Тарасова о Косторной в роли хореографа: «Это эксперимент, рисковое решение. Пожелаю ей не потеряться»

Теги Татьяна Тарасова сборная России пары Алена Косторная Академия Плющенко Фигурное катание

Татьяна Тарасова назвала рискованным решение Алены Косторной стать хореографом.

Сообщалось, что чемпионка Европы по фигурному катанию будет работать хореографом в академии Евгения Плющенко – в свободное от тренировок и соревнований время.

Сейчас Косторная выступает в парном катании с Георгием Куницей. По мнению Тарасовой, совмещение разных видов деятельности может быть рискованным.

«Алена не работала ни в одном, ни в другом виде. Я бы сказала, что это эксперимент, рисковое решение. Ну, молодежь теперь такая, им виднее. Пожелаю ей не потеряться», – сказала заслуженный тренер СССР.

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27 комментариев

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Маргарита В Сафронова
Да пусть пробует. Самое время выбирать своӗ предназначение.
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Леди Брэкнелл
Все начинают нигде до этого не работая.
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N-fox
Спортсу и сотрудники не нужны, Татьян Анатольна каждый день высказывается, заполняет эфир, так сказать.
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Пахра
А кормить Алёну кто будет? Ей уже не 16, да и упускать возможность творческой работы с двумя юниорами не следует. Она всё равно всегда искала подработку, а тут уже стабильность. Это я насчёт работы в парах с утра до вечера.
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Katerina Sunny
Рисковое решение совмещать с парным, потому что нужно готовиться к КП. Но может так Алёнка будет переключаться со своих тренировок.
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Александр Шульгин
Тарасова похоже забыла как сама тренером в 19 лет стала
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Natalia Solomakha
Это подработка, Татьяна Анатольевна.
Опять про "молодёжь", которая "теперь такая".
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Е...С
Артем Федорченко у Тутберидзе - не рискованное, а Алена в АП - рискованное. Во всех штабах юниорам ставят программы молодые фигуристы.
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Док Аксель
Будет совмещать как это делается во многих сферах нашей жизни. Получится удачно или нет это уже от неё зависит.
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Александр Шульгин
Ответ 22somebody22
М-да...Время идёт,Алёна не меняется,к сожалению...Если она собирается добиться высоких результатов в парном катании,то должна заниматься только им.Возможно,её заставили отрабатывать контрактные обязательства,но она и сама рада стараться заниматься всем и сразу.
Она реально смотрит на вещи что бы добиться что то в парном надо несколько лет минимум что бы скататься, ей жить надо на что-то
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Delirium
Ответ Katerina Sunny
В источнике нет вопроса, но там речь о совмещении парного катания и работы хореографом. В данном случае ответ Тарасовой скорее всего на заданный вопрос.
О том и речь, что хитрожопые журналисты не выкладывают вопрос, а судя по ответу звонивший сам намекал на какие-то риски в связи с тем, что она собирается выступать в парах и одновременно работать хореографом.
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Мурманчанин37
Ответ Е...С
Артем Федорченко у Тутберидзе - не рискованное, а Алена в АП - рискованное. Во всех штабах юниорам ставят программы молодые фигуристы.
Не слежу за карьерой Федорченко - он выступал когда стал сотрудничать как хореограф с ТШТ? Или уже несколько лет как закончил и имел неплохой опыт постановки программ?
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S Olga
Ответ Мурманчанин37
Поживем - увидим. Непонятно даже какой график работы там будет, так что остается только ждать
https://t.me/teamkostornaia_kostonation/3702
В свои выходные
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Александр Шульгин
Что рискованного не понятно
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Delirium
Когда мы видим странный ответ от ТАТ, в первую очередь нужно предполагать, что звонивший задал очень странный вопрос, возможно исказив ситуацию.
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B.Jones
Я так понял она с Кирой будет работать.. А кто второй?
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Gala Tsintsadze
Ответ Александр Шульгин
Тарасова похоже забыла как сама тренером в 19 лет стала
так у неё папа кто был? "это другое"
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Александр Шульгин
Ответ Gala Tsintsadze
так у неё папа кто был? "это другое"
Ну так я и про это тоже
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Александр Шульгин
Ответ N-fox
Спортсу и сотрудники не нужны, Татьян Анатольна каждый день высказывается, заполняет эфир, так сказать.
Ей надо прямо список вопросов составлять на день так продуктивнее будет
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Дристун
Ответ Александр Шульгин
Ей надо прямо список вопросов составлять на день так продуктивнее будет
ну так видимо ей и поставляют, а она письменно отвечает в вордовском документе) на вотсап скидывает)
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AllaS
У Алёны уже был опыт раздвоения на два катка .На одном она занималась одиночным катанием у Буяновой, а на другом парным катанием. Из ее же слов следовало, что было очень сложно .
Это первый сезон в парах и вдруг сразу же новый опыт в работе хореографом .
Ну, на западе работают фигуристы и выступают. Может и Алене удастся. Просто мы не привыкли к такому формату, у нас фигуристы действующие в основном занимаются только спортом. Но ведь надо и зарабатывать .
Хорошо, что Алена востребована на шоу и ее приглашает ЕВП.
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AnnaZ
Ответ AllaS
У Алёны уже был опыт раздвоения на два катка .На одном она занималась одиночным катанием у Буяновой, а на другом парным катанием. Из ее же слов следовало, что было очень сложно . Это первый сезон в парах и вдруг сразу же новый опыт в работе хореографом . Ну, на западе работают фигуристы и выступают. Может и Алене удастся. Просто мы не привыкли к такому формату, у нас фигуристы действующие в основном занимаются только спортом. Но ведь надо и зарабатывать . Хорошо, что Алена востребована на шоу и ее приглашает ЕВП.
Ей 20. Она замужем. Сколько её мужу, не знаю. Но они ведь должны брать деньги откуда-то на еду, шнурки и тейпы. Деньги даёт работа.
Если б были в сборной, то часть расходов бы сразу покрывалось, плюс была бы зарплата. Тогда в подработках были заинтересованы чуть меньше.
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