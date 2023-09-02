Тарасова о Косторной в роли хореографа: «Это эксперимент, рисковое решение. Пожелаю ей не потеряться»
Татьяна Тарасова назвала рискованным решение Алены Косторной стать хореографом.
Сообщалось, что чемпионка Европы по фигурному катанию будет работать хореографом в академии Евгения Плющенко – в свободное от тренировок и соревнований время.
Сейчас Косторная выступает в парном катании с Георгием Куницей. По мнению Тарасовой, совмещение разных видов деятельности может быть рискованным.
«Алена не работала ни в одном, ни в другом виде. Я бы сказала, что это эксперимент, рисковое решение. Ну, молодежь теперь такая, им виднее. Пожелаю ей не потеряться», – сказала заслуженный тренер СССР.
Опять про "молодёжь", которая "теперь такая".
В свои выходные
Это первый сезон в парах и вдруг сразу же новый опыт в работе хореографом .
Ну, на западе работают фигуристы и выступают. Может и Алене удастся. Просто мы не привыкли к такому формату, у нас фигуристы действующие в основном занимаются только спортом. Но ведь надо и зарабатывать .
Хорошо, что Алена востребована на шоу и ее приглашает ЕВП.
Если б были в сборной, то часть расходов бы сразу покрывалось, плюс была бы зарплата. Тогда в подработках были заинтересованы чуть меньше.