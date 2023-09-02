Тарасова о Косторной в роли хореографа: «Это эксперимент, рисковое решение. Пожелаю ей не потеряться»

Татьяна Тарасова назвала рискованным решение Алены Косторной стать хореографом.

Сообщалось, что чемпионка Европы по фигурному катанию будет работать хореографом в академии Евгения Плющенко – в свободное от тренировок и соревнований время.

Сейчас Косторная выступает в парном катании с Георгием Куницей. По мнению Тарасовой, совмещение разных видов деятельности может быть рискованным.

«Алена не работала ни в одном, ни в другом виде. Я бы сказала, что это эксперимент, рисковое решение. Ну, молодежь теперь такая, им виднее. Пожелаю ей не потеряться», – сказала заслуженный тренер СССР.