слежу за ней с прошлого года.Для начала сезона прокат неплохой,но сама программа выглядит пустоватой и не цепляет.Нет интересных связок,фишечек.Возможно доработают в сезоне.
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Хана Спектор
Желаю успехов в новом сезоне
+13
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Елена Спирина
Ответ Татьяна Вересова
Начало не понравилось, пустовато. Может, с набором формы вставят какую-то хореографию или хотя бы шаги поинтереснее. После смены музыки сама постановка мне нравится больше. С одним большим но. Поставлено совсем не на пластику Вероники. Все баги повылезали, особенно спина в глаза бросается. Так и хочется крикнуть: "Выпрямись!" В целом, прошлогодняя ПП сама по себе и на Веронике мне нравилась гораздо больше.
Осталось 2 недели до ОП, постарается, доработает.
+13
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juliamart
Ответ 22somebody22
С трудом прыгает.Не понимаю,почему к ней столько внимания...Прыжочки слабенькие,что для одиночницы огромный минус,движения угловатые и какие-то грубые.Сама неказистая. Возможно,топ-тренеры и натаскали бы её на прыжки и придали ей какого-то лоска,но она всё в Свердловске своём торчит,значит прогресса не будет.
Она выросла сильно, в прошлом году совсем по другому каталась и выглядела. Я ее вообще не узнала. Надеюсь, вернёт форму. В прошлом году такая шустрая летала надо льдом.
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ретроградный меркурий
Ответ Anneta28
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Я никогда и никого не засираю. Я отмечаю то, что мне нравится и не нравится. Я не буду говорить "прыжки г...", если человек уверенно прыгает. И не буду говорить, что программа плохая, если она мне нравится. Не верите - посмотрите мой комментарий к прокату Жилиной на ЮОП.
В данном случае у Вероники было достаточно косяков, каждый из которых я отметил. А сама программа мне понравилась, хотя она откровенно сыровата
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Мария Коваленко
Интересная программа, в течении сезона вкатает будет 🔥 удачи в сезоне
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Железная Леди
Ответ Lyudmila
Комментарий скрыт
тихое помешательство. Бывает.
+13
-1
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kristyfklvr
Никогда особо не нравилась Вероника, не цепляла как-то, посмотрела её программу — очень сыро выглядит, понятно, что время до ОПов еще есть, но времени мало, а программа оставляет пока непонятное впечатление. Вероника, видимо, подросла, по ощущениям тяжеловато прыгать, и до этого у нее были низкие прыжки, сейчас стало еще хуже, к сожалению( на четверные уже, увы, не хватит высоты, вращения тоже не очень хорошего уровня, пока это не тянет на сборную((( но в любом случае Веронике удачи
+18
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stella88
Ответ Александр Шульгин
Если у нас с такой готовностью теперь до прокатов допускают этот показывает серьезный кризис в нашей женской одиночке, допрыгались
А если допускают пары уровня Косторная Куница, показывает ли это серьёзный кризис в дисциплине?)
+17
-6
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Люблю Женьку
Ответ Anneta28
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Чож вы такая злюка то? Не помню от вас доброго коммента о ком то...
+17
-7
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olvl
Рада видеть Веронику. Для самого начала сезона очень даже прилично откатала, молодец, старалась всё делать в музыку, попадать в акценты. Программа интересная, Веронике подходит, как мне кажется. Удачи в сезоне.
+12
-3
+9
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Док Аксель
Физиология вносит свои коррективы и фигуристкам приходится с этим считаться и справляться. Вероника подросла, прибавила в весе и пока нет той былой лёгкости и энергии. Но сезон впереди и есть время вкатывать программу, работать над функционалом с учётом возникших изменений. Удачи !
+11
-3
+8
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Natalia Gladkia
Понравилась Вероника, хотя еще не в форме полной, скорость вся при ней, так и летает надо льдом, да есть еще огрехи, но думаю накатают и все будет нормально! Энергетика, скорость все присутствует, думаю на ОП будет лучше, программа в общем -то под Веронику ее темп, и ритм, конечно, еще она и очень подросла, но думаю , потихоньку будет набирать! Выглядит хорошо и платье очень красивое, удачи на ОП ...Вероничка!
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+8
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Svetmel
Подросла Вероника заметно. Платье понравилось, программа - нет. В начале сальхов, может четверной тренирует. Посмотрим на контрольных прокатах
+13
-5
+8
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Татьяна Вересова
Ответ Елена Спирина
Осталось 2 недели до ОП, постарается, доработает.
Посмотрим, конечно. Но немного не то, что ожидалось
+10
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+8
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stella88
Ответ Александр Шульгин
этих допустили из за пиара, какой пиар от Яметовой
А что с ней делать) она в 10ку одиночниц прошлого сезона входит. Да и в какой-то степени уже персонаж, со своей историей.
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